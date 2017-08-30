Почему проигрывает «Салават Юлаев»?

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Закрытые в США консульские здания останутся в собственности России Вопрос, как поступать с другими зданиями, остается на усмотрение Москвы, добавила она. США потребовали от России до 2 сентября закрыть генконсульство в Сан-Франциско и два консульских объекта ...

Порошенко предложили каналом отделить Крым от материка К Петру Порошенко обратились с инициативой прорыть канал между Азовским и Черным морями, отрезав таким образом территорию Крымского полуострова от материка. Соответствующая петиция размещена ...