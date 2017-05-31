Можно ли верить ГОСТам?

В одном из уфимских сетевых магазинов гражданка купила сливочное масло. Осторожная покупательница изучила надпись на пачке, нашла заветное слово « ГОСТ» и успокоилась. Люди ее поколения привыкли верить тому, что пишет производитель, а аббревиатура гарантирует качество.К тому же цена продукта соответствовала заявленному. Но дома женщину ждал неприятный сюрприз – масло оказалось растительным спредом. Уфимка обратилась на «горячую линию». Через несколько дней представитель сети перезвонил ей и, посетовав, что, дескать, производитель недобросовестный, пообещал разобраться. А пока суть да дело, пообещал, что магазин вернет деньги.Такой случай во времена СССР был невозможен в принципе. Над разработкой ГОСТов трудились целые научно-исследовательские институты, и таковых, трудно поверить, было создано аж 75 тысяч, что при плановой экономике их соблюдение было обязательным. Иными словами продукт без этого значка попасть на прилавок не мог. Ситуация коренным образом изменилась в 2003-м, когда в связи с принятием закона о техническом регулировании ГОСТы стали необязательными. Эксперты предупреждали о последствиях, зная, что разрабатывать новые регламенты уже некому – институты разогнали. К чему это привело, известно сегодня каждому. Например, к знаменитому бренду «Колбаса докторская» стали добавляться разные определения, какие только могли прийти в голову производителю: изысканная, деликатесная. И покупатель позитивно реагировал на волшебное слово, не подозревая, что в ней кроме соевого белка, усилителей вкуса, крахмала и других наполнителей нет ни грамма мяса. При этом она имела цвет, запах и вкус натуральной.Что интересно, один из немногих принятых нынче технических регламентов касается молочной продукции. Исходя из него продукт, в составе которого есть хотя бы один процент разведенного сухого молока, должен называться «молочным напитком». Видели ли вы такое на прилавках? Нет. Ответ прост: да кто ж его купит? Между тем надпись на пакетах, где черным по белому написано «питьевое молоко, не дают никакой гарантии, что там нет порошка.КорзинкаПроект НССС 15 мая Росстандарт запустил госпроект по подтверждению соответствия продукции требованиям ГОСТов. Компании, которые пройдут испытания, получат право ставить спецмаркировку на свои товары - знак национальной системы стандартизации (НСС). Их также внесут в специальный реестр на сайте этого ведомства. Вместе с тем по всей России начинают проверять товары на соответствие ГОСТам. Если обнаружится фальсификация, то производителя, который ввел потребителя в заблуждение, ждет штраф до полумиллиона рублей. Пока речь идет о пилотном режиме НСС в семи регионах, а со следующего года планируется ввести систему повсеместно.