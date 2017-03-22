Будем дружить городами

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов и мэр Сочи Анатолий Пахомов подписали соглашение о дружбе и сотрудничестве городов.
В отеле Holiday Inn Анатолий Пахомов провел масштабную презентацию «Сочи - новый город, новые возможности».
- Уфа – современный мегаполис с развитой гостиничной инфраструктурой. Со столицей Башкортостана у нас установлены крепкие связи. Об этом говорит и тот факт, что еженедельно наши города связывают два прямых авиарейса. Приглашаю уфимцев в гости, - отметил Анатолий Николаевич.
Градоначальник курортной столицы страны рассказал, что Сочи до Игр-2014 и после - два разных города. Полностью изменилась вся инфраструктура. Построено 362 км дорог, 22 тоннеля, мост. Есть даже казино. По оценке экспертов оно признано лучшим в Европе.
С 2015-го город стал круглогодичным курортом. Сюда приезжают не только россияне, но и жители Китая, Ирана, Казахстана и стран Европы. Настоящую русскую зиму можно встретить в поселке Красная Поляна. Здесь построены ультрасовременные горнолыжные комплексы «Лаура», «Горки-город», «Роза Хутор», «Альпика-Сервис». 37 канатных дорог и трасс протяженностью 150 километров, общей пропускной способностью около 15 тысяч человек единовременно. В год здесь проходит около 200 мероприятий, которые привлекают туристов и в зимний период. В календаре значится кинофестиваль «Кинотавр», Гран-при России «Формула-1», Международный фестиваль молодых исполнителей «Новая волна».
Особое внимание уделено безопасности жителей и гостей города. На улицах установлено 6000 камер, в объектив которых попадает каждый участок мегаполиса.
Создан колл-центр, принимающий заявки о сдаче жилья частными лицами. Они передаются турагентам, а затем распределяются. Таким образом, каждый может отдохнуть в курортной столице на свой вкус и любой кошелек.