Перепланировка по закону

- Здравствуйте, я звоню по объявлению. Мне нужно снести кирпичную стену. Три метра на два с половиной в высоту.
- Погодите, я посчитаю… Просто слом обойдется в 1800 рублей. 3000 - сложить в мешки и дотащить до свалки. (Кстати, избавляться таким образом от крупногабаритного мусора - нарушение КоАП, за это полагается штраф). А у вас стена капитальная или нет? Если толщиной в полкирпича, то нет, в полтора - капитальная. Вызвать «ГАЗель», чтобы вывезти все на свалку - еще 1000 рублей. В общем, слом и вывоз - 3500.
- Здравствуйте, мне нужно снести стену в панельном доме. Два метра на 2.40 в высоту.
- А она капитальная или нет? Посмотрите, они бывают разной толщины - от 8 до 20 сантиметров. В общем, слом и вывоз на свалку - 10 тысяч. Просто снос такой стены - 3 тысячи, вынос из квартиры - 3-4 тысячи, вот и получается…
Вот и получается, что в Интернете можно найти исполнителей любых услуг - и каждый собственник квартиры, имеющий на это средства, может делать в ней практически все что угодно. Объединить кухню или коридор с залом, увеличить санузел за счет кухни, оставить вместо стены небольшую перегородку - простор, свобода, ни одного метра не пропадает. Я, например, знаю жильцов 1 этажа, которые присоединили к своей квартире часть подвала, где проходят трубы водоснабжения. Что они там устроили? Гардеробную? Винный погреб? И случаи, когда в результате самовольной перепланировки разрушалась часть дома, в последние годы происходили неоднократно. Например, в июле 2015-го в Перми: на улице Куйбышева, 103 обрушился угол пятиэтажного жилого дома. Погибли два человека.
Не заходя в квартиру, установить, была ли перепланировка и может ли она нанести вред дому, конечно, сложно - хотя соседи, обеспокоенные «КамАЗами» битого кирпича, увозимыми из нее, всегда могут обратиться с жалобой в проверяющие инстанции - и, возможно, будут правы.
О том, как сделать перепланировку в полном соответствии с законом и потом жить-поживать в модной квартире-студии, ничего не опасаясь, рассказывает руководитель отдела технического обследования и строительных экспертиз компании «Проект Центр» Алмаз Мустафин.
- Разрешение на такие работы выдает Межведомственная комиссия при Центре городского дизайна администрации Уфы. Вкратце нужно сделать вот что:
1) В центре, что находится на улице Блюхера, 2/2, вам выдадут перечень документов, которые необходимо предоставить. В числе прочего сюда входят:
а) документы, подтверждающие согласование перепланировки с администрацией района, где находится квартира, санэпидемстанцией и организацией, которая управляет домом (УК, ЖЭУ, ТСЖ).
б) договоры со строительной организацией, которая выполнит работы, - она должна иметь лицензию СРО, с организацией, осуществляющей технический надзор, с проектировщиком, который выполнит проект перепланировки и будет осуществлять авторский надзор в ходе работ.
2) Рассмотрев все это, МВК выдает положительное или отрицательное заключение.
3) Заключительный этап - акт ввода в эксплуатацию. Его визируют проектировщик, организация, осуществляющая технадзор (она тоже должна иметь лицензию СРО), после чего подписывает представитель администрации района.
Выглядит сложно? Возможно. Но…
- По нашим наблюдениям, примерно половина собственников, делающих перепланировку в соответствии с законом, справляются с этим самостоятельно. А половина обращается к нам, специалистам, - замечает собеседник.
Путь, когда вы сначала на свое усмотрение снесли одни перегородки и возвели другие, а потом уже хотите узаконить изменения, выглядит несколько проще:
1. Вы заказываете новый технический паспорт квартиры, для чего специалисты БТИ приезжают, производят обмеры.
2. С двумя паспортами - старым и новым (на последнем стоит штампик «обременение») - приходите в Центр городского дизайна, получаете перечень документов, которые нужно представить на Межведомственную комиссию. Понятно, теперь договор с автором проекта перепланировки и строительной организацией уже не нужен.
Кстати, если перепланировка заключалась в объединении ванны с туалетом в единый санузел, действует упрощенный порядок: вам выдадут минимальный перечень документов, которые нужно представить на МВК; инстанций, с которыми необходимо это согласовать, тоже немного.
Однако вашу самовольную перепланировку МВК может и не разрешить. Прежде чем что-либо ломать, следует вспомнить: в стенах крупнопанельных и крупноблочных зданий не допускается расширять и пробивать проемы, что оговорено в Правилах и нормах технической эксплуатации жилищного фонда, утверждённых Постановлением Госстроя РФ N 170 от 27 сентября 2003 г.
- Панели, из которых состоит крупнопанельный дом, как известно, состоят не только из бетона, но и из арматуры - там все рассчитано, - поясняет Алмаз Мустафин. - И если прорубить в ней проем, потом проектную прочность уже не восстановишь, даже если вы заложите его кирпичом. В советские времена делать такие перепланировки не запрещалось - и жильцы «панелек» экспериментировали, а теперь эти перепланировки узаконить невозможно. Случается, что в такие проемы перед продажей устанавливают гипсокартон - и потом новый владелец обнаружит, что плита утратила целостность, только если сам затеет ремонт.
- После всего сказанного страшновато заходить в панельные дома…
- Да, есть такой момент. И вообще переустройство помещений, при котором нарушается прочность несущих конструкций дома, доступ к инженерным коммуникациям, ликвидируются или сужаются каналы вентиляции, увеличиваются нагрузки на несущие конструкции сверх допустимых по проекту, запрещено решением Городского совета Уфы от 26 декабря 2007 г.
Поэтому самый лучший путь - делать реконструкцию квартиры в порядке, предусмотренном законом, - продолжает Алмаз. - Тогда сначала проводится обследование несущих конструкций. Специалист определяет, можно ли сделать то, что вы хотите, не создаст ли это угрозы обрушения дома? На основе обследования создается проект перепланировки, соответствующий всем строительным и прочим нормам. Есть вещи, на которые профессионалы не могут пойти: мы не возьмемся за реконструкцию, которая подразумевает повреждение несущей стены, расширение «мокрых» зон (ванной, туалета, кухни) за счет жилых помещений, санузла за счет кухни: это запрещено. И не будем это узаконивать. При этом современные технологии позволяют делать очень многое - например, в кирпичном доме несущую стену можно усилить металлической либо бетонной перемычкой.
Словом, сделаете все как положено - и можете спокойно пить чай в квартире, устроенной по вашему вкусу. Ну а если после всех усилий специалистов МВК отказалась согласовать перепланировку, это решение можно оспорить в суде. Здесь многое зависит от того, какие документы предоставят суду юристы сторон.
Если же перепланировка не узаконена, то специалисты Госкомитета по жилищному и строительному надзору, реагируя на обращение соседей, могут осмотреть ваше жилье и предписать вернуть все как было. (Вы, конечно, имеете право не впускать их, а они - добиваться доступа судебным порядком). А при продаже, если покупатель согласился купить квартиру, чья конфигурация не соответствует техпаспорту, ответственность ляжет уже на него - он должен будет узаконить перепланировку либо уплатит штраф, и уже его принудят вернуть все, как было. Сможете ли вы при всем этом выгодно продать любовно обустроенное жилище? Подумайте.
Екатерина КЛИМОВИЧ.