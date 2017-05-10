Важно наладить диалог

В редакцию «УВ» часто обращаются читатели с вопросами о начислении платы за коммунальные услуги. Интересует горожан и прозрачность расчетов, и перерасчеты, и ОДН. Сегодня в нашей ставшей уже постоянной рубрике на них отвечает генеральный директор Единого расчетно-кассового центра Уфы Ильдар Ардаширов.
- Многие считают, что расплачиваясь по счетам, могут обойтись без посредника в лице ЕРКЦ. А что об этом думаете вы?
- Мне часто задают вопрос, почему управляющие организации не выставляют счета самостоятельно. Но если мы переложим это на них, то получим удорожание стоимости формирования и печати платежного документа и, соответственно, услуги «Содержание». Ведь домоуправлениям придется расширить штат сотрудников, закупить необходимое оборудование.
- Как изменило ситуацию включение ОДН в строку «Содержание»? Сделало ли это расчеты прозрачнее?
- Данное изменение не предполагает увеличения платежей.
Услуги ОДН выведены в отдельные строки в целях обеспечения прозрачности начисления платы, так как рассчитываются ежемесячно, исходя из фактически потребленных объемов, и могут быть меньше норматива.
- В каких ситуациях предусмотрен перерасчет тех или иных услуг?
- Осуществляется в двух случаях. Во-первых, если они были ненадлежащего качества и (или) предоставлялись с перерывами, превышающими установленную продолжительность проведения ремонтных и профилактических работ. Тогда размер платы подлежит уменьшению вплоть до полного освобождения потребителя от оплаты такой услуги. Во-вторых, если квартира не оборудована индивидуальным прибором учета из-за отсутствия технической возможности его установки и при временном (более 5 полных календарных дней подряд) отсутствии потребителя. Перерасчет делается за исключением коммунальных услуг по отоплению, электро- и газоснабжению на цели обогрева жилых (нежилых) помещений.
- Разъясните, как действовать в случае неисправности счетчика?
- Необходимо обратиться в свою управляющую организацию, они проведут проверку и составят акт. После этого нужно сдать его в ремонт или заменить на новый. На сегодня еще не весь жилищный фонд переведен на приборы учета: 80% установлены по «холодному водоснабжению», 73% - по горячему и 47% - по газу.
- Многие уфимцы до сих пор не знают, в каком размере начисляются пени, а когда приходит квитанция, цифра их удивляет…
- Граждане, несвоевременно или не полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги, обязаны уплатить их в размере 1:300 (с 30 по 91 день просрочки) и 1:130 (с 91 дня) ставки рефинансирования Центрального банка России за каждый день, начиная со следующего после наступления установленного срока оплаты по дату фактической выплаты включительно. На отсрочку начисления дается один месяц.
- Проблема задолженности за коммунальные услуги стоит весьма остро. Что предпринимается, чтобы ее решить?
- В апреле стартовала очередная акция для горожан, имеющих задолженность, «Весна без долгов». Результат хороший. Если говорить в процентном соотношении, то показатель в 110%. Он выше аналогичного периода прошлого года на 8%. Поэтому по решению управляющих и ресурсоснабжающих организаций акция продлена до конца месяца. Сегодня известны мартовские результаты. Сумма погашенной задолженности за ЖКУ составила 107,7 млн руб, а списанных пени - 12,6 млн. На 1 апреля задолженность населения «за коммуналку» составила 2 376 млн рублей.
- Поощряются ли добросовестные плательщики?
- Проект «Год без хлопот» проводится совместно со Сбербанком. Для участия необходимо подключить услугу «Автоплатеж» за ЖКУ на сумму от 1000 рублей. Победители определяются в соответствии с правилами, установленными финансовым учреждением.
- Доходят ли долговые дела до суда?
- Каждый случай рассматривается индивидуально. В 2016 году в связи с неуплатой мы подали 23 исковых заявления о расторжении договора социального найма и выселении с предоставлением другого жилья. По 12 было произведено полное погашение задолженности за жилищно-коммунальные услуги, по 11 решения находятся на стадии апелляционного обжалования.
- Какие санкции применяются к собственникам приватизированного жилья?
- С нашей стороны проводится только досудебная работа. А вот управляющие организации имеют право отключить электроэнергию, горячее водоснабжение и газ, ограничить водоотведение в квартирах злостных неплательщиков, а также привлечь юридические организации для проведения судебной тяжбы.
- Наверняка приходится часто сталкиваться с непониманием со стороны населения. Все-таки информированность граждан остается на низком уровне. Кому-то кажется, что его обсчитывают, возникают другие проблемы. Как вы пытаетесь изменить ситуацию, чтобы наладить диалог?
- Вся наша деятельность направлена на повышение качества и культуры обслуживания горожан в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Для ускорения процесса печати и конвертования платежных документов в конце 2015 года было закуплено новое оборудование. Увеличены способы оплаты услуг, помогающие сэкономить время и дополнительные комиссии. На нашем официальном сайте www.erkcufa.ru есть раздел «Личный кабинет», который имеет большое количество функций. Мы внедрили возможность просмотра наличия очереди в территориальных отделениях в режиме реального времени. Перед тем как прийти к нам, можно онлайн оценить ситуацию и сэкономить время. А с января мы ввели программу по рассылке платежных документов по электронной почте. Для того чтобы получать ее таким образом, необходимо написать заявление в отделении по месту жительства или зарегистрироваться в личном кабинете на официальном сайте.
Мы стараемся максимально раскрыть информацию, касающуюся нашей работы. Для этого используются и сайт, и территориальные отделения, привлекаем и средства массовой информации. Объявления о повышении тарифов на ЖКУ, изменениях в законодательстве, относящихся к жилищно-коммунальной сфере, и информацию о проводимых акциях публикуем на оборотной стороне платежных документов.
А недопонимания будут возникать постоянно. Здесь важен индивидуальный подход. Наша группа по работе с обращениями граждан и центр обработки вызовов работают постоянно. Еженедельно проводится и личный прием.
Вопросы задавала Мария АПКАРИМОВА.