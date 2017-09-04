Трамвай до Трамвайной

Строительство линии, которая соединит северную и южную часть города, может начаться уже в середине 2018 года. МУЭТ представил на публичных слушаниях проект новой ветки от Госцирка до улицы Трамвайной.
- Раньше была единая электротранспортная система, и этот проект станет шагом к тому, чтобы трамвай снова объединил город, - говорит архитектор МУП «Архитектурно-планировочное бюро» Иван Ладыгин.
Длина нового маршрута - 6,3 км. Согласно проектной документации, на линии планируется создание 8 остановок, расстояние между ними составит от 400 до 600 метров. Предполагаемая скорость движения трамваев - 24 км/ч. Рельсы будут проложены от разворотного кольца на Госцирке по бульвару Саид-Галиева и далее вдоль четной стороны улицы Комсомольской и нечетной Российской.
Для реализации намеченных планов необходимо снести здания и сооружения площадью около 3 тысяч кв.м. Разработка вынесенного на публичные слушания проекта стоила около 4 миллионов рублей, а технический проект обойдется в 110 миллионов.
- Реализация инженерной части без выноса сетей и выкупа земельных участков оценивается в сумму около 700 млн рублей, - уточнил директор МУЭТ Аскар Фазлыев.
Это уже второй проект соединения трамвайных путей севера и юга Уфы. Первый, предполагавший их прокладку вдоль улицы Блюхера, столкнулся с активным протестом жителей близлежащих домов и в итоге был закрыт.
- Новый будет выполнен в строгом соответствии с действующими СНИПами и предусматривает укладку рельсов по специальным технологиям, обеспечивающим снижение шума при движении вагонов, - прокомментировали в МУЭТе. - Что уже применялось при реконструкции линий по улице Зорге.
В пояснительной записке говорится, что в местах, где трасса проходит через жилую застройку, в отдельных случаях при превышении нормативных требований по шуму могут потребоваться дополнительные мероприятия защиты.
По данным МУЭТа, реализация проекта обеспечит удобным и доступным транспортом как жителей улицы Российской, так и прилегающих улиц, а для Уфы в целом - беспрерывное трамвайное сообщение через весь город с юга на север и наоборот.
Тем временем городское Управление электротранспорта и Пражская транспортная компания подписали рамочное соглашение о сотрудничестве. В Уфе планируют перенимать и использовать чешский опыт организации общественного транспорта.
- Будем выходить в правительство с предложением о концепции его развития, - сказал на оперативном совещании глава администрации Уфы Ирек Ялалов, говоря о своем рабочем визите в Прагу, где прошел ряд переговоров, посвященных дальнейшему развитию сотрудничества между столицами Башкортостана и Чешской Республики. Главными в повестке дня стали вопросы сотрудничества в сферах транспорта и ресурсоснабжения.
В рамках встречи Ирека Ялалова с директором по экспортному финансированию Чешского экпортного банка Михаэлой Выходиловой стороны обсудили финансовое сопровождение совместных проектов в области транспорта и модернизации систем водоснабжения.
При стоимости одного современного вагона три миллиона евро, Прага потратила на обновление части парка 850 млн евро. При этом транспорт получил новое качество, и на трамвай пересели представители среднего класса и состоятельные граждане.
Теперь чешская сторона готова кредитовать покупку Уфой новых и ремонт старых вагонов, строительство путей и реставрацию уже существующих на неограниченную сумму на срок до семи лет при условии, что не менее половины всех поставок и работ будет произведено из Чехии.
На первом этапе городу необходимо три миллиарда рублей. На эти деньги появится возможность соединить северную часть города с южной и заменить устаревшие вагоны. На втором - для прокладки новых путей требуется еще пять миллиардов. Общая же стоимость работ по развитию трамвайной сети города, рассчитанной на 10 лет, оценивается в 22 млрд рублей.
Алексей ФАТЫХОВ, Розалия ВАЛЕЕВА.