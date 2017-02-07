

Возьми мою ладошку

Несколько лет назад собирала материал в детской больнице. В реанимации в кювезах лежали младенцы величиной с ладошку. Они родились недоношенными, с патологиями. Среди них была девочка – с аутизмом и пороком сердца. Обычно эти два диагноза неразделимы. Мама родила в 40 лет, уже отчаявшись иметь детей. И вот такой удар. Женщина работала в той же больнице, поэтому ее пропускали в реанимацию. Она разговаривала с дочкой, связала ей носочки, чтобы не мерзла. Советовалась с врачами, терзалась мыслью – забирать или нет. Зарплата медсестры невелика, родила без мужа. Знала – если возьмет девочку, придется всю жизнь посвятить ей.А результат? Сможет ли она сказать осмысленно «мама»?

Признаться честно, хотелось бы написать о том, что от своих детей ни при каких обстоятельствах отказываться нельзя. А вложенное в них всегда окупится сторицей. Но педиатры и неонатологи, заведующие роддомами высказались категорически против. Каждый случай индивидуален. Иногда самые новейшие методики бессильны что-то изменить, и любовь матери - тоже. Тогда они сами советуют передать дите в специальное учреждение. В то же время замечают положительную динамику: от больных детей стали отказываться реже. Да и появляется их на свет меньше.

- Мы проводим перинатальную диагностику, что позволяет минимизировать возможные осложнения или же в особо серьезных случаях отправляем женщину на раннее прерывание беременности до акушерских сроков. Бывают случаи, когда предупреждаешь: может родиться даун. И матери все равно идут на это. Если также случайно скрининг пропустила и рождается ребенок-аутист, от него не отказываются. Они тут же знакомятся с семьями, где есть такие дети, дружат. Я не говорю об асоциальных женщинах, которые не наблюдаются и приходят к нам без документов, - рассказывает главврачроддома №3 Зухра Гурова.

- В прошлом году отказались только от одного – с пневмонией. Мать – 23-летняя женщина, не замужем. Бывает, роды застают женщин на лечении в кожно-венерологическом диспансере или в туберкулезном. Срочно отправляется бригада с врачом-акушером. Недавно в инфекционной больнице случились преждевременные роды, - делится заведующая отделением реанимации новорожденных РДКБ АлсуБайкова. - Такие бросают и здоровых.

Чаще отказываются от неполноценных детей родители с низким достатком, проживающие где-нибудь в отдаленном районе. Считают, что в государственном учреждении ребенку будет лучше. И операцию необходимую сделают, и поддержат медикаментозно. А в деревне что? Скотина, огород, ребенком нет времени заниматься. Такие дети попадают сначала в дом грудничка, затем – в детдом. Обучаются они в разных специализированных школах. Но мы расскажем о тех, кто не испугался трудностей, и сейчас их дети радуют своими успехами.

В школе-интернате №13 обучаются ребята с нарушением опорно-двигательного аппарата. Что ни ребенок – история, достойная отдельного описания, пример, как может реализоваться малыш с врожденными дефектами. Вполне понятно, что одному ему не справиться, но рядом взрослые, которые вкладывают в него свою заботу, душевные силы.

Эдгар учится в 9-м классе, у него ДЦП. Два года назад отец подростка трагически погиб, вскоре после этого не стало и матери. Мальчика, его сестру и брата взял к себе родной дядя, тоже инвалид. Несмотря на сложную судьбу, жизнь не сломала мальчика, он совершенно не озлоблен, доброжелателен, отзывчив, целеустремлен.Дядя каждый день забирает его из школы, хотя мог бы оставить на неделю. И парень уже показывает отличные результаты в спорте, хорошо учится.

Когда у сельчан из Кармаскалинского района родились сыновья-двойняшки с ДЦП, даже мысли не возникло оставить их в роддоме. В семье еще два сына, но больше внимания, конечно же,уделяется Владиславу и Вячеславу.

- Вначале дети трудно адаптировались, очень скучали, - рассказывает воспитатель Эльвира Вахова. – Их забирали на выходные. Потом привыкли. Комплексная терапия с массажем и ЛФК дали результаты. Вячеслав очень волевой, старается меньше находиться в инвалидной коляске. Хоть и трудно, встает на костыли. Владик – более крепок, физически развит. Ребята способные, активные. Быстро сделают домашнее задание и – на тренировки. Практически перестали болеть, веселы, позитивны. В этом году оба участвовали в турнире по большому теннису на колясках в городе Дмитрове. Владислав занял 3-е место. У них очень ответственный отец. Постоянно держит связь с педагогами, не пропускает ни одного родительского собрания. Часто приезжает, участвует в общешкольных мероприятиях.



Есть родители, в том числе и обеспеченные, которые считают, что особенный ребенок принижает их статус. От Регины – белокурой красавицы отказались при рождении.

- Посмотрела документы – есть отец и мать, - рассказывает воспитатель ЗульфияФайзуллина. – А у девочки всего-то одна ступня загибалась. Попала она к нам из Чесноковского детдома. Спокойная, покладистая. Сделали мы ей операцию, а теперь она и семью обрела. С ней в одном классе учится Гульфия, родители которой решили взять Регину под опеку. Они – из сельской глубинки. Мама работает в клубе, отец – строитель.

В то же время в той же школе-интернате есть родители, которые обязанность по воспитанию своих детей переложили на учреждение. Успехами не интересуются, на выходные не забирают. Педагоги добились, чтобы ребятам сделали операцию, они же не покупают ортопедическую обувь.

Придет время, и тот самый пресловутый стакан воды вместе с участием и заботой понадобится кому-нибудь из тех, кто отказался, оттолкнул. Но такие родители не заглядывают далеко вперед, видимо, считая, что будут вечно молодыми.



Корзинка

Психологи уверены, что отказ от новорожденного с серьезными проблемами гораздо опаснее для его здоровья и дальнейшей жизни, чем изъятие его из семьи в более взрослом возрасте. Первые два-три года — самый важный этап, когда темпы развития наиболее высоки. И здесь присутствие родного человека неоценимо.

Автор: Ирина ШИПУНОВА

Номер газеты: №9 (3733) от 09.02.2017

Уфимские ведомости Вторник №8 (3732) от 07.02.2017 Уфимские ведомости Четверг №9 (3733) от 09.02.2017





Поделиться Нашли ошибку? Выделите найденную ошибку и нажмите

Ctrl + Enter

Мы обязательно исправим!



