Под защитой мэра

В ходе рабочей поездки глава администрации города Ратмир Мавлиев посетил некоторые «зеленые» точки города и оценил перспективы их развития.

Среди обычных домов по улице Ш. Руставели прямо во дворе раскинулся цветущий сад, обустройством которого вот уже 28 лет занимается местный энтузиаст, дизайнер Анатолий Кочкин. Однако справедливости ради надо признать: еще в 1997 году корифей журналистики Рашида Краснова рассказала уфимцам о Раисе Исанбердиной, высаживавшей на пустыре первые деревца, которые она везла из естественного леса. А потом в этот двор переехал Анатолий Кочкин и продолжил дело Исанбердиной.

Скоро стараниями жильцов-активистов появились яркие цветочные клумбы, величавые деревья, фонтан, лавочки, декоративные шары, железобетонные скульптуры в виде птиц. При взгляде на них не покидает ощущение, что этот стиль ты уже ранее где-то видел. И действительно – Анатолий Кочкин является автором скульптуры аистов на пересечении улиц Сельская Богородская и Тухвата Янаби в Инорсе.

- Круги, которые обрамляют клумбы, ранее использовались на площади возле ЗАГСа на «Синтезспирте», многие камни я на велосипеде привез из Непейцевского дендропарка, - делится Кочкин.

Старания мужчины не остались незамеченными. В 2003-м двор на Руставели был признан лучшим в Орджоникидзевском районе, а спустя год – образцовым двором всего города. В 2005-м двор-сад инспектируют специалисты государственного комитета по стандартизации и метрологии, в результате чего и отдельно взятую территорию и весь город удостаивают сертификата качества международного образца. Кроме того, двор попал в десятку самых неординарных российских арт-объектов.

- Еще к нам приезжали дизайнеры из Италии. Очень удивлялись, что такой сад можно сделать во дворе жилого дома. Говорили, что увидеть такое у них в стране можно только на территориях частных владений, - рассказывает Анатолий Кочкин.

Местные жители часто рассматривают двор как место для отдыха души. А гуляя по узким тропам, они могут изучать биологию. Кстати, в планах – установка табличек с наименованиями растений. Помимо привычных нам елей и тополей здесь растут и диковинные экземпляры: например, маньчжурский орех или амурский бархат. Кусты аккуратно, а самое главное, творчески подстригаются. В работе дизайнера на пенсии вдохновляют примеры Версаля и Петергофа. За нетривиальный подход Анатолий Петрович получил приглашение от мэра консультировать молодых специалистов Горзеленхоза по вопросам облагораживания кустарников.

Также глава городской администрации пообещал помочь Анатолию Петровичу в обустройстве придомовой территории: оснастить волейбольную площадку специальным антитравматичным покрытием и безопасным ограждением, организовать оригинальное освещение, проложить плитку на дорожках, обустроить рядом контейнерную площадку.

- 99 процентов работ я делаю сам, конечно, бывает, что и другие жители помогают, - признается Кочкин. – Оформление двора предполагает постоянное развитие. Я научился делать формы для скульптур и стричь кусты, получил навыки сварщика и агрария. Всегда стараюсь узнавать новую полезную информацию. А все ради того, чтобы создать красоту, призванную, как известно, спасти мир.

P.S. В субботу же мэр города побывал в Непейцевском дендропарке – уникальном месте, заложенном в 1811 году уфимским дворянином Осипом Непейцевым, владевшим этой землей. Он начал засаживать усадьбу редкими деревьями и кустарниками с разных концов света. Затем усадьба перешла Ивану Базилеву – директору народных училищ Оренбургской губернии. По его инициативе здесь появился «аптекарский огород» для постановки ботанических опытов школьников. Потом дача перешла сыну – Алексею Базилеву, биологу. После революции усадьбу отдали Уфимскому лесотехникуму, где в 1931 году открыли опытную станцию. В последние годы многие застройщики «заглядываются» на данную территорию. Но уфимцы верят, что уникальное место теперь под защитой мэра. Уже объявлено о начале первого этапа его благоустройства – в ближайшее время здесь будет восстановлено уличное освещение. В общем и целом проект, составленный Центром городского дизайна с учетом пожеланий горожан, предполагает появление в общественном пространстве скамеек, урн для мусора, детских и спортивных площадок.

Иван ЗАРОКОВ.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.