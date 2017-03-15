Путешествие белыми с тиграми

Цирк «Залтания» стал настоящим букетом сюрпризов для уфимцев. Здесь выступает единственная в стране дрессировщица белых тигров, премьера самой программы, стартовавшая в Уфе и, наконец, ДТП, в которое попали животные.
По дороге в Уфу грузовик с пятью редкими белыми тиграми съехал в кювет. Животные провели в кузове автомобиля при минусовой температуре всю ночь.
- Фургон был специально утеплен, поэтому тигры не замерзли, - уточняет администратор Ангелина. – Они лишь напугались, поэтому их успокаивал руководитель программы Андрей Балашов.
Как говорит дрессировщица, заслуженная артистка России Ольга Денисова, белые тигры уникальны, в природе они не водятся, поскольку себя просто не прокормят. Их существование берет начало с генетической мутации. Животные размножаются, к сожалению, чаще всего со своими же родственниками, и начало свое популяция берет от брата и сестры, что пагубно влияет на развитие нового потомства. Тигрята очень тяжело выхаживаются и немногие из них доживают даже до четырех месяцев.
- Первых мы покупали во время гастролей во Флориде, - рассказывает укротительница. – В 90–х годах в России их нигде невозможно было найти, даже в зоопарках. Стоили они тогда 60 тысяч долларов каждый. Остальной молодняк я получила уже из Китая.
Хотя тигры принадлежат к породе кошачьих, норов у них отнюдь не «пушистый».
- Все они с характером, не ручные, даже внутри коллектива у них бывают разногласия, - рассказывает о своих питомцах Денисова. – Как настоящие дети, на тренировках они начинают баловаться и резвиться. Так что первым делом маленького тигра приучаем к дисциплине.
Для того чтобы научить тигра просто сидеть на тумбе, надо брать кусочек мяса и поощрять его каждый раз, когда он взбирается на нее. И пока тигр не усвоит до конца, где он должен сидеть, повторять этот процесс по 500 раз. Только люди с высокой выдержкой смогут осилить это – так складывается династия, которую сейчас продолжает дочь Эльвира.
В новой программе также выступают акробаты с единственным в мире номером – прыжком с 11-метровой высоты без подстраховки.
- Артист полагается только на руки своих коллег, которые его ловят, - рассказывает руководитель труппы Владимир Вавилов. – Наши трюки заслужили высшу¬ю награду -¬ золотую ме¬даль на цирковом фес¬тивале в Мон¬те-Карло.,
Уникальную программу, повествующую про различные человеческие эпохи, впервые увидят уфимцы. Для нее был специально написан сценарий, сшиты костюмы, придуманы новые номера. Как говорят организаторы, вместе с артистами зрители отправятся в опасное и увлекательное путешествие по невероятной стране Залтании, где тесно переплелись время и пространство. Разнообразие животных, спецэффектов, фантастические трюки на грани человеческих возможностей составляют основу шоу.