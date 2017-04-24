Дороги – с ограждением

Пешеходы частенько любят перебегать дорогу в неположенных местах. За примером далеко ходить не надо. На днях наш корреспондент стал свидетелем случая, как девушка пыталась сократить путь на улице Кирова, когда до светофора оставалось каких-то сто метров. Водитель «Ниссана», выехавший из-за угла, успел «дать» по тормозам. А если бы нет?
Для безопасности горожан устанавливают панельные ограждения. На перекрестке улиц Степана Кувыкина и Софьи Перовской бригада дорожных рабочих уже провела их монтаж. Вот подростки из близлежащей школы с ранцами идут с занятий и бросают удивленные взгляды на внезапно возникшее препятствие и чинно переходят дорогу по пешеходному переходу. Такие ограждения как раз и ставят для того, чтобы не возникало соблазна перейти проезжую часть в неположенном месте. Также их обязательно устанавливают вблизи перекрестков, детских садов и школ.
- Всего в рамках федеральной целевой программы оборудуют 12 участков улично-дорожной сети. Подрядчиком выступило предприятие из Нижнего Новгорода, которое выиграло тендер. Работы проведут в течение 10 дней, - отметил заместитель начальника Управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Гафур Клызбаев.
Смонтируют около 4 тысяч погонных метров панельных ограждений. Они уже есть на перекрестке улиц Менделеева и Лесотехникума. «Оградят» от беспечных пешеходов проспект Октября, улицы Академика Королева, Рихарда Зорге, Первомайскую, Цюрупы, Невского и Пархоменко. В прошлом году на федеральные средства установили 24 светофора, оборудовали места расположения школ знаками, искусственными неровностями, ограждениями.
Венера КАРИМОВА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.