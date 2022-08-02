Держим уровень

Подрядная организация «Уралагротехсервис» приступила к работам только в начале мая, сдача запланирована на 30 сентября текущего года. Компания с опытом – на ее счету реконструкция сквера «Птицы» в Сипайлово, строительство парка «Кашкадан», разработка зоны отдыха у озера Теплое.

– Сложного ничего нет, главное – держать уровень. Центральная часть парка расположена ниже, чем углы, а потому там приходится копать основание глубже, – рассказывает Алишер.

По краям они копают около 35-40 сантиметров, а местами и до семидесяти. Хотя, как признаются рабочие, было бы гораздо проще поднимать тротуар, но тогда стволы деревьев останутся под землей, что может привести к их гибели.

Чтобы растительность не пробивалась, на «корыто» укладывают геотекстиль «Дорнит». Затем слоями засыпают щебень крупной и мелкой фракции и в завершение около 10-15 сантиметров песчано-цементной смеси. После того как все это плотно утрамбуют, начинают укладывать камни.

– Мне нравится именно работа с брусчаткой – как на пустом месте появляется новая дорожка, – говорит мастер.

Подойдя ближе к центральной части, видим основательный фундамент: здесь будет сцена. По сравнению с предыдущей, ее расположение сместится чуть левее. Конструкцию объекта, которую сейчас производит екатеринбургская компания «Фабрика 360», начнут возводить ближе к сентябрю. Для организации культурно-массовых мероприятий обустроят танцевальную площадку.

– А правда, что здесь будет скейт-парк? И не надо будет ездить на специализированные площадки, чтобы научиться новым трюкам? – спрашиваю я у начальника участка.

– Будет, – отвечает Рахим Рамазанов, указывая на юго-восточную часть. – Там организуем молодежное пространство: различные рампы, спайны. Построим и современные малые архитектурные формы.

Появится детская игровая площадка с травмобезопасным покрытием, каруселями, качелями, тарзанкой и другим оборудованием. Она расположится с северной стороны ближе к улице Островского. К возведению приступят уже в ближайшее время, после завершения прокладки инженерных сетей. Сейчас пробуривают водопровод под дорогой улицы Правды.

Также ведутся переговоры с предпринимателями и инвесторами столицы, которые готовы предложить интересные идеи по размещению аттракционов, павильонов для торговли, фудкорта.

Алина ГАРИПОВА.

Фото автора.