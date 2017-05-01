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«Мусор убрали. Спасибо!»

Автор: admin от Вчера, 20:19
«Мусор убрали. Спасибо!»- Коммунальные службы про нас забыли. С ноября мусорные баки не опустошали ни разу. Сейчас здесь огромная свалка, а после повышения температуры воздуха появился и неприятный запах. Куда мы только ни обращались, но безрезультатно, - пожаловалась в редакцию наша читательница, жительница частного сектора по улице Ветошникова Зуля Рахматуллина.

Мы отправились по адресу и убедились, что ее жалоба - не пустые слова. На обочине «красовалась» куча из пакетов и мешков. Как рассказали местные жители, встретившиеся нам по пути, в январе спецмашина все-таки приезжала, но заехать на узкую улицу и подъехать к бакам не смогла, так как дорога была не очищена от снега. И, развернувшись, просто уехала. Попыток больше не было. «Гора» продолжала расти, а с наступлением весны начала гнить, сочиться в Сутолоку. Между тем, должников за коммунальные услуги на этой улице нет, все платят в срок.

Альфира Султанова говорит, что свалка находится в природоохранной зоне. Несколько жильцов не могут оформить в собственность участки именно по этой причине, хотя живут здесь по 20-30 лет.

Мы много раз звонили в МБУСиБ Кировского района, который обслуживает территорию, но секретарь в приемной уверяла, что никого из руководства на месте нет. Через свои источники все-таки нашли сотовый номер телефона заместителя руководителя Радика Уразбахтина. Наконец, 2 мая разговор состоялся.

Радик Саитханович пообещал, что лично съездит на место, чтобы разобраться в ситуации.

- Последний раз мусор оттуда вывозился две недели назад. То, что машины не было с ноября месяца, – неправда. График составлен, теперь отходы будут забирать 1-2 раза в семь дней, - сказал он.

После обеда мы связались с жителями.

- Мусор убрали, большое спасибо, - сообщила нам Альфира Султанова.

Наш фотокорреспондент выехал на место еще раз, чтобы запечатлеть результат. На месте неприглядной кучи теперь стоят два мусорных бака, которые обнаружились под завалами.

Фото Валерия Шахова.
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Категория: Четверг

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