Можно ли верить ГОСТам?

В одном из уфимских сетевых магазинов гражданка купила сливочное масло. Осторожная покупательница изучила надпись на пачке, нашла заветное слово « ГОСТ» и успокоилась. Люди ее поколения привыкли верить тому, что пишет производитель, а аббревиатура гарантирует качество.
К тому же цена продукта соответствовала заявленному. Но дома женщину ждал неприятный сюрприз – масло оказалось растительным спредом. Уфимка обратилась на «горячую линию». Через несколько дней представитель сети перезвонил ей и, посетовав, что, дескать, производитель недобросовестный, пообещал разобраться. А пока суть да дело, пообещал, что магазин вернет деньги.
Такой случай во времена СССР был невозможен в принципе. Над разработкой ГОСТов трудились целые научно-исследовательские институты, и таковых, трудно поверить, было создано аж 75 тысяч, что при плановой экономике их соблюдение было обязательным. Иными словами продукт без этого значка попасть на прилавок не мог. Ситуация коренным образом изменилась в 2003-м, когда в связи с принятием закона о техническом регулировании ГОСТы стали необязательными. Эксперты предупреждали о последствиях, зная, что разрабатывать новые регламенты уже некому – институты разогнали. К чему это привело, известно сегодня каждому. Например, к знаменитому бренду «Колбаса докторская» стали добавляться разные определения, какие только могли прийти в голову производителю: изысканная, деликатесная. И покупатель позитивно реагировал на волшебное слово, не подозревая, что в ней кроме соевого белка, усилителей вкуса, крахмала и других наполнителей нет ни грамма мяса. При этом она имела цвет, запах и вкус натуральной.
Что интересно, один из немногих принятых нынче технических регламентов касается молочной продукции. Исходя из него продукт, в составе которого есть хотя бы один процент разведенного сухого молока, должен называться «молочным напитком». Видели ли вы такое на прилавках? Нет. Ответ прост: да кто ж его купит? Между тем надпись на пакетах, где черным по белому написано «питьевое молоко, не дают никакой гарантии, что там нет порошка.
Корзинка
Проект НСС
С 15 мая Росстандарт запустил госпроект по подтверждению соответствия продукции требованиям ГОСТов. Компании, которые пройдут испытания, получат право ставить спецмаркировку на свои товары - знак национальной системы стандартизации (НСС). Их также внесут в специальный реестр на сайте этого ведомства. Вместе с тем по всей России начинают проверять товары на соответствие ГОСТам. Если обнаружится фальсификация, то производителя, который ввел потребителя в заблуждение, ждет штраф до полумиллиона рублей. Пока речь идет о пилотном режиме НСС в семи регионах, а со следующего года планируется ввести систему повсеместно.