Визит по обмену

Делегация Уфы во главе с мэром Ратмиром Мавлиевым на днях вернулась из Перми. Среди ее участников был и глава администрации Орджоникидзевского района Альберт Маликов.

Мы попросили его поделиться впечатлениями от поездки.

- Вы ступили в должность 6 июля и практически через несколько дней отправились в Пермь. Какова цель поездки?

- Пермь в следующем году отпразднует 300-летие, они активно готовятся к юбилею, вот мы и отправились посмотреть, что наши соседи делают в этом направлении. Возможно, что-то взять на заметку. Уфа отметит 450-летие через два года, и мы хотели бы провести это масштабное мероприятие с должным размахом.

- Чем удивили пермяки?

- Произвело впечатление их бережное, я бы сказал, трепетное отношение к старине. Мы побывали в Театре юного зрителя, располагающемся в двухэтажном каменном особняке, построенном на рубеже 19 и 20 веков – модерн с элементами эклектики. Сейчас собираются делать пристрой, но сохранив прежнюю стилистику. Больше поразило даже не хорошее состояние старинных зданий, а отсутствие аляпистой рекламы. Баннеры и растяжки ничего не закрывают, нет всяких гирлянд и бегущих строк. Вывески выдержаны в едином стиле. Хоть сразу снимай исторические фильмы, нигде не наткнёшься на приметы современности.

- А атмосферу Перми ощутили?

- Город прогрессивный, интересный, маркетинг, если и присутствует, то ненавязчиво. А атмосферу формируют знакомые реальные пацаны, такие как Колян и Вован с их неповторимым окающим говорком. Понятно, что жизнь - это не кино, но такое впечатление, что попал к ним в гости. Люди очень гостеприимные, открытые, радушные. Жаль, что арт-объект «Счастье не за горами» закрыли перед юбилеем на реконструкцию. Помните, на его фоне снимался Хабенский в фильме «Географ глобус пропил»? Эти городские скульптуры создают неповторимый облик. Например, такие, как «Пермяк-соленые уши» или памятник водопроводчику.

- Мы тоже не лыком шиты. Всем известная поговорка «Деньги есть – Уфа гуляем…» станет слоганом предстоящего юбилея.

- Да, местный колорит – это здорово, веет чем-то родным и теплым.

- Что еще запомнилось?

- Так называемый завод Шпагина – социокультурное пространство в историческом центре. Очень интересное, здесь проходят концерты, спектакли, мастер-классы. Тут собирается весь креативный бомонд столицы края. Бывшее здание паровозоремонтного завода превратили в некий коворкинг. Но при этом сохранили старину, например, через стеклянные полы видны рельсы с колесными парами.

Пермяки уже успели обжить набережную. Мы насчитали до 12-15 площадок на ней: волейбольные, баскетбольные, футбольные, а также теннисные корты. И все забито молодежью, народ в очередь записывается заранее. Таким образом пермяки популяризируют массовый спорт. Общепит там по минимуму. Они сделали ставку на молодежь, а не на пафосный контингент. Надеемся, что и наша набережная станет местом притяжения для уфимцев.

- Попробовали национальную кухню?

- Да, знаменитые уральские посикунчики - маленькие пирожочки, вкусные необыкновенно.

- Теперь пермяки собираются с ответным визитом к нам. Уфе есть чем гордиться, в грязь лицом не ударим. А что бы вы показали им в своем районе?

- В первую очередь парк Победы. Здесь не только можно полюбоваться природой, развлечься, но и почувствовать гордость за страну и ее героев. Сквер «Дубки» с фонтаном «Танцующие журавли». Кстати, Ратмир Мавлиев подарил своему коллеге панно с ними – практически символом нашего района.

- Вы уфимец, хорошо знаете свой город, но наверняка есть места, которые вам особенно дороги. Что для вас значит Орджоникидзевский район, Черниковка?

- Район для меня родной, прожил здесь больше 10 лет. Ему удалось сохранить свое лицо – и в этом заслуга архитекторов, которые так грамотно создали единый ансамбль, что туда не смогла просочиться точечная застройка. Дворец Орджоникидзе, дома, выстроенные в стиле сталинского ампира, большие дворы, где много зелени… Словом, здесь своя неповторимая атмосфера. И люди, проживающие здесь, особенные – потомки тех, кто приехал в 30-е годы на строительство завода-крекинга – а это были лучшие инженерные умы со всей страны. А также наследники рыбинских моторостроителей, эвакуированных во время Великой Отечественной. Вот такой генофонд составляет основу научного, производственного и культурного потенциала Черниковки. Наш район дает четверть валового регионального продукта. А сколько руководителей министерств, партийных боссов в свое время вышли отсюда! Поэтому надо соответствовать своим предшественникам. Во всяком случае, я постараюсь.

Светлана ЯНОВА.

Кстати: В рамках визита делегации Уфы под руководством Ратмира Мавлиева подписано соглашение о сотрудничестве. У Перми и столицы Башкирии много общего: оба миллионники, города трудовой доблести, промышленные центры.