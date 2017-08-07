Лицом к пешеходам

Современный город - для пешеходов. Согласно некоторым исследованиям, в мегаполисах, дружественных к жителям как они есть, а не на четырех колесах, уровень ВВП на душу населения выше на 38 процентов: они привлекают больше людей с высшим образованием и, таким образом, лучше обеспечивают социальное равенство. Развитие пешеходных зон способствует ревитализации делового центра.
Недавнее освобождение центра Москвы от абсолютной гегемонии автомобилей - сужение проезжей части, расширение тротуаров - вызвало мощные колебания океана общественного мнения. Ну а для уфимцев широкие тротуары, осененные тенью лип, кленов, тополей - привычная и любимая роскошь. Однако город стремительно меняется, и оказывается, что на многих улицах тротуаров не хватает - пространство, не выделенное для пешеходов, тут же захватывается машинами. Так что при реализации приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», по которому в столице капитально ремонтируется 29 улиц, а также при ремонте по другим программам дорожников обязали уделять особое внимание бордюрам и тротуарам. Вообще инспекция хода работ на улице Менделеева, в которой приняли участие корреспонденты «УВ», показала: красота и «пешеходная дружелюбность» улицы складывается из очень многих факторов.
- Вот на этом углу Менделеева и Караидельской ремонтировался газопровод. А привести в порядок газон и тротуар сотрудники службы газа не потрудились. Пусть немедленно исправляются, - распорядился первый заместитель главы Кировского района Олег Котов на утренней «летучке» коммунальщиков и ремонтников прямо на месте событий.
От этого места и до Монумента Дружбы улица разнообразна, как сама городская жизнь: овощные развалы, памятник Скачущему стулу перед мебельным торговым центром, частные дома и мощные конгломераты многоэтажек, старинная школа №19 имени Б. Северинова, Свято-Сергиевский собор. С правой стороны она вполне пешеходна и в основном отделена от проезжей части газоном. Здесь появится «технический» тротуар - отмостки, упрощающие уборку дорог и защищающие газоны от реагентов; заасфальтируют переход через трамвайные пути. Дань моде - истертые участки, выложенные плиткой, - заменят на асфальт, а вот раздолбанную плитку у остановочного павильона «Аптека №2» арендатор переложит самостоятельно. А вот с другой стороны улицы заборы частных домов близко соседствуют с проезжей частью, и тротуара местами практически нет.
- Уже три-четыре года вы не найдете в районе улицы, которая ремонтировалась бы без тротуара, - просветил меня, обходя места проведения работ, начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства Кировского района Каусар Хафизов. - Так что это не новшество. На участке от Караидельской до Монумента Дружбы, кроме собственно замены дорожного полотна, появится около 3 000 «квадратов» тротуара:
1 800 - нового и 1 200 - обновленного, а также 4 000 метров новых бордюров. Но и этим благоустройство не ограничится: МУСИБ уже кронировал деревья, жилищники отреставрировали два фасада - домов №№70 и 70а, все предприниматели и владельцы частных домов тоже приводят в порядок свои фасады и заборы. Все владельцы рекламных конструкций тоже поработают над их внешним видом, на газоны завезут чернозем. И после этого улица Менделеева станет самой красивой в Уфе! Гарантия подрядчика - ООО «Промтехснаб СФ» - на дорожное и тротуарное покрытие составляет пять лет. Кроме того, после ремонта асфальта никому не разрешается снимать его ради, скажем, ремонта коммуникаций: все делается заранее, либо в крайнем случае используется метод горизонтального бурения. Словом, руки прочь от новой дороги и тротуара!
- Конечно, нам будет удобней передвигаться, - радуется жительница района Марьям Аминева, вышедшая на магистраль с поперечной улочки чуть ниже остановки «Аптека №2». - Только вот знак перехода, который стоит метров на семь ниже хочется, чтобы переставили: мы здесь переходим дорогу, чтобы набрать воды в колонке, и ждать удобного момента приходится долго.
В Кировском районе новые тротуары появятся также на улицах Авроры, Армавирской, уже появились на новой улице им. Файзи Гаскарова. Еще из центральных артерий города ими украсится Первомайская - от ул. Невского до Машиностроителей. В целом строители подновят немало участков - все не перечислишь, просто ходить по столице как в летних туфельках, так и на зимних каблуках станет удобнее. А ведь прогулки - навстречу новым людям, впечатлениям и идеям - и есть один из главных смыслов городской жизни.
Екатерина КЛИМОВИЧ.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.