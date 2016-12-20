Главная     Редакция     Реклама в газете     PDF     Подписка     Контакты    

А ты подписался на нашу газету?
 

Праздник на службе


Пока уфимцы отдыхают на новогодних каникулах, городским службам придется работать. Круглосуточно 230 предприятий будут обеспечивать наши безопасность и комфорт.

- В любой сложной ситуации звоните по номеру 112. Мы либо скоординируем в нужную службу, либо отправим спасателей. Все зависит от ситуации, - объяснила пресс-секретарь Службы спасения Яна Калинина.

За чистотой проследят сотрудники Управления жилищного хозяйства. В первый день нового года дворники и трактористы выйдут на службу по графику. А 2-5 января задействуют 50 процентов состава. С 6 января трудовые дни продолжатся в обычном режиме.
Единая городская диспетчерская: 235-95-35.

Как нам сообщили в МУП «Уфимские инженерные сети», аварийная бригада в праздники выйдет в составе 11 человек. На случай усиления создано еще четыре оперативно-выездные группы.
Центральная диспетчерская служба: 246-37-33, 246-37-27.

На круглые сутки на пост станут и аварийные службы МУП «Уфаводоканал». Так, в новогоднюю ночь за функционированием водопроводных и канализационных сетей будут следить пять бригад ремонтников, а днем их количество увеличится.
Сообщить об аварии: 284-15-30.

Сотрудники ГИБДД в праздничные дни усилят дежурство – их можно будет встретить на всех постах.
Дежурная часть: 235-51-11, 233-04-62, 233-27-31.

Поликлиники Уфы 31 декабря будут работать по субботнему графику, а с 1 по 8 января – с 8.00 до 16.00. Прием вызовов, в том числе неотложных, планируют вести до 15.00. Кроме того, в стоматологических поликлиниках №2 и детской №7 организуют круглосуточное дежурство по неотложной помощи.
Тел. 235-45-35, 233-88-33.

Рабочий день отделений почтовой связи 31 декабря и 6 января будет сокращен на один час. 1, 2 и 7 января – выходные.
Диспетчерская УФПС: 273-92-01.

Номер газеты: №94 (3724) от 29.12.2016

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

    Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера

  • Введите код:

 

Уфимские ведомости Вторник

 

Уфимские ведомости Четверг




Конкурс Золотой Гонг-2016

Поделиться

 

Нашли ошибку?

Выделите найденную ошибку и нажмите
Ctrl + Enter
Мы обязательно исправим!

Нашли ошибку?

Газета "Уфимские Ведомости" - приложение к журналу "Уфа"
При полном или частичном использовании материалов
ссылка на газету "Уфимские Ведомости" обязательна.