Мы открыты для диалога

Ленинский район появился в Уфе одним из первых, но, несмотря на возраст, продолжает расти: появляются новые здания, возведен Затонский мост, реализуются крупнейшие планы по застройке Забелья. Подробности настоящего и будущего нам раскрыл в интервью глава района Дмитрий Масютин.
– Дмитрий Геннадьевич, вы возглавили район сравнительно недавно. В чем его специфика, каким он видится по сравнению с другими?
- Помимо славного прошлого, он - своеобразные западные ворота нашего города, что накладывает определенные обязательства. Также район характерен большими площадями частного сектора, который составляет почти две трети территории.
Сегодня Ленинский – активно растет. Набирают обороты строительство, промышленность, сферы образования, культуры, здравоохранения, спорта, обновляются улицы и жилые кварталы. Но все-таки главным достоянием, конечно же, являются люди. Их трудом создан современный облик района.
– К вопросу о частных домах Нижегородки и Затона. Это обстоятельство затрудняет работу или наоборот, облегчает?
- Частный жилой сектор – особая городская территория. Чем больше домов она объединяет, тем шире и разнообразнее круг проблем, которые могут возникнуть у населения в части удовлетворения социально-бытовых условий. Поэтому отсутствие индивидуального подхода приводит к появлению новых вопросов: ямы на дорогах летом, грязь в межсезонье, сугробы в зимнее время, частные линии водопровода, газопровода, электроосвещения, не принятые на городской баланс.
Несомненно, все это усложняет текущую работу и вызывает необходимость взаимодействовать непосредственно с каждым жителем частного сектора.
Проблемы в Нижегородке и Затоне есть, и решать их надо всем вместе, только в этом случае мы сможем навести порядок.
– Какие объекты строятся в районе, спрашивает студент Артур Хисматуллин.
- В настоящее время 15-ю компаниями ведется строительство 23 высотных и 9 малоэтажных жилых домов. В 2017 году в эксплуатацию уже введено 3 МКД, до конца года прогнозируется ввод еще нескольких как в центральной части, так и в Затоне.
Из объектов социального назначения – детский сад в микрорайоне Кооперативный, Центр спортивной подготовки по улице Камышлинской, а Детская музыкальная школа в Затоне пока находится на стадии проекта. Полным ходом идет реконструкция школы № 1.
– В свое время были озвучены грандиозные планы по застройке Затона. Как продвигается программа?
- Достаточно интенсивно. В настоящее время введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом № 2Д по ул. Летчиков, ведется строительство второй очереди.
Напомню, что согласно проекту «Затон Западный» планируется строительство торгово-развлекательного комплекса с магазинами, административно-бытовым комплексом, спортивного центра, предусмотрено размещение двух многофункциональных комплексов на 2840 мест в общеобразовательных школах и 840 мест в детских садах.
В северо-западной части Затона возводятся 7 многоквартирных жилых домов, также МУП ИСК начал строительство многоэтажных жилых домов со встроенными помещениями в южной части жилого района «Затон-Восточный». Там же появятся новые детские сады и школы, многоуровневые паркинги и парковые зоны с пешеходными аллеями.
– Сейчас много делается для благоустройства дворов. Сколько их будет отремонтировано в этом году и по каким программам?
- Красивыми и комфортабельными станут согласно программе «Формирование современной городской среды» 6 придомовых территорий по улицам Достоевского, Красина, Мустая Карима, Летчиков, Ахметова. Для их озеленения, ремонта асфальтового покрытия, устройства парковок, установки детских и спортивных площадок выделено более 8,5 миллиардов рублей. Сейчас идет сбор заявок на следующий год, уже изъявили желание участвовать в проекте 36 дворов.
Исходя из программы поддержки местных инициативах, планируется благоустроить шесть дворовых территорий по улицам Достоевского, Коммунистической, Революционной, Лесозаводской. Общая стоимость составила 16 686 546 рублей, из которых более двух миллиардов внес город, 695 272 собрали жильцы. Остальное – из бюджета республики.
– Каковы успехи в области образования?
- В первый класс пошли 1306 детей. В целом в новом учебном году будут учиться 11 189 школьников, что почти на тысячу больше, чем в 2016 году. 461 выпускник получили аттестаты, из них 81 закончили школу с медалью. 90 % бывших одиннадцатиклассников поступили в высшие учебные заведения.
В ТОП-500 страны вошли гимназии № 39 и № 91. На муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 177 ребят стали победителями и призерами, по итогам заключительного трое учащихся гимназий № 39 и 91 - призерами.
В 29 международных олимпиадах, конкурсах и фестивалях учащиеся завоевали 573 призовых места. В других всероссийских конкурсах - 25 победителей и 51 призер. Выигравшая городскую олимпиаду по татарскому языку ученица лицея №46 Эльвина Салимьянова стала победителем республиканского этапа среди десятиклассников.
