Будем дружить городами

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Первый канал отказался от дистанционного участия Самойловой в «Евровидении» Первый канал отклонил предложение Европейского вещательного союза о дистанционном участии Юлии Самойловой в "Евровидении" в Киеве, заявляет, что организаторы должны обеспечить выступление ...

В МВД Украины заявили о розыске второго участника убийства Вороненкова Полиция проводит мероприятия по розыску второго подозреваемого в организации убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил советник главы МВД ...