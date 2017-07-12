Материализация объекта

За последние пять лет Уфа заметно изменилась: появились новые современные здания, скверы, и это преображение далеко не завершено. Примерную картину облика будущей столицы республики дает инвестиционный портфель города, в котором представлены 14 крупных проектов дорожно-транспортной инфраструктуры, спортивных объектов, учреждений культуры, образования, оздоровления. Мы предлагаем совершить виртуальную экскурсию по уголкам, обещающим трансформацию облика столицы республики.
Новая набережная
Самым грандиозным проектом, реализация которого идет полным ходом, эксперты называют реконструкцию набережной реки Белой. Она предусматривает организацию ливневой канализации, тротуаров, велодорожек, лестничных сходов и пандусов, автодороги, наружного и архитектурного освещения.
На 7 километрах благоустроенной набережной можно будет проводить любого уровня спортивные массовые мероприятия, не доставляя неудобства горожанам, перекрывая улицы.
Переходы и путепроводы
На автодороге «Уфа - Аэропорт» возле микрорайона «Спутник» продолжается строительство надземного пешеходного перехода. Длина пролетного строения составит 58 метров. Проектом также предусмотрено устройство площадки остановки общественного транспорта в двух направлениях. Для внутреннего освещения установят 54 светодиодных светильника.
- Тимашевский путепровод мы сдадим в эксплуатацию уже в следующем году при финансовой поддержке правительства республики, - отметил Ирек Ялалов в ходе «прямой линии» с горожанами. - Жители Тимашево, наверное, обратили внимание, что мы установили освещение на всем протяжении дороги, ведущей в поселок. Эта работа выполнена за счет средств городского бюджета. Улица Свободы и прилегающие территории будут отработаны в 2018-2019 годах, в том числе будет выполнено устройство тротуаров. Сейчас при производстве дорожных работ уделяется внимание не только полотну, но и прилегающей территории. В этом году закончим благоустройство на участке этой улицы до дворца Машиностроителей. Главная улица Черниковки станет современной.
Под постоянным контролем идет и реконструкция парка им И. Якутова, рассчитанная на три года.
Будущие проекты
Чтобы начать эти стройки, была проделана огромная подготовка, не всегда видимая горожанам. Вот и сейчас заявленное возведение наземного метро или монорельса силами китайской корпорации Chongqing Construction Engineering Group может растянуться на годы.
- Республика совместно с CCEGC определила схему реализации проектов, создана дорожная карта, - сообщил о возможности возведения монорельса первый вице-президент ТПП РБ Булат Асадуллин, глава официальной делегации, куда также вошли специалисты Управления дорожного хозяйства РБ, Центра безопасности дорожного движения, уфимских служб по благоустройству и транспортной инфраструктуре.
Подобный вид транспорта, по признанию специалистов, мог бы решить проблему городского движения на много лет вперед, перевозить людей из Затона, Демы и Инорса в Центр. В прошлом году возведение международного делового центра «Уфа-Янцзы» обсуждали на федеральном уровне с участием заместителя полпреда президента России в Приволжском федеральном округе Юрия Золотарева.
Из будущих проектов также можно назвать строительство моста через реку Белую в створе улицы Интернациональной, велосипедного центра в парке имени М. Гафури, центра иппотерапии, подземных пешеходных переходов: на улице Пушкина у Дома актера, на проспекте Октября в районе остановок «Фирма «Мир» и «Гимназия имени Р. Гарипова», а также реконструкцию детских летних лагерей, школ, детских садов. Реализовать проекты с привлечением инвесторов предполагается на условиях муниципально-частного партнерства.
Кашкадан. И не только
Уже в этом году в городском парке «Кашкадан» запланировано провести масштабные работы по благоустройству в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
- Преобразование «Кашкадана» – это первый шаг на пути «перезапуска» всего жилого района. Согласно проекту здесь появится не только благоустройство высокого качества, но и круглогодичная регулярная программа мероприятий, – отмечают архитекторы. – Основная идея – раскрыть по максимуму потенциал озера за счет создания мест для отдыха вдоль всего берега.
В недалеком будущем подвергнутся реконструкции четыре физкультурно-оздоровительных комплекса по следующим адресам: Дуванский бульвар, 17, улица Ухтомского, 28а, Ферина, 4/1 и Гагарина, 24/3.
- В целом инвестиционный паспорт города содержит порядка 200 проектов с более 16 тысячами единиц вновь создаваемых рабочих мест. В минувшем году в Уфе было реализовано 43 проекта общей стоимостью 17,1 млрд рублей, - отметили в мэрии. - Общий объем вложений в экономику столицы Башкортостана по итогам 2016 года составил более 155 млрд рублей. По инвестированию крупных и средних предприятий в основной капитал среди городов-миллионников Уфа входит в первую тройку.
Зиля БАДРИЕВА.