С приветом из Африки

«Послушай: далеко, далеко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф» - строки Гумилева трансформировались у нашей собеседницы в собственное представление об Африке. Для ведущего специалиста по гендерным вопросам и социального развития ЮНИСЕФ, кандидата социологических наук Венеры Закировой континент стал на два года родным домом. Сегодня она живет в столице Нигерии Абудже.
- Как вы попали в ООН?
- Проблемами материнства и детства я начала заниматься в Уфе, где организовала центр «Семья». Наш телефон доверия стал одним из первых в России. Потом случились 1990-е, властям стала не до нас. Я получила грант фулбрайтовской программы, стало изучать опыт в Америке, Австралии, потом ездила в Канаду. Естественно, попутно учила английский язык. Потом меня пригласили на работу в ЮНИСЕФ – Детский фонд Организации Объединенных Наций. Работала во многих странах.
- В чем заключается ваша деятельность?
- В разное время в задачи фонда входило сокращение на одну треть смертности малышей до пяти лет, на 50 процентов - смертности матерей, а также дать начальное образование 80% детей. Это прежде всего касается стран развивающегося мира. Было время, когда это пытались сделать за счет больших денежных вливаний, но они до тех, кто в них нуждался, не доходили. Сегодня мы оказываем техническую помощь, обучаем специалистов, учим что и как делать, реализуем пилотные проекты. Наша организация не разделяет помощь матери и ребенку.
- В чем специфика такой страны как Нигерия?
- Бедная страна с населением 190 миллионов человек, где существует высокая смертность, дискриминация женщин, практика раннего замужества с 11 лет. Но самая большая проблема, в которую все и упирается, - неграмотность и невежество. Представьте, что если у женщины умирает муж, то ее обвиняют в «убийстве», обривают налысо голову и заставляют находиться с трупом несколько дней, затем могут изгнать из семьи и деревни. По всем этим проблемам мы работаем с правительством. Но реализация проектов наталкивается на консервативные взгляды и средневековые традиции.
- Как удается преодолеть препоны?
- Мы убеждаем, что раннее замужество наносит вред здоровью. Объясняем родителям, что, получив образование, девочка принесет больше пользы и семье, и обществу. Для этого привлекаем известных в стране людей, пользующихся авторитетом. Изменение сознания, понимание ценности человеческой жизни – длительный процесс. Ищем пути, не вызывающие отторжения общества. В одночасье ничего нельзя изменить. Лозунг: пришел, увидел и победил – здесь не работает.
- Как обстоят дела с женской свободой?
- К девочкам относятся как к товару, который надо поскорее сбыть с рук, чтобы избавиться от лишнего рта. Я уже не говорю о варварском обычае обрезания. Ее могут продать, купить. После замужества женщина фактически становится рабой мужа и его семьи. Она ведет всю работу по дому. Интересный факт: за обучение детей должна платить мать или взрослые дети. Наиболее щедрые отцы иногда оплачивают учебу только первых двух-трех отпрысков. Почти все мужчины-мусульмане в Нигерии имеют по нескольку жен. У некоторых таких полигамных отцов количество детей может достигать 40. и тут снова проблема – как обеспечить такую ораву?
- Уютно ли в этой стране европейцу?
- Конечно, вопрос безопасности на первом месте. Белый человек в Нигерии для местных – «ходячий кошелек». Постоколониальный менталитет жив, считается, что европеец – богатый колонизатор. В одиночку лучше не появляться: за вами увяжется толпа попрошаек.
- Какие вопросы чаще всего задают о России?
- Все спрашивают, как вы пьете водку, много ли у вас снега, как вы выживаете в таком холоде. Кстати, разница в питании не так велика. В Нигерии тоже едят рис, картошку (правда, она сладкая и называется батат) и мясо, но разница - в специях.
- Есть ли вещи, которые вас удивили?
- Например, в Руанде обычное дело, когда молодые мужчины держатся за руки. Там так выражается дружба. Или в деревнях дом строит женщина, а мужчина доит корову. В Нигерии есть правило: нельзя ничего подавать левой рукой. Таким образом, по мнению африканцев, передается негатив. На улицах не встретишь кошек и собак. Их не принято держать.
- Вы работали и в развитых странах. Как там заботятся об интересах детей? Что делают, если семья неблагополучная?
- Например, в Канаде и Австралии существует стойкое убеждение – дети растут для государства. Отсюда и отношение - все определяется интересами ребенка: здоровье, образ жизни, психическое развитие. В Канаде все льготы, которые только возможны, предоставляются им. Бедность в нашем понимании в этой стране не существует. Она заключается, например, в том, что у ребенка нет отдельной комнаты – спальни, или семья не может получить кредит. В Канаде очень развита работа социальных служб. Домашнее насилие жестко пресекается. Если родители пьют, соцработники делают все, чтобы в этих семьях ребенок развивался нормально. Приходят и спрашивают: чего вам не хватает? На ребенка дается пособие и строго контролируется.
- Сегодня Европа наводнена беженцами с Ближнего Востока, Можно ли, по-вашему, адаптировать их к западному образу жизни?
- Наблюдала в Ливане и Иордании сирийских женщин, мужья которых убиты на войне, а сыновья взяты ИГИЛом в боевики. Они никогда не работали и не могут понять, что прошлого не вернуть. Эти женщины стремятся в Германию, где им дают пособия, и поэтому надеются, что будут жить в богатой стране по тем же правилам, что и на Родине. Вот это и есть большая проблема – адаптация к новой жизни в чужой стране по другим правилам.