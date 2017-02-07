

Испытание снегом

Эта зима надолго запомнится уфимцам многокилометровыми автомобильными пробками. Дорожные интернет-сервисы в часы пик выставляют им самый высший балл, рекомендуя идти пешком.

Одной из главных причин транспортных заторов не только на дорогах, но и во дворах стал снег, которого выпало чрезвычайно много. Но если рассмотреть проблему глубже, становится понятно, что вместе с зимней стихией виновниками пробок стали стремительный рост автопарка, которому давно уже не соответствует пропускная способность уфимских дорог, а также позиция дирекций многих предприятий и организаций, не желающих чистить закрепленные территории.

Автобум

Основа дорожной системы современной Уфы закладывалась в 1950-1970-е годы в расчете на совершенно иной, чем сейчас, уровень автомобилизации. Разработчики генпланов просто не могли представить себе, что когда-нибудь на трех уфимцев будет приходиться по автомобилю. Если в 1991 году в Уфе было всего 60 тысяч автомашин, то в 2005-м уже 250 тысяч, а сейчас городской автопарк приближается к полумиллиону единиц. То есть за 25 лет число автомобилей выросло почти в восемь раз, а площадь дорог увеличилась всего на несколько десятков процентов.

Ошибки при определении темпов автороста и связанное с ним развитие дорожной сети допускались и в более поздний период. Так, принятый в 2006 году Генплан развития Уфы предполагал, что к 2020 году в городе может быть около 300 тысяч машин, а реально показатель был превышен уже в 2010 году. По данным агентства «Автостат», число только легковушек в Уфе с 2010 по 2015 год увеличилось на 28% и составило 318 тысяч единиц. К этой цифре надо добавить еще несколько десятков тысяч грузовиков, пассажирский и специальный транспорт. Растущий автопарк увеличивает загруженность дорог, что приводит ко все более изнурительным передвижениям. И такая ситуация характерна для всех больших растущих городов. В 2010-2015 годах численность легковых машин в крупных российских мегаполисах выросла в среднем на 21%, а, к примеру, в Казани рост составил 34%.

Проблемные обочины

Расширение дорог и строительство новых транспортных развязок требует времени и значительных средств: но даже при наличии денег провести реконструкцию можно далеко не везде из-за плотной застройки и проходящих по соседству инженерных сетей. Так, главная транспортная артерия Уфы – проспект Октября - вроде бы имеет пространство для расширения, но сделать это мешают проходящие рядом коммуникации: тепло- и газопроводы, трубы канализации и водоснабжения, подземные силовые электрокабели и линии связи. Строительство двух новых подземных переходов на Юношеской библиотеке и бульваре Славы, потребовавшее перенос трубопроводов и кабельных линий, затянулось почти вдвое.

И без того сложную ситуацию на дорогах многократно усложнили обильные снегопады. Хотя коммунальные службы работают с максимальным напряжением, задействуя весь арсенал уборочной техники, быстро очистить от снега город-миллионник, где протяженность только асфальтированных дорог составляет 1380 километров, просто нереально. Не менее важно и изменение условий работы спецтехники. Если в советские годы для очистки того же проспекта Октября использовались мощные шнекороторы из состава инженерно-саперной бригады в Алкино-2, которые просто отбрасывали снег на обочину, то сейчас на большинстве магистральных улиц метод не даст желаемого эффекта из-за тысяч припаркованных на обочинах машин. Еще хуже обстоят дела во дворах и квартальных проездах. Если лет двадцать назад для расчистки самых мощных сугробов было достаточно одного прохода гусеничного трактора, то сейчас из-за припаркованных повсюду машин уборка снега на придомовых территориях превращается порой в драматические сцены с разборками между соседями.

Денежный фактор

Несмотря на ударную работу коммунальных служб по освобождению Уфы от снежного плена, этой зимой во многих местах им объективно не хватает спецтехники для уборки. Сейчас ее парк насчитывает 410 единиц, а по нормативам требуется 1288. Из 88 предусмотренных роторных снегоочистителей в наличии - 21, из 42 автогрейдеров – 26, из 70 снегопогрузчиков – 15, из 28 бульдозеров – 24, а из 182 установленных нормами автомобилей для вывоза снега есть лишь 89. Причина сложившейся ситуации во многом связана с недофинансированием периода 90-х – начала 2000-х, когда коммунальная техника практически не закупалась. В последние годы город начал исправлять положение: были закуплены малогабаритные многоцелевые коммунально-строительные машины (МКСМ), дорожно-уборочные спецмашины и самосвалы «КамАЗ», работающие на газомоторном топливе. Но быстро ликвидировать сложившийся за десятилетия дефицит, особенно в условиях сложной экономической ситуации, когда большая часть бюджетных расходов идет на социальные нужды, просто невозможно.

Кроме того, с учетом сложных экономических условий, к вопросу содержания территорий в зимний сезон нужно подходить очень взвешенно. Нельзя забывать, что специальная снегоуборочная техника имеет узкий спектр применения и большую часть года просто стоит без дела, а зимы с аномально мощными снегопадами бывают раз в 10-15 лет. В последние годы коммунальные службы вполне справлялись со снежной стихией, а парк спецтехники по своему качественному и количественному составу был вполне оптимален для среднестатистической, а не аномально снежной зимы.



Оптимальный путь

С учетом постоянно растущей нагрузки на дороги и проблем во дворах у коммунальщиков есть ряд предложений, способных существенно повысить эффективность содержания городских территорий в зимний сезон. На базе МУП «СУРСИС» предлагается создать специализированную бригаду для очистки подходов и подъездов к социальным объектам, в состав которой войдут 6 самосвалов грузоподъемностью по 20 тонн, пара малогабаритных фронтальных погрузчика МКСМ, два шнекоротора на базе автомобиля «Урал», и по паре автогрейдеров и тракторов «МТЗ». Ручные операции по уборке снега будут выполнять 8 дорожных рабочих.

При расчистке плотно заставленных автомобилями дворов и межквартальных проездов акцент нужно сделать на увеличение парка малогабаритных погрузчиков МКСМ. В отличие от более крупных тракторов «ДТ» и «МТЗ», они способны эффективно чистить снег в очень стесненных условиях, минимизируя ручной труд и резко сокращая общее время уборки. Такой техники для расчистки уфимских дворов нужно около 40 единиц. Также необходимо приобрести по 4 более мощных фронтальных погрузчика на базе АМКОДОР и KOMATSU. Для ликвидации крупных снежных заносов необходимы 8 дополнительных тракторов МТЗ-82 с передним шнекоротором.

Глобальной проблемой для коммунальщиков, способной свести на нет все усилия по очистке территорий от снега, остается припаркованный транспорт и нежелание многих горожан перемещать свои автомобили. Для ее решения предлагается внести изменения в региональное законодательство, предусматривающие ответственность физических и юридических лиц за воспрепятствование в проведении таких работ.

Автор: Алексей ФАТЫХОВ

Номер газеты: №9 (3733) от 09.02.2017

Уфимские ведомости Вторник №8 (3732) от 07.02.2017 Уфимские ведомости Четверг №9 (3733) от 09.02.2017





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