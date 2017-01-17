

Искупить и… искупаться





Накануне на реке у Монумента Дружбы спасатели службы №112 трудились весь день. Погружение в ледяную воду – дело тонкое и рискованное. Сначала погружаютсяводолазы, чтобы исследовать дно. Затем нужно установить ограждение или как его еще называют – короб. Он необходим, чтобы человека не унесло течением под лед. Именно поэтому запрещено совершать обряд в неустановленном месте. И заключительный этап – соорудить сходни, чтобы плавно войти в воду.

- Уфимцы направляются к купели уже ночью, когда в храмах еще идут ночные бдения. Для этого мы предусмотрительно устанавливаем световую башню, наряд спасателей – уже на посту. Готовы обогреть после погружения две палатки с горячим чаем, - говорит пресс-секретарь службы 112 Яна Калинина.

- Мы духовно готовимся к этому великому событию, - пояснил руководитель отдела взаимоотношений Церкви и общества Уфимской епархии РПЦ, протоиерей Евгений Шерышев. – 18-го - Сочельник - день строгого поста, а после ночной службы на 19-е января прихожане набирают святой воды. Она не теряет своих целебных свойств весь год, ее можно пить, окроплять дом.

Однако купание в иордани – лишь традиция, и не стоит относиться к ней как к ритуалу. Каждый человек должен самостоятельно принять решение, исходя из своего возраста и здоровья.

- Моржеванием занимаюсь 10 лет. Был очень тяжелый период жизни, и как следствие - инсульт. Заставила жить и радоваться каждому дню ледяная вода. А после погружения в иордань чувствую, что силы прибывают. Человек должен во что-то верить, - считает член президиума Республиканской федерации закаливания и зимнего плавания Майя Левинсон.

В то же времяглавный внештатный пульмонолог Минздрава РБ Шамиль Загидуллин предупреждает:

- Людям неподготовленным, ослабленным я посоветовал бы воздержаться от купания или хотя бы погружаться до плеч: через голову проходит большая рефлекторная реакция. Как доктор хочу предостеречь людей с инфекционными заболеваниями, недавно перенесших ОРВИ или грипп. Особенно должны быть осторожны сердечники и гипертоники – такой стресс может вызвать спазм сосудов. Сегодня по случаю праздника Крещения Господня православные смогут погрузиться в иордань – вырубленную в виде креста прорубь. И тем самым - очиститься от грехов, зарядиться бодростью и здоровьем на весь год.Накануне на реке у Монумента Дружбы спасатели службы №112 трудились весь день. Погружение в ледяную воду – дело тонкое и рискованное. Сначала погружаютсяводолазы, чтобы исследовать дно. Затем нужно установить ограждение или как его еще называют – короб. Он необходим, чтобы человека не унесло течением под лед. Именно поэтому запрещено совершать обряд в неустановленном месте. И заключительный этап – соорудить сходни, чтобы плавно войти в воду.- Уфимцы направляются к купели уже ночью, когда в храмах еще идут ночные бдения. Для этого мы предусмотрительно устанавливаем световую башню, наряд спасателей – уже на посту. Готовы обогреть после погружения две палатки с горячим чаем, - говорит пресс-секретарь службы 112 Яна Калинина.- Мы духовно готовимся к этому великому событию, - пояснил руководитель отдела взаимоотношений Церкви и общества Уфимской епархии РПЦ, протоиерей Евгений Шерышев. – 18-го - Сочельник - день строгого поста, а после ночной службы на 19-е января прихожане набирают святой воды. Она не теряет своих целебных свойств весь год, ее можно пить, окроплять дом.Однако купание в иордани – лишь традиция, и не стоит относиться к ней как к ритуалу. Каждый человек должен самостоятельно принять решение, исходя из своего возраста и здоровья.- Моржеванием занимаюсь 10 лет. Был очень тяжелый период жизни, и как следствие - инсульт. Заставила жить и радоваться каждому дню ледяная вода. А после погружения в иордань чувствую, что силы прибывают. Человек должен во что-то верить, - считает член президиума Республиканской федерации закаливания и зимнего плавания Майя Левинсон.В то же времяглавный внештатный пульмонолог Минздрава РБ Шамиль Загидуллин предупреждает:- Людям неподготовленным, ослабленным я посоветовал бы воздержаться от купания или хотя бы погружаться до плеч: через голову проходит большая рефлекторная реакция. Как доктор хочу предостеречь людей с инфекционными заболеваниями, недавно перенесших ОРВИ или грипп. Особенно должны быть осторожны сердечники и гипертоники – такой стресс может вызвать спазм сосудов.

Автор: Ирина ШИПУНОВА

Номер газеты: №3 (3727) от 19.01.2017

Уфимские ведомости Вторник №2 (3726) от 17.01.2017 Уфимские ведомости Четверг №3 (3727) от 19.01.2017









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