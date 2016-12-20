Праздник на службе
Пока уфимцы отдыхают на новогодних каникулах, городским службам придется работать. Круглосуточно 230 предприятий будут обеспечивать наши безопасность и комфорт.
- В любой сложной ситуации звоните по номеру 112. Мы либо скоординируем в нужную службу, либо отправим спасателей. Все зависит от ситуации, - объяснила пресс-секретарь Службы спасения Яна Калинина.
За чистотой проследят сотрудники Управления жилищного хозяйства. В первый день нового года дворники и трактористы выйдут на службу по графику. А 2-5 января задействуют 50 процентов состава. С 6 января трудовые дни продолжатся в обычном режиме.
Единая городская диспетчерская: 235-95-35.
Как нам сообщили в МУП «Уфимские инженерные сети», аварийная бригада в праздники выйдет в составе 11 человек. На случай усиления создано еще четыре оперативно-выездные группы.
Центральная диспетчерская служба: 246-37-33, 246-37-27.
На круглые сутки на пост станут и аварийные службы МУП «Уфаводоканал». Так, в новогоднюю ночь за функционированием водопроводных и канализационных сетей будут следить пять бригад ремонтников, а днем их количество увеличится.
Сообщить об аварии: 284-15-30.
Сотрудники ГИБДД в праздничные дни усилят дежурство – их можно будет встретить на всех постах.
Дежурная часть: 235-51-11, 233-04-62, 233-27-31.
Поликлиники Уфы 31 декабря будут работать по субботнему графику, а с 1 по 8 января – с 8.00 до 16.00. Прием вызовов, в том числе неотложных, планируют вести до 15.00. Кроме того, в стоматологических поликлиниках №2 и детской №7 организуют круглосуточное дежурство по неотложной помощи.
Тел. 235-45-35, 233-88-33.
Рабочий день отделений почтовой связи 31 декабря и 6 января будет сокращен на один час. 1, 2 и 7 января – выходные.
Диспетчерская УФПС: 273-92-01.