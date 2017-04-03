Борис Березовский жив…. музыкой

12 апреля в Государственном концертном зале «Башкортостан» стартовал Международный музыкальный фестиваль, посвященный 25 летию Национального симфонического оркестра. Открыл его Третьим концертом Рахманинова и сюитой Римского-Корсакова «Шахерезада» пианист с мировым именем Борис Березовский.
- Я с радостью принял приглашение на фестиваль и с удовольствием выступлю перед уфимской публикой, - сказал он на встрече с журналистами, - Со столицей Башкортостана меня связывают теплые воспоминания. Я здесь не впервые, много лет назад выступал здесь и даже помню здание, где проходил конкурс, и памятник Ленина в сквере в центре города. Недавно прослушал свои записи тех лет… То был мой первый успех, и он связан с вашим городом. Думаю, нынешний приезд даст новый виток нашим взаимоотношениям дружбе и появятся перспективы для дальнейшего сотрудничества.
Борис Вадимович - участник крупнейших международных фестивалей в России, Германии, Франции, Японии, США. Он активно концертирует в России и сам определил это как музыкально-географическое путешествие. Большую популярность обрел и его этнопроект «Музыка земли». Фольклор, \музыкальное наследие народов мира – его «конек», Как говорит он сам: «Эти мелодии могу слушать бесконечно, так как они и есть самое чистое искусство, потому что созданы не для славы, ни для денег, а только для души».
Борис Березовский выступает с лучшими солистами и оркестрами мира, его партнерами были Курт Мазур Шарль Дютуа, Вольфганг Заваллиш, Михаил Плетнев, Юрий Башмет, Александр Ведерников, концерты проходят в лучших залах мира, таких как Берлинская филармония, лондонский Ройал-фестиваль-холл, Театр Едисейских полей в Париже, венский Концерхаус…
…Конечно, на встрече журналисты не обошли стороной тот факт, что пианист - тезка Березовскому-политику, на что он ответил, что никаких казусов, связанных с ним в его жизни не было. Хотя встречаться приходилось, он некоторое время тоже проживал в Англии.
Борис Вадимович, к слову сказать, увлекается японскими шахматами (они сложнее обычных) и любит пошутить, на вопрос, каковы его дальнейшие планы после участия в фестивале, сострил: «Отправлюсь в великий город «Восвояси»,то есть домой, работать».
Лилия ЗИМИНА.