И карта с городскими граффити

Вместо скучной трансформаторной будки – объект стрит-арта? Почему бы и нет! С легкой руки мэра Уфы Ратмира Мавлиева (это была именно его идея) в разных уголках столицы стали появляться новые интересные граффити. Жители начинание поддержали и с удовольствием делятся снимками в соцсетях.

В районе в рамках проекта пока преобразились 10 будок. Мы решили рассмотреть творения уличных художников. Отличительная черта – на каждом рисунке стоит дата, отсылающая к значимому событию в истории Уфы.

У дома по улице Зорге, 38 – черно-белое изображение, на котором значится: «1901 год - состоялся первый киносеанс». Показ фильмов проходил под открытым небом на площади возле Гостиного Двора. Было показано три картины «Морской берег ночью», «Бой быков в Барселоне», «Пожар в Чикаго».

На улице Ленина, 69 граффити посвящены первой профессиональной пожарной команде. Она начала работать в 1827 году. До этого времени возгорания тушили полицейские.

По улице Революционной, 129 можно увидеть образ воеводы на фоне деревянной Уфимской крепости.

- Семилетний внук заинтересовался, увидев рисунки, начал задавать вопросы. В интернете нашли информацию, вместе ее изучали. Вопреки расхожему мнению убедились, что молодежь интересуется историей родного города. Подобных граффити создано несколько, и мы решили обойти и сфотографировать их. Было бы здорово, если бы действовала карта городских граффити, - считает житель дома по улице Кустарной Олег Вениаминович Копылов.

- Проект проводится в рамках подготовки к 450-летнему юбилею столицы. Новое большое граффити с символикой Уфы появилось и в парке имени Якутова, - пояснили в отделе культуры и молодежи администрации района.

Рамиль АХТЯМОВ.