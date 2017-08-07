Дворовый переворот

- Ребята, давайте не будем мусорить! Вот же рядом стоит урна?
Картинно вздыхая, компания подростков удалилась. А председатель дома № 21 по улице Дагестанской Владимир Тертерян убрал все сам: «не все ценят чистоту».
Вокруг уютной беседки пылают разноцветьем цветочные клумбы. Растет здесь очень много всего: от рябины до канадского клена. Все это жильцы дома создали своими руками. Впрочем, обо всем по порядку.
- Если говорить прямо, то просто надоело так жить. Три года назад решили взять ситуацию в свои руки – благоустроить двор, заняться домом, - рассказывает Владимир.
Переустройство, пусть даже эстетическое – требует средств. Найдены они были за счет экономии на ресурсах. В одну из зим люди взяли за правило не держать открытыми двери подъездов, утеплять собственные окна. А потом выяснилось: за тепло платить на 86 тысяч рублей меньше.
За эти деньги приобрели детскую площадку. На старую, сваренную из труб, было уже страшно смотреть. Завезли несколько машин песка, поставили домики. Словом, начало было положено.
Также нашлась копеечка и для мини-дендрариума. Правда, ценить красоту некоторым людям пришлось еще учиться. Неприятных моментов было много: и коренья выкапывали, и мусор бросали. Тем не менее раз за разом посадка приводилась в порядок. А еще через некоторое время по периметру двора появилось 13 видеокамер. Закупка, монтаж, прокладка проводов – все это обошлось в 148 все также сэкономленных тысяч.
- Запись ведется на специальный носитель. А еще к наблюдению можно подключиться через Интернет, и картинка будет поступать на домашний компьютер. Где находится центр системы? Пойдемте, покажу.
Мусоропроводный отсек одного из подъездов умельцы превратили в просторный хозблок. Навесная полка занята лопатами, граблями и метлами, здесь же лежит свернутый в кольцо поливочный шланг. А вот и сервер – небольшой черный ящичек с идущими в разные стороны кабелями. Оправдали себя цифровые «глаза» очень скоро: и родители видят играющих детей, и при мелких ДТП можно понять, кто виноват.
В контакте с коммунальщиками
Увиденное заставляет взглянуть на стоимость горячей воды по-другому. Причина самых больших потерь - в плохой изоляции отопительной системы, за что отвечает управляющая компания. Так, в доме № 21 пару лет назад она провела ремонт. В подвале появились новые, «одетые» в утеплитель трубы, более надежные приборы учета. Секции подачи и отведения тоже обновлены. А еще, что важно, поставлены двери из плотного материала, они хорошо держат температуру.
Да и воздуховоды на зиму коммунальщики по просьбе людей закрыли. Оказалось, что и с УЖХ, и с ЖЭУ можно эффективно сотрудничать.
Что касается экономии, то принцип прост. К примеру, обычно «многоквартирник» отдает за горячие батареи «таксу» в 100 рублей. А потом делается перерасчет, выясняется, что реально потрачено 80. Разницу можно потратить, приобретя что-то на благо дома. То есть, домком нанимает исполнителей той или иной услуги, а рассчитывается за нее управляющая компания.
- Часто бывает так: квартиру в собственность человек купил, а навыков управления приданным к ней имуществом – не приобрел. Отсюда и соответственное отношение ко двору, подъезду, лестничной клетке, - рассуждает председатель.
И он, безусловно, прав. Мы все время ждем, что уберет, починит и покрасит дворник, слесарь. Вроде бы, нормально. Но чисто не там, где подметают, а там, где не мусорят…
Настоящий хозяин стремится украсить и обустроить свой дом. Потому неудивительно, что прямо под окнами девятиэтажки по Дагестанской появилась настоящая архитектурная композиция: лебедь, рак и щука. Как и полагается, герои басни Крылова тянут повозку каждый в свою сторону. Тележку, равно как и лошадиный хомут, демчане взяли настоящие, найдя в одной из деревень. А вот фигуры представителей фауны изготовили архитекторы – те же, что работали на аллее Сказок.
- Участвовали в конкурсе «Лучший двор», и победили. Наградой стал грант, его и реализовали, - говорят местные жители.
Коммунальщики превратили повозку в цветник, из деревянных колец сделали дорожку. Вообще, с ЖЭУ № 32 Владимир Тертерян сотрудничает постоянно. Один из примеров – бетонный столб, оставшийся еще со времен застройки района. Сейчас его венчает стилизованное гнездо аистов: мама, папа и птенец. Покраску под березу сделали жилищники, они же закрепили птичий дом на верхушке. Да и с обустройством детской площадки помогли, соорудив забор и ворота. А еще маляры подсобили в частичной покраске стен дома, положив грунтовую основу. Теперь от подъезда к подъезду тянется яркая разноцветная окантовка.
Впрочем, это ли предел для полета творческой мысли? Особенно если сосед - мастер кисти и краски. С одной из сторон двор закрывает административное здание, внешний вид которого давно вызывал слезы. Подумали и решили: почему бы не нарисовать масштабную уличную картину? На краску вновь собрали всем миром. В администрации района дали добро.
Теперь из обычного уфимского окна можно увидеть бескрайнюю степь. И огромную сову, глядящую на просторы, щедро залитые лучами заходящего солнца. Радует то, что от дождей и морозов эта красота не поблекла.
…И вновь – ОДН
Цветы, скульптуры, картины – все, несомненно, нуждается в постоянном поддержании. И на дворника здесь не пеняют: «делаем все сами, у нее полно работы по уборке». Полив насаждений, к примеру, заносится в общедомовые нужды. Хотя вопрос борьбы с цифрами ОДН актуален и для этого дома. Ведь многие квартиры сдаются: прописан один человек, а живут трое-четверо.
Иногда использовать ресурсы могут и магазины, расположенные на первых этажах – через незаконные врезки и подключения. Домкомовцы это предусмотрели. И с самого начала организовали проверку специальной комиссии из разных служб.
«Кое-кому, конечно, настучали по рукам. Но проблема решилась».
Так или иначе, а с бизнесменами контакт тоже налажен. Один из них помог в установке видео камер, другие принимают участие в субботниках.
- В новостях видим, что запускаются госпрограммы по ремонту дворов. Конечно, здорово. Мы же как-то уже привыкли делать что можем, своими руками. Например, было несколько выбоин в асфальте. А неподалеку шел ремонт автотрассы. Договорились с дорожниками, взяли немного материала, залатали, – резюмируют жильцы.
На вопрос, в чем причина успеха, отвечают просто - дому уже 30 лет, отношения с соседями сложились давно. Одни вместе работают, другие семьями ездят на природу, у третьих дети учатся вместе. Словом, двор живет большой семьей. Потому, вероятно, вопросы благоустройства решаются сообща и без проблем.
Иван БЕГМА.
Фото Валерия ШАХОВА.
Корзинка:
УЖХ Демского района за два года полностью обновило кровлю дома № 21 по улице Дагестанской. Произошло это благодаря экономии на статье «содержание».