– Венера Файзуллина попросила уделить внимание развитию культурно-досуговых учреждений в Нижегородке.
- В доме культуры «Ядкарь» работают хореографические студии, кружки декоративно-прикладного искусства, вокальный кружок, а также спортивный клуб «Тхэквондо» и «Группа здоровья». На сегодняшний день в 14 кружках занимаются 425 человек. Жители могут развивать себя почти по всем направлениям творчества и спорта.
В прошлом году Объединению молодежных клубов было передано здание по ул. Нехаева, 94, в котором ранее располагался филиал РГСУ. Появились молодежный центр «Эврика» и военно-патриотический клуб «Булат». В состав молодежного центра вошли 2 местных клуба. Несмотря на отсутствие дополнительных педагогических ставок, за этот период были открыты новые кружки: студия шотландских танцев, театр танца «Арабески», театральная студия «Зазеркалье», секция пилатеса, кружок английского языка. «Булат» объединил секцию пулевой стрельбы и вновь созданные секции рукопашного боя и греко-римской борьбы. В молодежном центре планируется занять досуговой деятельностью более 200 человек.
– Сейчас улица Мустая Карима разрыта. Ольга Ткаченко интересуется, когда закончится ремонт и будет ли ее полная реконструкция.
- Здесь идет капитальный ремонт тепловых сетей, заказчиком которого является БашРТС. Для восстановления благоустройства ремонт асфальтобетонного покрытия на всю ширину проезжей части улицы будет выполнен в текущем году в соответствии с графиком.
В Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений и коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы направлены предложения по капитальному ремонту дорог, тротуаров, ливневой канализации и уличного наружного освещения по улицам М. Карима и Чернышевского в рамках реконструкции квартала № 282, ограниченного улицами Ленина, Коммунистической, М. Карима, Чернышевского.
– Как проходит обычно ваш рабочий день?
- Приступаю с 8 утра и ухожу домой поздно вечером. До того, как прийти в администрацию, объезжаю территорию района. Зимой проверяю дороги, весной отслеживаю ситуацию с паводком, летом осматриваю ремонт и чистоту, всех дел и не перечислишь.
Наших жителей волнуют простые, но насущные проблемы – порядок на улицах, парках и скверах. Мы понимаем, что они хотят жить в чистых и благоустроенных дворах. Острыми остаются проблемы ЖКХ, и здесь многое предстоит сделать.
Однако надо понимать, что районные и городские власти одни не смогут справиться со всеми коммунальными вопросами, важна активность самих людей. Что стоит, например, выйти к своему подъезду и посадить цветы возле своего дома. Отрадно, что в этом году жители откликнулись на районные акции «Мы за #чистыйленинскийрайонуфы», «Чистый двор – чистая совесть», очистку берега озера Долгое и многих излюбленных мест ленинцев.
Все эти вопросы жителей стараемся решать ежедневно и даже ежечасно.
- Какая работа ведется в районе для обеспечения жилья сотрудников жилищно-коммунальной сферы?
- Это - одна из приоритетных задач. У нас есть помещение общей площадью 965 квадратов, где на сегодняшний день ведутся ремонтно-отделочные работы. Здание включает в себя комнаты для семей и комнаты с койко-местами. Всего 16 квартир, из них 9 – для семейных пар. После завершения работ мы передадим работникам жилищно-коммунальной сферы на период трудовых отношений, установленных законодательством. Заселение планируется в сентябре.
– Какие качества в своих работниках вы цените прежде всего?
- Самое главное – честность и искренность. Если с порядочностью относиться к себе, к людям и к своим делам – уже хороший знак. На такого человека можно положиться во многом, ему можно доверять.
– Могут ли жители задать вам вопросы напрямую? Куда можно посылать жалобы?
- Администрация района всегда открыта для диалога. Жители могут обратиться как традиционным методом – через личный прием, так и через социальные сети. На сегодняшний день, официальные странички района представлены в социальных сетях «Фейсбук», «ВКонтакте», «Инстаграм».
Также жители могут обращаться посредством информационных каналов общего пользования, в том числе через официальный сайт мэрии, электронную приемную органов государственной власти, электронную почту.
– Какие уголки города вам дороги? Где вы любите бывать?
- Выделить какое-то место очень сложно. Потому что на сегодняшний день в городе много красивых мест, где можно провести свое свободное от работы время. Уфа мне нравится такой, какая она и есть.
Лариса САЛИХОВА.
len.inform@yandex.ru
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.
Корзинка:
На территории Ленинского района располагаются предприятия речного и автомобильного транспорта, такие крупные объекты промышленности как Уфимское агрегатное производственное объединение, Производственное объединение «Прогресс», Научно-производственное предприятие «Молния», «Башнефтегеофизика», служащие визитной карточкой района и города.
Здесь проживает 86 240 человек - представителей различных национальностей, которые живут в мире и согласии, трудятся во благо района и города.