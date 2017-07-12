Вместо кирпичей - гипсокартон

- Мы выбрали квартиру в новостройке. Когда начали переезжать, обнаружили недоделки: по договору стены обещали выровнять под поклейку обоев, а полы залить. И получили под ногами песок, стены горбатые, самый шок - балконная дверь была вставлена в бетон! - рассказывает историю своего долгожданного заселения Алена Ямщикова. - После ремонта обнаружили, что стена в спальне с пустотами, и там скапливался конденсат. Самим пришлось все доделывать.
Такие случаи, к сожалению, не редкость. По словам технического директора группы компаний «Ремонт-экспресс» Азата Галимзянова, большинство новоявленных владельцев квартир не обращают внимания на мелкие недочеты при приемке квартир после завершения строительства. Представитель компании-застройщика зачастую объясняет это тем, что быстрая приемка приводит к быстрому оформлению права собственности. Однако особое внимание следует уделить еще на стадии подписания договора долевого участия, в котором должны быть указаны строительные ГОСТы, на которые ориентируется застройщик. Доказать что-то впоследствии, если это не отражено в договоре, не возможно. Тем не менее, на такой пункт внимание обращают редко.
Не спасает дольщиков даже то, что они вправе требовать солидную компенсацию за каждый день просрочки сдачи квартиры. Следует помнить, что застройщик обязан учесть и исправить все аргументированные претензии дольщика. И только он вправе решать, что ему выгоднее в итоге: получить ключи или требовать устранить недоделки. Однако большинство застройщиков без боя не сдаются, а учитывая, что подобные вопросы решаются только в суде (а дело может длиться годами) – дольщики закрывают глаза на недостатки помещения и подписывают акт приемки-передачи, смирясь с кривыми стенами и потолками, не обращая внимания на невывезенный строительный мусор.
Особо торопливым покупателям не стоит забывать о том, что недостатки могут быть устранены не только в установленные законом сроки, которые не могут превышать 45 дней, согласно Закону «О защите прав потребителей», если иное не установлено договором, но и путем соразмерного недостаткам уменьшения цены договора. А если они не устранены или не компенсированы, дольщик имеет право требовать вернуть вложенные им деньги и уплатить проценты за их пользование в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ.
Начальник отдела продаж ЗАО «БФА-Девелопмент» Светлана Денисова считает, что застройщику впору говорить о потребительском экстремизме. В последнее время покупатели все чаще предъявляют завышенные требования при передаче квартир. Федеральный закон №214 («Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости») изменил жизнь застройщика, прежде всего, в части его гарантийной ответственности, теперь деятельность по передаче квартир выстраивается более тщательно. Большинство конфликтных ситуаций связано со спорами по существу, если возникли недочеты при передаче квартир. Еще одна горячая точка – срок передачи квартир. Некоторые покупатели по-детски уверены, что должны быть в первых рядах принимающих, хотя на это выделяется около трех-четырех месяцев.
- Чтобы избежать подобных издержек, перед приемкой квартиры нужно пригласить специалистов по строительной экспертизе, - советует юрист общественной организации по защите прав жильцов «Правоград» Вадим Беляков. - У них есть специальные приборы и инструменты, они замерят углы, определят имеющиеся отклонения, рассчитают площади, толщину стен, теплоизоляцию. По выданному заключению станет понятно, в каком состоянии сдается квартира. Если будут обнаружены нарушения, то с этим документом надо обратиться к застройщику, который должен исправить все недочеты. В случае возникновения споров следует обратиться в суд.
Розалия ВАЛЕЕВА.