Медиахолл, интерактивные станки и фотостудия

Уфимская коррекционная школа-интернат № 2 по федеральному проекту «Современная школа» получила в этом году почти 8 млн рублей. С первых же дней каникул сотрудники учреждения и подрядные организации приступили к ремонтным работам.

– Трудились своими силами, чтобы сэкономить средства, а в требовавших капитального ремонта и профессионализма кабинетах технологии для мальчиков, химии и биологии – подрядчики, выигравшие тендер, – говорит директор школы Альбина Кашапова.

В мастерской все преобразилось: раньше стояли обычные школьные парты, на полу – старенький линолеум.Сейчас же нежно-зеленые стены, белоснежные потолки и светлый линолеум. Убрали и громоздкие конструкции для столярно-плотницких работ. Их заменят новые верстаки, современные сверлильные, токарные, интерактивные фрезерные станки. Мальчишки обрадуются электроножницам по металлу, лобзику для вырезания, ленточной шлифовальной машине.

– Мастерские должны быть не только учебным кабинетом, но и местом овладения профессией. Возможно, кто-то из ребят пойдет на завод: рабочие профессии нынче востребованы, а хорошему специалисту везде найдется место, – говорит трудовик Людмила Маникаева. – В таком кабинете непременно появится желание учиться и работать!

Кабинет по домоводству тоже не обделили вниманием: закуплены швейные и вязальные машины с различными функциями, а на кухне обустроят уголок, где девочки научатся готовить блюда разных стран мира.

– Дело в том, что дети у нас живут в течение всего учебного года. Соответственно, и жизненные навыки приобретают здесь. Потому необходимо создать для них идеальные условия, чтобы им было комфортно, – говорит Альбина Анваровна.

В ремонтируемых учебных классах поменяют всю мебель: очереди ждут замотанные пленкой эргономичные модульные столы и стулья, красивые, функциональные шкафы для учебных принадлежностей и инвентаря.

Заявку на участие в программе подали еще в 2012 году, но так как финансирование идет в порядке очереди, к тому с учетом состояния учреждения, до них она дошла только нынче. За кратчайшие сроки подготовили проектно-сметную документацию, обозначили пожелания педагогов и приступили к работам.

До этого, конечно, поддерживали эстетический вид за счет внебюджетных средств и при помощи благотворителей. Но в последнее время найти постоянного спонсора не так-то просто. В рамках проекта планируется отремонтировать 6 кабинетов.

– А вот наша гордость – медиахолл, – говорит не без восхищения директор, поднимаясь на второй этаж. – Здесь будет интерактивная стена, панель, стол, релакс-зона с пайеточной доской, где дети смогут рисовать пальцами. Полукруглые пуфики расположим в виде диаграммы, в углу поставим большой полукруглый диван и шахматный стол с настольные играми.

Дальше проходим в миниатюрную фотовидеостудию. На стене справа появится фон с профессиональным освещением, а падающий с окна закроют плотные жалюзи. Для съемок приобрели видеокамеру, учебный фотоаппарат и профессиональный для педагога. Также струйный цветной принтер, панель и ноутбук со специальными программами – все как у профессионалов!

Кстати, фотокружок ыедет выпускник школы. До этого обучал детей азам фотографирования на стареньком «Сони» в естественных условиях.

– В учебе наши ученики звезд не хватают и порой не имеют возможности соревноваться с ровесниками, а в творчестве, спорте – почему бы и нет. Наш выпускник, учитель физкультуры, в свое время играл в сборной сурдолимпийской команде по хоккею среди слабослышащих, – рассказывает Альбина Анваровна.

Наличие специального кабинета для съемок даст шанс на участие в различных конкурсах.

Не остался без апгрейда и слуховой кабинет – основное направление школы. Здесь педагоги и до этого старались поддерживать порядок, а в вскоре появится звукоусиливающая аппаратура.

– На следующий год пройдет капитальный ремонт фасада, полностью поменяют отопительную систему – по федеральной программе. В комплексе есть и благоустройство территории, оснащение кабинетов учебниками и «антитеррор». Сейчас готовим смету, – говорит, не скрывая радости, директор.

Алина ГАРИПОВА.