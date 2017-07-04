Все решают кадры… и деньги

Садовое товарищество – маленький мир, в котором есть место всему: дружбе, вражде, хозяйским проблемам, оставшимся в наследство еще с незапамятных времен. Чтобы СНТ благополучно существовало и процветало, ему нужен грамотный руководитель, который ориентировался бы в требованиях законодательства, которые каждый год преподносящего садоводам новые «сюрпризы». Каково это быть председателем товарищества?О взносахСНТ «Авиатор» в Уфимском районе представляет собой типичный дачный поселок. И проблемы здесь характерные для всех: требуется обновление проездов, замена старых электрических проводов, перебои с водой.- Чтобы поддерживать хозяйство в порядке, нужны средства. Взносы членов садового товарищества идут как раз на эти цели, - объясняет председатель «Авиатора» и одновременно руководитель Союза садоводов Уфы Олег Маликов. – Однако люди в большинстве своем сдавать деньги не хотят. К примеру, в марте возникла сложная ситуация: надо было рассчитываться за электричество, долг составлял более 200 тысяч рублей. Пришлось три дня «провисеть» на телефоне, уговаривая дачников рассчитаться.Олег Рифович сетует и на то, что суммы долга хватило бы, чтобы привести в порядок дороги, сменить хотя бы частично магистральные электропровода. Но, увы, проблема сбора членских взносов пока не позволяет решить эти вопросы.В «Авиаторе» платят 600 рублей за «сотку». К примеру, в СНТ «Гарнизонный», что близ Юматово, 1400 рублей составили членские взносы, 400 – целевой сбор. Но садоводы должны знать, что размер взносов они устанавливают сами на общих собраниях, исходя из приходно-расходной сметы.- У нас «золотая» вода. На участках выкопать колодцы невозможно, поэтому качаем ее из скважины за два с лишним километра, - объясняет председатель. – Поддержание в рабочем состоянии трубопровода и насоса – главные статьи расходов. Исходя из этого и складывается сумма членского взноса.О собранияхПроведение общих собраний, на которых решаются важные для СНТ вопросы, – целая наука, и в ней председатель должен быть хорошо подкован. Ведь если есть нарушение в процедуре проведения, для недовольного оно станет основанием оспорить все принятые решения.Похожая история произошла недавно в СНТ «Нефтяник-1». Один из садоводов не согласился с размером членских взносов и обратился в суд, который встал на его сторону, так как не была соблюдена процедура. Теперь перед председателем товарищества стоит задача – провести встречу юридически грамотно.В проведении общих собраний СНТ есть много формальностей, которые необходимо соблюсти, опираясь на ФЗ-66, нормативы Гражданского кодекса РФ, устав самого товарищества. Недостаточно собрать необходимый кворум. К примеру, есть общие правила, о которых забывают. Должен избираться председатель, им может выступить любой садовод, который будет вести сход и следить, чтобы соблюдалась повестка дня. Также необходимо выбрать секретаря, счетную комиссию, обязательно записать на бумаге протокол, который должны подписать участники.Об обязанностяхМожет ли получать председатель СНТ заработную плату? Как пояснил нам руководитель городского Союза садоводов, оказывается, может: если такое решение принято на общем собрании и этот пункт расходов прописан в смете. Есть СНТ, в которых председатели занимаются управлением профессионально, а их зарплата доходит до 20 тысяч. К примеру, в упомянутом выше «Авиаторе» он получает лишь компенсацию своих расходов в размере 5 тысяч рублей – именно так прописано в уставе. Некоторые удивятся – им еще и вознаграждение подавай, а ведь ничего не делают. На самом деле руководить дачным поселком –труд тяжелый.Сергей Гаврилов обязанности председателя СНТ «Виктория» Иглинского района совмещает с руководством собственным магазином, который находится в Уфе. И если обычный садовод мечтает о выходных, чтобы заняться приятными хлопотами на даче, то председателю не до грядок.- Сегодня встречался с должниками. Их у нас много. У некоторых долг доходит до 40 тысяч. Обхожу их участки, уговариваю платить хотя бы частями, - рассказывает Сергей Борисович. - Вот еще трое купили землю, хотят вступить в СНТ, нужно их оформить. У других – конфликт. Не могут определиться, где должен стоять забор. Нужно будет завтра к ним подойти, помочь разобраться. Вот выходные и закончились, впереди - такие же субботы и воскресенья, пока продолжается сезон.За свою деятельность он получает лишь небольшую компенсацию. А состояние самого товарищества заметно улучшилось с приходом Гаврилова, который любит во всем порядок. Это отмечают и садоводы, они председателя уважают, но понять не могу – чего он суетится. Менталитет нашего человека никак не может вжиться в современную систему, при которой мы должны самостоятельно управлять своим хозяйством, будь то многоквартирный дом в городе или садовое товарищество, где нужно ремонтировать дороги, вывозить мусор, следить за состоянием электрики.О двоевластииБывает так, что председатель не устраивает садоводов. Дорвавшись до власти, энергично принимается наводить свои порядки, воспринимая дачный поселок как собственное владение, в котором он – главный. Нужно помнить: если руководитель категорически не нравится, его можно заменить. Опять же правильно проведя общее собрание и приняв на нем соответствующее решение.В СНТ «Нива» в этом году тоже начался такой процесс.- Четыре года назад мы избрали председателя. Сначала он много чего сделал, но затем пылу поубавилось, дела совсем забросил, и наше товарищество осталось без хозяина, проблемы не решались, - рассказывает Ирина Нуриманова.Садоводы проголосовали за смену руководителя. Но председатель оспорил решение. Пришлось провести встречу заново, а тот – снова в суд.Бывают случаи, когда возникает двоевластие: при еще действующем председателе вдруг появляется другой. В такой ситуации оказалась Юлия Морозова, пришедшая с жалобой в редакцию. Она руководила СНТ «Ромашка» три года. Вполне справлялась с обязанностями. И вдруг хозяйничать принялся некий гражданин Мударисов, а женщину попросил больше не вмешиваться в дела товарищества. Как же так получается?Здесь виноват пробел в законодательстве, который четко не регламентирует смену власти в СНТ. Какой-нибудь активный гражданин созывает свое собрание, на котором кворум, не разобравшись в ситуации, одобряет его кандидатуру. С этим протоколом он заполняет специальную форму, заверяет ее у нотариуса. Далее новый руководитель регистрируется в налоговом органе. Так и получается рейдерский захват.Альбина ЗУБАРЕВА.