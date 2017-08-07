Люди против машин

- Почему я должна дышать выхлопными газами в своем доме, а они устраивают здесь бесплатные стоянки? – возмущается в своем обращении в редакцию жительница по улице Достоевского Расима Муллагалина. Ежегодное увеличение количества автомобилей стало одним из самых проблемных вопросов совместного проживания в мегаполисе.
Настоящий бой выдержали специалисты Центра городского дизайна, и это не преувеличение. Процесс согласования проектов по программе «Городская среда» проходил в жарких спорах: самым проблемным вопросом оказались парковки. Поэтому основной задачей проектировщиков стало такое расположение, которое удовлетворило бы и жильцов, и автомобилистов.
- Существующие нормативы устарели. Если раньше Уфа проектировалась из расчета 12 автомобилей на 100 жителей, то сейчас цифра возросла втрое! – говорит заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации столицы Ришат Шакирянов. – К тому же действующие СНиПы четко регламентируют обустройство парковок на расстоянии 10 метров от окон.
На практике не так-то просто следовать данным правилам. Кто-то отстаивает свои права на чистый воздух перед свои окном, а автолюбители держатся за место во дворе. Обслуживающие организации не успевают демонтировать самовольные ограждения: утром они их убирают, а уже вечером столбики стоят на том же месте.
Давайте жить дружно!
- Для решения проблемы всего лишь необходимо провести собрание собственников и определить участок для парковки, - отметили в пресс-службе мэрии. - Схему ее размещения и протокол для согласования необходимо предоставить в районную администрацию и управляющую компанию.
Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы (СанПин) говорят, что открытые автостоянки вместимостью от 11 до 50 машино-мест должны быть размещены на расстоянии 15 метров от фасадов и торцов с окнами, а если они без окон, то на расстоянии 10 метров. Опять же в реальности из-за большого количества машин в городе и старой планировки дворов придерживаться этого весьма затруднительно. Однако дизайнерам удалось сделать невозможное, совместив пожелания всех сторон. При формировании дизайн-проекта в приоритете было создание логичной транспортной схемы, чтобы автолюбители не парковались на газонах, а спецтехника: пожарная, уборочная, «скорая помощь» могли свободно заехать.
- Сегодня градостроительные предписания несколько устарели, Москва такой посыл признала и не следует им, – говорит Ришат Шакирянов.
Песочницы как анахронизм
Развешанные наволочки и платья раньше являлись непременным атрибутом каждого двора. Сегодня необходимость бельевой площадки не актуальна: традиция сушки постиранного осталась в 60-70-х.
Даже газоны стали другими. Раньше по их периметру высаживали кусты, теперь же критерии озеленения изменились. В столице страны даже отказались от песочниц! Это не гигиенично, и молодые мамы особо их не жалуют. Больше приветствуется безопасное резиновое покрытие.
Появилось много бытового мусора, тот же кулек семечек из бумажного превратился в полиэтиленовый. Все это прохожий, не задумываясь, бросает в кусты, а выудить их оттуда практически невозможно. Эксперты констатируют, сегодня человек производит в 3-4 раза больше мусора нежели раньше. Много изменений произошло именно из-за более современного и быстрого ритма жизни, а нормативы остались прежние.
- Первые встречи жильцов начались еще летом прошлого года, так что в процессе обсуждения многие пожелания успели выкристаллизоваться, а в некоторых случаях кардинально измениться, - говорит начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности города администрации Уфы Андрей Федосов. – Поразили несоразмерные запросы некоторых уфимцев. Не все понимают, что благоустройство – прежде всего асфальтирование, парковка, расширение дорог. На изыски жители всегда можно «сброситься» самим. Было бы желание.
Как отметил руководитель городского Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Рим Булатов, в программу вошли дворы, чьи председатели домкомов были наиболее инициативными. Они будут реконструированы в этом году, работы после тендера на выбор подрядчиков начались в июле и продлятся до конца года. Но сбор заявок возобновится в 2018 году.
- Наша задача – подойти индивидуально к возрождению каждого двора, где будет комфортно всем категориям населения. Уже сейчас заметно, что люди активно включились в программу, понимая, что это делается для их благоустройства, - пояснил он.
Зиля БАДРИЕВА.