

Шел трамвай десятый номер



Но по утрам, когда передо мной встает выбор, на чем именно преодолевать пространство до работы – на маршрутке, троллейбусе, я, как правило, выбираю трамвай. Почему? Во-первых, ему не приходится преодолевать три стабильные утренние пробки на проспекте Октября – перед перекрестком с улицей имени Города Галле, перед «Миром» и, наконец, перед остановкой «Дом печати». Во-вторых, в трамвае просторнее, чем в маршрутке. И, наконец, в третьих, стоимость проезда дешевле на 20 процентов.

Сегодня всю ночь валил снег и, видимо, возможность разминуться с пробками решили предпочесть многие. На Зорге рельсы проходят по аллейке между основной дорогой и рокадной, поэтому из-за снегопадов они оказались «замурованы» в тоннель из высоких сугробов. По идее их должны чистить коммунальщики, но снегоуборочной технике здесь не развернуться, а вручную при столь частых и обильных снегопадах много не вычистишь. К тому же в районе Южного автовокзала к рельсам почти вплотную примыкает его территория, ограниченная решеткой. Поэтому на остановку, расположенную у самого перекрестка, мы спешим прямо по трамвайным рельсам. То и дело приходится оглядываться, не настигает ли нас задорная трель. Если она окажется быстрее, убежать можно только на полосу встречного движения. А вот если трамвай подошел и сзади, и спереди, то тут и деться-то некуда, потому что на сугробы вкарабкаться в такой ситуации врагу не пожелаешь – можно поскользнуться и сорваться под колеса. Кстати, такая ситуация довольно типична для уфимского трамвая с тех пор, как его маршруты остались только на второстепенных улицах. Снегоуборочная техника на них приходит по остаточному принципу, да и сами улочки, по которым проложены рельсы, как правило, даже летом славятся своей теснотой. С точки зрения градостроительной логики все правильно – вагон должен сшивать пространства там, где нет магистралей. А вот с точки зрения русской зимы... По улице Мингажева передвигается в школу мальчишка с портфелем и лыжами. Узкая проезжая часть забита автомобилями, пешеходной дорожки нет, вот и шагает юное поколение навстречу приключениям по рельсам. Почему-то сразу вспомнились недавние сюжеты, в которых дети пробирались в свои школы то по глухому лесу, то по железнодорожным путям. Правда, все это происходило в довольно глухих сельских районах, а здесь самый центр столицы.

Кто тут виноват и что делать? В одних случаях, как на Мингажева, повинны жители частного сектора, которые не расчистили пешеходную дорожку, в других – собственники остановочных павильонов, в третьих – коммунальщиков, в четвертых – те, кто, собрав снег со своей территории в огромные сугробы, не сумел вовремя вывезти их. Что делать? Лучше всего написать жалобу в районный Центр общественной безопасности или на сайт муниципалитета, а там уже инспектора ЦОБа выявят нарушителей и под угрозой штрафов вынудят их исправить допущенную небрежность.

Кстати, стоит она не так уж и дешево. Если собственник «засугробленной» территории игнорирует уведомления, выписанные инспекторами ЦОБа, то будет составлен протокол об административном нарушении, а там судьбу собственника или арендатора уже определит комиссия. За складирование снега физическое лицо накажут штрафом от 500 до 1000 рублей, должностное – от 4000 до 7000, а юридическое получит по полной – от 20000 до 25000. Причем и это не предел, за нерасчищенную от снега территорию предприниматели могут лишиться до 100 000 рублей. Почему-то как только на горизонте появилась заледеневшая большими стеклами «десятка», на память сразу пришли бессмертные михалковские строки. Правда, пионера Николая в его салоне больше не встретишь – в основном здесь публика степенная, уверенно предъявляющая кондуктору пенсионную карту.Но по утрам, когда передо мной встает выбор, на чем именно преодолевать пространство до работы – на маршрутке, троллейбусе, я, как правило, выбираю трамвай. Почему? Во-первых, ему не приходится преодолевать три стабильные утренние пробки на проспекте Октября – перед перекрестком с улицей имени Города Галле, перед «Миром» и, наконец, перед остановкой «Дом печати». Во-вторых, в трамвае просторнее, чем в маршрутке. И, наконец, в третьих, стоимость проезда дешевле на 20 процентов.Сегодня всю ночь валил снег и, видимо, возможность разминуться с пробками решили предпочесть многие. На Зорге рельсы проходят по аллейке между основной дорогой и рокадной, поэтому из-за снегопадов они оказались «замурованы» в тоннель из высоких сугробов. По идее их должны чистить коммунальщики, но снегоуборочной технике здесь не развернуться, а вручную при столь частых и обильных снегопадах много не вычистишь. К тому же в районе Южного автовокзала к рельсам почти вплотную примыкает его территория, ограниченная решеткой. Поэтому на остановку, расположенную у самого перекрестка, мы спешим прямо по трамвайным рельсам. То и дело приходится оглядываться, не настигает ли нас задорная трель. Если она окажется быстрее, убежать можно только на полосу встречного движения. А вот если трамвай подошел и сзади, и спереди, то тут и деться-то некуда, потому что на сугробы вкарабкаться в такой ситуации врагу не пожелаешь – можно поскользнуться и сорваться под колеса. Кстати, такая ситуация довольно типична для уфимского трамвая с тех пор, как его маршруты остались только на второстепенных улицах. Снегоуборочная техника на них приходит по остаточному принципу, да и сами улочки, по которым проложены рельсы, как правило, даже летом славятся своей теснотой. С точки зрения градостроительной логики все правильно – вагон должен сшивать пространства там, где нет магистралей. А вот с точки зрения русской зимы... По улице Мингажева передвигается в школу мальчишка с портфелем и лыжами. Узкая проезжая часть забита автомобилями, пешеходной дорожки нет, вот и шагает юное поколение навстречу приключениям по рельсам. Почему-то сразу вспомнились недавние сюжеты, в которых дети пробирались в свои школы то по глухому лесу, то по железнодорожным путям. Правда, все это происходило в довольно глухих сельских районах, а здесь самый центр столицы.Кто тут виноват и что делать? В одних случаях, как на Мингажева, повинны жители частного сектора, которые не расчистили пешеходную дорожку, в других – собственники остановочных павильонов, в третьих – коммунальщиков, в четвертых – те, кто, собрав снег со своей территории в огромные сугробы, не сумел вовремя вывезти их. Что делать? Лучше всего написать жалобу в районный Центр общественной безопасности или на сайт муниципалитета, а там уже инспектора ЦОБа выявят нарушителей и под угрозой штрафов вынудят их исправить допущенную небрежность.Кстати, стоит она не так уж и дешево. Если собственник «засугробленной» территории игнорирует уведомления, выписанные инспекторами ЦОБа, то будет составлен протокол об административном нарушении, а там судьбу собственника или арендатора уже определит комиссия. За складирование снега физическое лицо накажут штрафом от 500 до 1000 рублей, должностное – от 4000 до 7000, а юридическое получит по полной – от 20000 до 25000. Причем и это не предел, за нерасчищенную от снега территорию предприниматели могут лишиться до 100 000 рублей.

Автор: Владимир ГЛИНСКИЙ

Фото: Валерия ШАХОВА

Номер газеты: №9 (3733) от 09.02.2017

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