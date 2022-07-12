Тепло о Теплом

Заместитель председателя Государственной Думы Анна Кузнецова в сопровождении коллег депутатов по Госдуме – Павла Качкаева, Эльвиры Аиткуловой, а также заместителя министра ЖКХ Николая Ельникова и первого вице-мэра Уфы Сергея Кожевникова посетили микрорайон Инорс, где проходит благоустройство территории, прилегающей к улице Георгия Мушникова и озеру Теплому ведется строительство Центра гребного слалома.

Работы по благоустройству в рамках региональной программы «Формирование комфортной городской среды» приурочены к 450-летию города Уфы. Здесь планируется устройство освещенных пешеходных дорожек, которые свяжут берег озера и линейный сквер. На территории предусмотрены компактный скейт-парк, площадка с образовательными элементами. В створе жилых домов по бульвару Баландина появится пешеходный сквер с местами для отдыха. Обновление территории вокруг озера Теплого будет завершено в 2023 году в рамках второго этапа благоустройства. Вдоль берега создадут кольцевой прогулочный маршрут, проложат велодорожку, организуют зоны отдыха с пляжем, площадками для занятий спортом, пикников и выгула собак.



Директор института развития городов Башкортостана Алмаз Фаткуллин рассказал гостье о ходе работ, а также отметил, что

проект предполагает создание единой системы общественных пространств и раскрытие потенциала природной рекреационной территории у озера.

- С 2020 года мы проводили проектные семинары, общались с жителями, вовлекали разные категории граждан: школьников, студентов, взрослое население, пожилых людей. Обсудили все нюансы концепции. Кто-то просил установить шахматные столы, другие - больше парковочных мест. К обсуждениям привлекли даже детей дошкольного возраста. Да, они не могут сказать чего хотят, но могут нарисовать. В основном изображали детскую горку. Большинство живущих рядом с новым сквером просили не высаживать перед окнами крупномеры, сохранив исторический ландшафт. Их мнение тоже услышали и остановились на низких саженцах, - рассказал Фаткуллин.

Анна Юрьевна поинтересовалась, как удалось прийти к консенсусу. Как отметила заместитель председателя Комитета Государственного Собрания – Курултая РБ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Елена Родина, в Калининском районе сильный совет председателей многоквартирных домов, а сами жители всегда активно участвуют во всех мероприятиях.



Еще один важный объект - комплекс сооружений для гребного слалома в южной части озера. К его возведению приступили в феврале 2022 года и планируют завершить в конце 2023-го. Планируется соорудить стартовый и финишный бассейны, а также соревновательно-тренировочный канал длиной 250 м и глубиной 1,75 м. Для эффекта бурлящей воды будут применять гидротехнические сооружения. Гребной канал соединит озеро с рекой Уфой.

Спортивный комплекс будет функционировать круглый год за счет теплой воды с ТЭЦ. В будущем там планируется проводить соревнования по гребному слалому.

Анна Кузнецова поинтересовалась успехами наших спортсменов в этом виде спорта, а также отметила слаженную работу всех задействованных в проекте.

- Спасибо за работу и отношение к делу. Это видно, - резюмировала Анна Юрьевна.

Агния АСТАФЬЕВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.