Кварталы разбитых надежд

Сфера жилищного строительства переживает не самый лучший период. Из-за низкой платежеспособности населения спрос на первичном рынке недвижимости упал. Компании-застройщики в свою очередь постарались сократить темпы строительства. На этом фоне зафиксирована новая волна обманутых дольщиков. По официальным данным в республике их более 2000 человек. В числе проблемных объектов - «Миловский парк», строительство которого ведется с 2013 года. Здесь планировался огромный квартал с многоэтажными домами и таунхаусами. На данный момент заселены лишь 10 домов. А более тысячи семей ждут своей очереди, боясь, что так и не дождутся. Среди заложников ситуации оказалось немало уфимцев. Стоит отметить и то, что комплекс застраивался в рамках проекта «Жилье для российской семьи».
Жалуются дольщики
Мечты о спокойной жизни в пригороде для большинства, кто вложил в проект свои средства, пока так и остались мечтами.
Вместо уютной квартиры, которую семья Дмитриевых должна была получить в июне, в ближайшей перспективе лишь съемный домик в садовом товариществе «Электроаппарат».
- Долго стояли в очереди как нуждающиеся в улучшении жилищных условий. И дождались… - сокрушается Ольга. –«Миловский парк» тогда нам показался самым удачным вариантом.
Оформили ипотеку, а пока наш дом строился, поселились на даче. Думали, что ради собственной квартиры пару лет потерпим.
Однако дом, в котором приобретено жилье, находится лишь в стадии возведения фундамента.
- В нашем четвертом квартале четыре дома, и все, кто брал здесь жилье - льготники. По-моему, только наш и 11 кварталы были в программе «Жилье для российской семьи», - пояснил председатель инициативной группы дольщиков Ильяс Байков.
Еще один участник долевого строительства Владимир Гуськов должен был справить новоселье еще в 2015 году, а вместо этого он вынужденно стал председателем инициативной группы десятого квартала. Мужчина уже успел выплатить ипотеку в 2 млн 278 тысяч рублей и отдать солидную сумму за съемное жилье. Разумеется, никакой компенсации он так и не добился, хотя и выиграл суд.
- Множество исков о неустойке и разрывов договоров, но никто положенных выплат не получил. Застройщики объясняют, что у них нет денег. А исков набралось уже на десятки миллионов, - говорит Владимир Гуськов. - Поэтому они настойчиво предлагают нам, подписать дополнительные соглашения о переносе сроков (что лишает права на неустойку), мол, иначе дома не смогут достроить.
С места строительства
Мы посетили «Миловский парк». На часах - пять вечера, время еще рабочее, да и погода располагала к труду на свежем воздухе. Ожидали увидеть бурное строительство, но даже если здесь и ведутся работы, как нам заявил начальник одного из участков, то происходит это довольно незаметно.
Немного разговорились с теми немногочисленными счастливчиками, что уже вселились в свои квартиры, и узнали, что проблемы есть и у них.
- Вот отключают газ из-за того, что наши дымоходные системы не соответствуют регламенту. Диаметр должен быть не менее 80 мм, а сейчас - 60 мм, да к тому же из оцинкованного железа, которое, как известно, быстрее окисляется. Думаю, это сделали из банальной экономии денег, - рассказал о ситуации Ростислав Сайтаев. - Теперь за переустановку газового оборудования управляющая компания требует около 15 тысяч. Не знаю, куда смотрела комиссия, когда принимала дома.
Кроме того, в «Миловском парке» нет ни детсада, ни магазина. Чтобы купить продукты, нужно ехать в город или в соседнюю деревушку. Да и автобус маршрута № 214 ходит крайне редко, а по воскресеньям его вообще нет.
Отвечают застройщики
С генеральным директором ООО «КилСтройИнвест» Павлом Рыцевым, который ведет застройку в «Миловском парке», нам удалось связаться:
- С чем связаны затруднения строительства?
- Я пришел на должность гендиректора приблизительно тогда, когда должны были сдавать первую очередь жилья в декабре 2015 года. Возникли некоторые проблемы, и факторов, вызвавших их, было много: это и программа ЖРС, по которой государство нам должно компенсировать затраты порядка 4 тыс. рублей за квадратный метр, но этого не было сделано, и строительство инженерных сетей, на возведение которых мы получили финансирование от РЖС (Федеральный фонд содействия развития жилищного строительства) не в полном объеме.
- Как решаете проблему?
- По четвергам у нас проводится день открытых дверей, где мы встречаемся с дольщиками. Отдельно беседуем с людьми, которые хотели бы взыскать с компании сумму неустойки, но мы объясняем им, что она будет выплачиваться из их же карманов: по-другому никак. Все средства нужно сейчас вкладывать в продолжение проекта. У нас уже есть наметки по привлечению дополнительного финансирования, но это коммерческая тайна. Могу только сказать, что на счету компании для дальнейшего строительства средства есть. Мы не бросаем наших клиентов, пытаемся решить проблему.
Дмитрий Комлев, являвшийся первым генеральным директором, затем председателем Совета директоров «КилСтройИнвеста», ныне депутат Уфимского района, также принимает участие в разрешении сложившейся ситуации.
- Затруднения были связаны напрямую с федеральным законодательством. Дело в том, что в мае 2015 года ввели обязательное страхование на случаи недостроя. «КилСтройИнвест» потратил шесть месяцев на прохождение аккредитации и не имел возможности продавать квартиры. И в этом же году в октябре Центральный банк ввел аккредитацию страховым компаниям, которую мы проходили еще полгода. Соответственно, квартиры не продавались. Год был потерян, - рассказывает Комлев. - До конца августа планируется сдать три дома, и к завершению сентября - еще два.
Ситуация под контролем?
В Комитете по строительству и архитектуре РБ подтвердили, что в курсе проблем «Миловского парка», однако, в реестр обманутых дольщиков он не внесен. Сейчас Госстрой помогает искать нового инвестора, и как нам сообщили в ведомстве, переговоры ведутся. А чтобы новому застройщику было целесообразно браться за завершение начатого строительства, подготовлено новое постановление №368, которое сейчас находится на согласовании в правительстве РБ. Согласно ему, инвесторам будут выделяться дополнительные земельные участки.
Анастасия ЛИСТКОВА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