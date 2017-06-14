В перспективе – новые дворы

- Хорошо, что дожди закончились. И жара пока еще не пришла, так что трудимся с комфортом, - говорят асфальтобетонщики. Из-за грохота отбойного молотка голосов почти не слышно. Но останавливаться ремонтники не собираются.
Целостность асфальта под окнами дома № 97 по улице Достоевского давно вызывала нарекания. Но коммунальщики говорят: в других дворах дела были хуже, потому сюда пришли в последнюю очередь.
На беглый взгляд, происходящее удивляет: выбоина только расширяется под ударами дробилки. Однако это часть технологии. Материал по краям ямы убирается из-за эрозии и микротрещин. Скоро на тротуаре вырастает внушительных размеров каменная горка. Эта отработка пригодится для укрепления грунтовых дорог, а еще ее используют на асфальтовых заводах как уплотняющую добавку.
- В основном мы занимаемся улицами, в кварталах только помогаем жилищникам. То есть они готовят площадку, а затем подключаются наши ребята. Делаем так называемые «карты» - заплатки прямоугольной формы, - говорит директор МБУБ Советского района Ульфат Ямалетдинов. - Как правило, стараемся все успеть за один заход. С техникой проблем нет: компрессоры, «Беларусы» с щетками, фрезы, катки, виброплиты. Сейчас приходится подстраиваться под погоду – температура укладываемого состава не должна быть ниже 140 градусов. Иначе не получится сцепки.
При масштабном ремонте улиц горячую массу привозят в специальных термобункерах. Здесь же все проще: развернувшись, во двор въезжает «КамАЗ» с закрытым кузовом. Буквально за минуты дымящееся месиво выбрасывается лопатами, ровняется и трамбуется.
Программное обновление
Жилищники Демского района также трудятся в тандеме со «своим» Управлением жилищного хозяйства. Плановый ямочный ремонт дворов уже завершен. Теперь благоустройство продолжится в рамках целевых программ. Первая из них называется «Формирование современной городской среды». В нее включены пять домов по улицам Правды, Левитана, Дагестанской и Ухтомского. Там будут обустроены дворовые проезды, поставлены освещение, скамейки и урны. И, что особенно важно, появятся игровые площадки. А автомобилисты оценят укладку нового асфальта.
- Финансироваться все это будет из федеральной и республиканской казны, а также из внебюджетных источников. Вторая программа, «Уфимские дворники», основана на местных инициативах. В нее включено еще шесть домов. Там создадим парковочные места, заменим бордюры. Будет монтаж фонарей и скамеек, а еще замена систем водоотведения. Около пяти процентов средств обеспечивают жильцы и спонсоры, еще пятнадцать – город. Основной объем покрывает республика, - поясняет заместитель директора УЖХ района Раушан Даянов.
В обоих случаях исполнителя работ определит аукцион. Зато уже известен срок их окончания – первые числа сентября .
О том, что было сделанно вне целевых программ, рассказала начальник отдела технической эксплуатации жилья Регина Валитова.
- К делу приступили 4 мая, 10 июня должны были все завершить. Но погода внесла коррективы. В основном «латали» асфальт перед домами старой постройки, всего 59 адресов. Этот сезон выдался особенным, в прошлые годы такого объема работ не было. Поясню: наша организация выступала заказчиком, исполнителями стали ЖЭУ и Управление по содержанию и благоустройству.
Еще одной зоной ремонтной активности давно уже стал Калининский район. Сейчас асфальт укладывается рядом с домом № 51 по улице Черниковской. По словам директора МБУБ Николая Конькова, на данный момент ямы заделаны в девяти из двенадцати запланированных дворов: «В отдельных случаях применяли шубур и щебенку. Если учитывать отремонтированные улицы, то с начала сезона израсходовали более 1200 тонн литого и мелкозернистого составов».
Иван БЕГМА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.