Из чего же сделаны наши девчонки?

Шумные и веселые корпоративы, подарки от мужчин-коллег и тосты за «милых» дам давно уже стали атрибутами празднования восьмого дня весны. За нежными поздравлениями малышей «с днем мам», навязчивой рекламой косметики, ювелирки и гаджетов «для любимых» замылился, затерялся истинный смысл Международного женского дня.
О борьбе и стереотипах
В небольшом зале Музея советского быта сегодня многолюдно: на стульях, диване и просто на полу расположилось полсотни слушателей: в основном молодежь 16-18 лет. В преддверии праздника уже второй год подряд активистки движения «Феминизм в Башкортостане» проводят открытые лекции. В прошлом году в Доме-музее Ленина они рассказывали о судьбе Надежды Крупской и Рабиги Кушаевой, внесших большой вклад в развитие женского движения в России и республике. В этом году организаторы сообщества, режиссер Тансулпан Буракаева и журналист Нурия Мухаметдинова, подготовили доклады о судьбе фем-движения в СССР. Учитывая возрастной состав собравшейся аудитории, такой исторический экскурс действительно мог быть полезен. Но вот публичной дискуссии организовать так и не получилось. Может быть, потому, что движение пока еще молодо и у участников недостаточный уровень знаний по проблеме, может, причина в другом… Стоит отметить краткий экскурс в историю поздравительных открыток Кристины Абрамичевой. На них видно, как буквально за десятилетие произошла глобальная идеологическая перемена: от равенства женщин и борьбы за светлое будущее до милых зверюшек, поздравляющих мам и бабушек в солнечный весенний день.
Хотя в нашей стране женщины не раз опровергали звание «слабый пол»: наравне с мужчинами строили новую страну, а затем защищали ее от страшного врага, покоряли космос, возводили заводы и… абсолютно не на равных продолжали воспитывать детей и беречь домашний очаг.
При этом слово «феминизм» в России действует похуже красной тряпки на быка, а любой разговор об изменении гендерных ролей вызывает агрессию не только у мужчин, но и у женщин. Но при этом все понимают, что эти изменения есть, и они неизбежны. Стандартные функции главы семейства: кормилец-добытчик и защитник давно подставлены под сомнение. Браки, в которых мужчина занят домом, а женщина полноценно трудится, встречаются все чаще, да и в традиционных семьях вклад в бюджет практически равнозначен (но женщина вынуждена работать и во «вторую» смену, в то время как супруг отдыхает после трудовых подвигов).
Часто аргументом отъявленных сексистов становится фраза: «Раз вы за равноправие – служите в армии и место в автобусе мы вам уступать не будем», обнажает узость мышления и нежелание зрить в корень.
В кризисные моменты женщины сполна доказали свою способность бороться с оружием в руках. Только в Великой Отечественной войне на фронте сражалось около миллиона советских женщин, а уж сколько трудилось в тылу, - не подается счету.
Наталья Пушкарева - историк, этнограф и специалист по гендерным процессам, считает, что абсолютное большинство людей в нашей стране продолжает мыслить традиционно, даже молодежь. Отсюда и нежелание принимать очевидные факты. Поэтому когда опасность миновала, женщины вновь занялись привычным делом. В СССР существовала система квотирования, 30 процентов выборных должностей должны были занимать женщины. Часто избранницы тяготились этим, говорили: «Давайте быстрее проголосуем и разойдемся, нас дома ждут мужья и не разогретый ужин».
Как и сегодня, слишком рьяные активистки воспринимались возмутителями спокойствия и блаженными, но именно им мы обязаны многим положениям трудового права. Например, наши бабушки были вынуждены отдавать трех-пятимесячных младенцев в ясли и выходить на работу. Сегодня любая женщина гарантированно имеет право ухаживать за своим ребенком до 1,5-3 лет и получать пособие, даже те, кто ни дня не работал.
Но стала ли женщина свободнее? Сегодня мы имеем все гарантированные Конституцией права, но над современной дамой нависла новая угроза – образ, навязанный главными творцами иллюзий, – социальными сетями и женскими журналами. Это молодая и успешная дама, строящая карьеру без отрыва от воспитания 3-5 детей. Дома у нее царит идеальный порядок, муж доволен, а на столе ежедневно - гора вкусной и полезной пищи. Несоответствие этому идеальному образу порождают у реальных людей два очень опасных чувства: «вину и сомнение».
- Сегодня действительно много навязанных стереотипов, - считает психолог Виктория Кучина. – Важно уметь не поддаваться им и оставаться собой. Научиться слушать и слышать себя. Хочется быть «просто мамой» или «просто женой» - будьте, хочется строить карьеру и не обременять себя потомством - это тоже право женщины. Не надо никого принуждать к принятым нормам и правилам, они сегодня очень подвижны. А главное достижение феминизма - свобода выбора.