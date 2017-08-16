По чесноку

На дворе - время урожая, и абсолютное большинство овощей на полках и лотках должны быть местного производства. Но так ли это? Проверить на «национальную принадлежность» на этот раз мы решили чеснок. Не хлеб, не картошка, конечно, но все-таки продукт, необходимый любой хозяйке.
Трава заморская, экзотическая
Где покупают овощи многие усталые граждане, возвращаясь домой в конце трудного дня? Правильно - с уличного лотка. Здесь он идет по цене 200-250 рублей за кило (избегайте точек рядом с подземными переходами). В магазинах, если не лень выстаивать очередь в кассу, получится дешевле - от 199 рублей (крупный супермаркет) до 149 и даже 109 (дешевая федеральная сеть).
- Откуда? Сейчас узбекский чеснок идет, - поведали мне несколько продавцов как на улицах, так и в магазинах.
Встретились и аккуратные сеточки по три головки, и просто развесной продукт из Китая (в среднем 125 рублей, сеточка - 15). Даже летом не можем без него обойтись! А чемпионом по ценам оказался местный крытый рынок: там за килограмм искомого продукта просят 350. «Чеснок из местных хозяйств, только что сорванный», - мотивировали продавцы. Дома все купленные «контрольные» головки тут же подверглись проверке: были очищены, порезаны и пущены «в дело». Все, в том числе и товар с рынка, оказались вполне доброкачественными (разве что китайский был местами слегка помят), но явно не «вчера с грядки», особенно по сравнению с продукцией из собственного огорода!
Но это сейчас, в августе, а что будет зимой и весной?
- В России сейчас практически нет собственного чеснока в магазинах, он весь завозится из Китая, - заявил генеральный консул Италии в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах Пьерпаоло Лодиджиани.
А что такое овощ из Китая - южной страны, да и вообще любой импорт, об условиях выращивания которого мы не имеем никакого понятия? Озимый чеснок здесь начинают собирать в мае-июне - к концу ноября он начинает усыхать, загнивать и прорастать; яровой хранится дольше, но и он портится к началу весны. Естественно, чтобы минимизировать эти процессы, его хранят в морозильных камерах - а после извлечения, возможно, вымачивают в растворе хлора! В результате на наши полки попадают белые, аккуратные, одинаковые головки, но внутри зубчики все равно полугнилые. И мне такие попадались…
С помощью итальянских инвестиций и технологий хозяйство по промышленному выращиванию чеснока создано в Адыгее. Теперь планируется увеличить его площади до 300 гектаров, чтобы полностью закрыть потребности края. Далее итальянцы предложили такой же проект правительству Ставропольского края с условием получения от региона адресных субсидий. Их цель - доказать эффективность этой схемы, после чего ее можно будет внедрять в любом субъекте РФ. А что же мешает возделывать чеснок нашим фермерам - делать в промышленных масштабах то, что без проблем удается многим уфимцам на наследственных сотках?
Без доспехов не подступишься
Дорогие семена, особая технология посадки, да и вообще весь процесс, требующий либо многих рабочих рук, либо дорогих машин. Цены на технику приводят такие: установка для посева - миллион рублей, комбайн для уборки новый - 3 миллиона, подержанный - 500-400 тысяч, машина-обрезчик корней - 1,5 миллиона (иначе товар не возьмет ни один магазин). Словом, трудности такие же, как со всеми овощами, только в два раза больше. На них указывают все опрошенные специалисты - и они же говорят, что фермеров, рискующих браться за чеснок, в республике раз-два и обчелся.
