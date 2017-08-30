Почему проигрывает «Салават Юлаев»?

Претендент на Кубок Гагарина, собравший в этом году крепкий состав, уступает соперникам матч за матчем.
После трех игр чемпионата уфимский клуб, который перед началом сезона ведущие спортивные СМИ и аналитики прочили в лидеры Конференции и называли одним из основных претендентов на Кубок Гагарина, обидно проигрывает игру за игрой. Как мы уже рассказывали, после успешной игры с «Адмиралом» уфимцы сначала уступили «Амуру» - 4:5, а после проиграли китайскому «Куньлунь Ред Стар» - 1:2. Причем последний гол юлаевцы пропустили за две секунды до финальной сирены. Игроки в бешенстве покинули поле, не став выполнять ставший традиционным совместный с болельщиками ритуал постукивания клюшками по льду. Как итог – «претендент на чемпионство» с тремя очками пока занимает 12-е место в Восточной конференции и 21-е в общей таблице. В лидерах традиционно питерский СКА, омский «Авангард» и казанский «Ак Барс».
Невнятно начал сезон главная надежда команды, вратарь сборной Канады Бен Скривенс, который уже во втором матче пропустил пять шайб. Болельщики сразу же принялись обсуждать, как бы голкипер не повторил судьбу Никласа Сведберга, который частенько чудил на льду и в итоге стал самым пропускаемым вратарем в истории «Салавата».
Странно ведет себя и главная звезда команды Линус Умарк, который должен быть лидером, но ничего особенного пока так и не показал. То ли так и не собрался после летних каникул, то ли не торопится в предвкушении длинного сезона. «Виноват в [поражении от Куньлуня] Линус Умарк, который опять потерял вкус к хоккею», - пишет популярный спортивный журналист Алексей Шевченко.
В мае 2018 года у Умарка истекает контракт, чтобы продлить его или претендовать на новый, этот сезон швед должен провести идеально.
Пожалуй, единственный из иностранцев, к кому нет претензий, - это датчанин Филип Ларсен. Несмотря на то, что официально является защитником, забил по шайбе во всех трех матчах и сейчас, став лучшим снайпером и бомбардиром команды.
Заметна и проблема несобранности состава. То, что команда еще не сыгралась, игроки не понимают друг друга с полувзгляда – видно сразу. Не обошлось и без травм - в домашнем турнире повреждение получил Максим Гончаров. Отбывает дисквалификацию за нарушения прошлого сезона и один из самых ярких защитников команды – Григорий Панин (перешел в «Салават» из ЦСКА).
- Последние три игры у нас проблемы с результативностью. Это то, над чем нужно поработать, - признается после игры главный тренер «Салавата» Эркка Вестерлунд.
Интересно, сколько времени потребуется финскому специалисту, чтобы реализовать в уфимском клубе свою хоккейную философию: «Создавай хаос, контролируй центр». С хаосом, к слову, пока все в порядке.
Иван ЗАРОКОВ.
krosh1969@list.ru
Фото Валерия Шахова.