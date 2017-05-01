Оделась река в бетон и сталь

Вот уже два с половиной года, как на правом берегу Белой кипит работа: возводят новую набережную. Монтажники уже осваивают участок от Монумента Дружбы до створа улицы Пугачева. Дальше по плану – третья и четвертая очередь, до улицы Бельской и от памятника Славату Юлаеву к железнодорожным путям.
Еще на подъезде бросаются в глаза башни двух строительных кранов. Передовая ныне - в паре сотен метров левее автомобильного моста. Подрядчики из Салавата и Рыбинска ведут установку опорных свай.
- Надевайте каски, стройка есть стройка. Как видите, готовим металлический фундамент. Уже потом на него ляжет бетонный монолит, - настаивают рабочие.
Поддерживать набережную будет многорядная стена из трубошпунта (так правильно называются опоры). Забиваемая в грунт сталь проходит песок и глину, чтобы плотно войти в твердые породы. Слабым такое крепление не назовешь.
А делается все так: один кран заносит трубу к рассчитанной точке, другой водружает на нее так называемый погружатель. Обычная сваебойная машина здесь бесполезна. Применяемое же устройство весит несколько тонн и не бьет шпунт, а вибрируя, вдавливает его. По словам геодезистов, особой подвижностью грунт в этом районе не отличается. Тем не менее секции крепятся специальными замками, затем еще фиксируются сваркой.
- Загнать сюда технику по наклонным плитам дамбы не представлялось возможным. Потому мы сняли покрытие: все равно свой век оно уже отслужило. Зато частично использовали их при создании подъездов для спецтехники, - продолжают рабочие, - Иногда пятнадцати минут хватает, чтоб труба встала на место. А в другой раз натыкаемся в земле на старый металл или бревна. Дело затягивается. Говорят, что раньше здесь была корабельная пристань. Оттуда и «подарки».
Внимание привлекает красный сигнальный бакен, качающийся на волнах всего в десятке метров. Это значит, что баржи со строительными материалами могут подходить почти вплотную - на вылет крановой стрелы. Песок, булыжник и щебенка для отсыпки фундамента используются здешние, ранее укреплявшие разбираемую дамбу.
Пожелав берегостроителям успехов, пешком отправляемся в сторону памятника Салавату Юлаеву. Именно там – начальная точка отсчета реконструкции.
Общая протяженность освоенного участка составляет примерно два километра. Для обслуживания этого пространства создается целая система ливневой канализации. Справа от моста ее укладка уже завершена, равно как и укрепление грунта. Теперь рядом с рестораном «Юность» трудятся рабочие ИП Тахирова.
- Готовим площадку для монолитчиков. Скоро начнется заливка ростверка, это - бетонная часть фундамента. Проектировщики уже дали отметки высоты, в соответствии с ними обрезаем забитые сваи. Потом дойдет дело и до армирования. А со стороны реки появится декоративная облицовочная плита, - объясняют они.
Иван БЕГМА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.