- Мы чеснок не выращиваем, - сообщил «УВ» главный агроном по овощам открытого грунта совхоза «Алексеевский» Назир Фаткуллин. - Пробовали сеять на участке между теплицами, однако культура оказалась слишком проблемной. Сеялка для лука у нас имеется, а чеснок сажают зубчиками - такой сажалки у нас нет. Два раза за сезон его нужно полить, к тому же в нашем климате он может недозреть… Да и со сбытом были проблемы. А этот год для данной культуры, как и для многих других, вообще не очень удачный: в озимой пшенице мало клейковины - не хватило солнца, а у семейства луковых, к которому относится и чеснок, из-за обилия влаги получаются слишком толстые шейки, что означает дополнительные затраты на сушку: иначе такой урожай хранится плохо. Прибавьте затраты на пестициды - в дождливую погоду эти травы тоже больше подвержены болезням…
Собственно говоря, и у самого лука, который присутствует в нашем ассортименте, себестоимость оказывается слишком высокой. Естественно, фермеры из Волгограда и других южных регионов имеют преимущество перед нами, а что касается китайцев - они выращивают свой чеснок прямо у нас, в Магнитогорской и Челябинской областях.
Мечта о комбайне и заборе
Магомед Османов (ФХ «Османов» Мелеузовского района) - один из немногих, кто не боится связываться со сложной культурой. Под чесноком у него три гектара, а в следующем году планирует посадить все пять, еще выращивает капусту, свеклу, лук, укроп, сельдерей.
- Наш башкирский чеснок красновато-фиолетового цвета, довольно острый. В более южных регионах он действительно проходит не одну химобработку, в том числе при уборке и закладке на хранение. А наш климат позволяет выращивать и без этого, и хранится он неплохо, - рассказывает фермер. - Теперь о трудностях. Семена чеснока и правда очень дорогие - 300 рублей килограмм, но у меня они уже свои. Из машин приобрел только сеялку, вся остальная обработка пока что происходит вручную - у меня работают 20-25 человек. На следующий год буду покупать комбайн и установку для обрезки. Такой в республике еще ни у кого нет, а еще нужен станок, которые шлифует чеснок… В прошлом году в Воронеже как раз начали производить нужную мне технику (по испанским образцам), и я, конечно, предпочитаю отечественного производителя: чтобы оправдать покупку импортной, мне пришлось бы засеять 50 гектаров! Также требуется современное хранилище, где можно поддерживать определенную температуру и влажность, чтобы его можно было «усыпить» - а то, как и лук, начнет прорастать.
Словом, затраты очень большие. Дайте мне 10 миллионов под маленький процент - я развернусь за один год, буду выращивать по 100 тонн чеснока! С такими объемами уже можно потеснить импорт. Но чтобы продавать все это магазинам, товар должен быть просто идеальным - калиброванным, обрезанным, с сухим стеблем. Добиться этого непросто. И я бы не сказал, что магазины заинтересованы в наших овощах. Например, одной уфимской сети, судя по названию, ориентированной на местные продукты, я предложил свою раннюю капусту. Сказали - не нужна. От нее я вообще теперь хочу отказаться: капусты много выращивают в Оренбургской области, сейчас отпускают по два рубля за кило - как тут конкурировать?
Еще одна беда всех фермеров - воровство с полей. Психология «все вокруг колхозное, все вокруг мое» никуда не делась.
- Тащат мешками по 5-10 килограмм. Бывает, я их ловлю. При цене в 200 рублей за кило это составляет ущерб в одну-две тысячи рублей, но полиция и не думает возбуждать уголовные дела! Ставил сторожа - не помогает. Выход один - обнести поле забором.
В результате всех поездок и расспросов стало ясно одно: из-за всех перечисленных сложностей большинство фермеров, скорее всего, и дальше будут больше всего полагаться на самую надежную культуру - зерно (точнее, пшеницу: цены на рожь заметно ниже). Ее легко хранить, есть стабильные каналы сбыта. А друзья из Китая, Узбекистана и других стран продолжат продавать нам каждую мелочь, до которой у самих все никак не доходят руки. Но ведь спрос на все продукты питания, в том числе овощи - тоже вещь постоянная, и при пристальном внимании к этому делу и хорошей поддержке деньги за чеснок, как и за некоторые другие овощи, могли бы оставаться в нашей республике.
Екатерина КЛИМОВИЧ.