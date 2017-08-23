Врач сердечный – во всех смыслах

В Республиканском кардиологическом центре ежегодно проводится более 17 тысяч операций. По этому показателю учреждение входит в первую десятку среди 270 профильных клиник. Как сегодня выглядит кардиология в республике, и каких успехов удалось достигнуть в лечении и диагностике сердечно-сосудистых заболеваний, - сегодня читателям рассказывает главный врач учреждения Ирина Николаева.
- Можно ли сказать, что смертность от сердечно-сосудистых заболеваний увеличилась? Какие факторы провоцируют это явление?
- К счастью, смертность по этой причине за последние пять лет не увеличилась, а уменьшилась на 12,6 % и в 2016 году составила 532,7 случая на 100 тысяч населения, что ниже общероссийских показателей, но выше общеевропейских. Факторы риска, которые ведут к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, делятся на так называемые неуправляемые (пол, наследственность, возраст - тут мы ничего поделать не можем), и управляемые, связанные с образом жизни человека.
Основная причина возникновения болезни - атеросклероз, который развивается вследствие нарушения жирового обмена. Его провоцирует употребление продуктов, содержащих большое количество холестерина (мясо, сливочное масло, наваристые супы), алкоголя, который оказывает токсическое влияние на сердечно-сосудистую систему, а также курение, приводящее к спазму сосудов и способствующее развитию тромбозов. У курящих атеросклероз развивается быстрее.
- Кардиология как наука не стоит на месте. Наверняка Республиканский центр вносит в этот процесс свою лепту. Какие уникальные методики имеются у вас?
- Выполняются практически все виды высокотехнологической медицинской помощи, такие как: коррекция врожденных и приобретенных пороков сердца, операции по реваскуляризации миокарда, стентирование и ангиопластика коронарных артерий, аортокоронарное шунтирование, в том числе и на работающем сердце, операции при аневризме аорте, пересадки сердца. Ежегодно внедряется около 30 новых методов диагностики и лечения, в том числе хирургических вмешательств на сердце и сосудах. Проводятся операции на открытом сердце и эндоваскулярным методом.
- Оказание высокотехнологичной помощи в первую очередь зависит от квалификации и обеспеченности оборудованием. Не ощущает ли Кардиоцентр недостатка в них?
- У нас работают лучшие врачи, являющиеся золотым фондом здравоохранения республики. И сколько бы нас ни было, мы всегда будем выполнять работу качественно и с уважением к нашим пациентам. Оборудование, конечно, изнашивается, но сегодня мы имеем все необходимое для полного обследования и лечения больных.
- Устраивает ли вас качество подготовки молодых специалистов в вузах?
- Так же, как и во все времена, уровень выпускников медицинских вузов очень разный: есть светлые головы, а есть абсолютно не готовые молодые люди, которые и не стремятся стать врачами с большой буквы. В нашем учреждении уделяется большое внимание отбору кадров, развивается институт наставничества.
- С какими кардиоцентрами страны и, возможно, зарубежья сотрудничает ваше учреждение? Что дает такое взаимодействие и чей опыт оказался для вас особенно интересен?
- Невозможно выделить что-то одно. Опыт каждого профильного специалиста интересен и неоценим. По крупицам и деталям накапливается наш багаж знаний в лечении самых тяжелых пациентов. Мы сотрудничаем со многими ведущими клиниками страны, в том числе с Федеральными центрами сосудистой хирургии Томска, Челябинска, Новосибирска, Астрахани, Калининграда, Перми, с Научным центром им. А.Н. Бакулева в Москве. Также регулярно обмениваемся опытом с коллегами из Китая, Италии, Иордании, Германии, Белоруссии, Польши. За последние три года провели восемь конференций и мастер-классов с международным участием. РКЦ освоил новые технологии при лечении многих сердечно-сосудистых заболеваний, таких как: ишемическая болезнь, врожденные и приобретенные пороки, хроническая недостаточность, а также обострение уже у имеющихся сердечно-сосудистых заболеваний с использованием методов интервенционной кардиологии. На базе нашего учреждения функционируют Республиканский логистический центр учета и наблюдения за больными, служба телемедицины для оказания консультативной помощи. В республике ведутся регистры по различным сосудистым заболеваниям, к примеру, нам известно, что хроническими заболеваниями страдают 6 121 человек.
- В моду все активнее входит здоровый образ жизни. Почувствовали ли это кардиологи?
- Приятно видеть, что молодые люди стали чаще делать выбор в пользу здорового питания, и это превращается в стиль жизни. Мы же стараемся пропагандировать его на уроках здоровья, которые проводятся в рамках профилактической программы здравоохранения в Башкортостане. Сегодня каждый житель планеты должен понимать, что хорошее самочувствие на 80 % зависит от него, и только на 20 % от системы здравоохранения.
Беседовала Анастасия ЛИСТКОВА.