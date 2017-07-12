Вместо кирпичей - гипсокартон

Лавров пошутил, что его стих об отношениях РФ и ЕС будет нецензурным

В разговоре с главой российской дипломатии немецкая телеведущая упомянула о хобби министра и поинтересовалась, как бы он назвал свое стихотворение о взаимоотношениях России и ЕС. «Может быть не очень ...