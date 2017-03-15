ВРЕЗ К ПОЛОСЕ

Мы продолжаем рассказывать историю уфимских домов. Несмотря на то что большинство из них относится к массовой застройке, обезличены и однотипны, для каждого из нас родной дом – особенный. Не важно где вы живете: в каменном особняке в стиле модерн начала прошлого века, в «сталинке» с трехметровыми потолками или обычной пятиэтажке, многоэтажном доме 70-80-х или новенькой, вчера только встретившей первых жильцов, новостройке. У каждого здания есть история, и она, в первую очередь – в людях.
ЗАГОЛОВОК_На углу круглого дома
Строгие линии типовых девятиэтажек, серый цвет и унылый ранне-весенний пейзаж северной окраины города. Здесь нет уютных послевоенных двориков, домов в стиле сталинского ампира, заросших тенистыми деревьями парков, создающих неповторимое очарование «старой» части Черниковки. Но среди этой неприглядной простоты высится местная достопримечательность - единственный в Уфе круглый дом на улице Вологодской. Он был спроектирован в 1980-м заслуженным архитектором России Рудольфом Кирайдтом, и построен год спустя.
- Мы были молоды и стремились выйти за рамки навязанных серий и типовых застроек, - говорит Рудольф Иванович. – И тут помог случай: в зоне активной застройки появился неудобный пятачок. Вписать обычную «коробку» в него было трудно, так и родилась идея создать круглый дом: он бы не затенял другие строения и выигрышно смотрелся на фоне привычных панелек.
Защитить проект нестандартной 12-этажки было непросто, но в итоге руководство все же подкупила его оригинальность и строителям дали «зеленый свет».
- Хороших материалов не хватало, монолитные технологии были запрещены, тогда на свой страх и риск мы решили использовать обычные панели, «срезав» все лишнее, - продолжает Кирайдт.
Снаружи дом облицован плитами, а цоколь оформлен декоративным камнем, что еще больше придает дому вид средневековой башни. Однако автор проекта уверяет, что первопричиной такой отделки была, прежде всего, его утилитарная функция: цоколь больше других частей стены подвержен влиянию сырости и механическим повреждениям, поэтому его наружную поверхность облицовывают стойкими к атмосферным воздействиям материалами.
Сегодня в новостройках часто можно встретить округлые элементы, но повторить опыт Рудольфа Ивановича пока никто не рискнул. Хотя за рубежом подобный стиль используют довольно часто, и под него даже специально создают мебель и аксессуары. А уж 36 лет тому назад круглая новостройка произвела фурор: дом быстро стал городской легендой и местной достопримечательностью. Особый восторг он вызывал у детворы.
Первые поселенцы (в основном заводчане, дома которых пошли под снос) вспоминают, что на конвертах писали просто: город Уфа, круглый дом и номер квартиры, и все письма непременно доходили до адресатов.
Лучики солнца
Один из самых популярных вопросов, который задают жильцам дома-башни: есть ли в их комнатах углы. Планировки квартир (всего их 66), конечно, отличаются от стандартных «соседей». Они имеют трапециевидную форму и напоминают лучики солнца детских рисунков.
- Когда дом был заселен, я отправился на разведку, - вспоминает автор проекта. – В те времена люди были проще, и я без труда напросился «посмотреть квартиру». Хозяйка планировку хвалила и не без гордости поведала мне, что «дом строили чешские архитекторы, потому что наши так не смогут».
И все-таки это было смелое решение: принять новую форму уфимцам было не просто, и когда эйфория от новизны прошла, в адрес дома стало звучать немало критики.
- Квартиры хорошие, с просторными, но темными, прихожими. Очень высокая слышимость (один из основных недостатков панельных домов), часто возникают проблемы с коммуникациями, а на лестничных площадках много пустующих мест, которые можно было бы «пустить в дело», - вот основные замечания жильцов.
Сегодня дому явно не хватает хозяйской руки: здесь давно не делали капитального ремонта, коммуникации устарели, в подъезде грязно и не уютно. Красивая каменная кладка цоколя сплошь обклеена объявлениями, да и придомовую территорию сложно назвать благоустроенной.
Пленэры на крыше
Пленэры на крыше
Еще одна «фишка» круглого дома – необычный чердак, своеобразный пристрой на крыше здания. Здесь располагаются две художественные мастерские. Помещение с шестиметровыми потолками и окнами, расположенными так, чтобы было максимально светло, идеально подходит для создания творческой атмосферы. Мастерские принадлежат городу, и предоставляется членам Союз художников в долгосрочную аренду, с единственной обязанностью – оплачивать коммунальные платежи. Под мастерские часто отводят техэтажи, чердаки и подвалы. Редко когда рабочие кабинеты художников планируют при проектировании здания. Вологодская, 23 – тот редкий случай, когда помещения создавались с этой конкретной целью.
До недавнего времени одну из мастерских занимал художник с трагической судьбой - Раис Гаитов, а сегодня в ней творит молодой живописец Галия Байгужина, другую занимает Стелла Маркова, уфимский художник по текстилю.
Помещения представляют собой двухъярусное пространство, где предусмотрено все необходимое для творческой деятельности. Переоборудовать помещение каждый может по своему вкусу и кошельку, однако передать площадь по наследству или приватизировать - не получится.
Обитатели мастерских также имеют доступ на террасу, образовавшуюся на крыше дома. С нее открывается вид на окрестности: густо покрытую лесом Курочкину гору, да и вся Черниковка как на ладони. Можно писать этюды и черпать вдохновение, не выезжая за город.
Неудивительно, что столь удобная площадка привлекает местную молодежь и в частности, руферов: замок, преграждающий путь на крышу неоднократно пытались срезать. Однако на первом этаже дома располагается Управление вневедомственной охраны, что наверняка сдерживает особо ретивых искателей приключений.