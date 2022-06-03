Живой праздник в уфимской «Волне»

Основной площадкой празднования Дней России, Уфы, 268-летия со дня рождения Салавата Юлаева в Ленинском районе стал парк «Волна».

– Гордимся нашей Родиной, давшей миру столько самоотверженных и сильных духом людей. Преклоняемся перед мужеством предков. У России богатая история, культура. Также сегодня свой день рождения встречает любимая Уфа. С каждым днем город значительно преображается, строятся дороги, инфраструктура. Обновляются парки, улицы, здания. Со всей душой и любовью отношусь к Ленинскому району, тем, кто живет и трудится здесь, – обратился к жителям глава администрации Олег Котов. Поделился в своем выступлении и перспективой развития района: рассказал о строящихся поликлинике больницы №9 в Затоне, школе на 1225 мест в микрорайоне «Новаленд», канализационной насосной станции (КНС) «Затон-Восточный», позволяющей наращивать жилищное строительство, проектируется ДК в Нижегородке, капитально ремонтируется музыкальная школа №7.

Вклад лучших работников района отметили наградами. Благодарственного письма ассоциации «Совета муниципальных образований РБ» удостоен начальник отдела по связям с общественностью Андрей Семенов. Его трудовой путь в администрации района начался четверть века назад с должности начальника отдела профилактики и правонарушений и работе социально-профилактических центров. С 2012 года – руководит работой по реализации совместных перспективных программ с общественными организациями, уличными комитетами.

– С момента, когда я начинал работать, по сегодняшний день как в городе, так и районе, произошло очень много изменений. Ощутимые преобразования в Затоне, центре, много вопросов решается в Нижегородке, – отметил Андрей Николаевич.

Одна – единственная запись в трудовой книжке учителя физкультуры школы №4, мастер спорта по гребле Оксаны Плешковой, отмеченной Благодарственным письмом администрации города Уфы. Окончив пединститут, вернулась работать в родные пенаты.

– Мы с учениками принимаем активное участие в различных спортивных мероприятиях. Часто местом их проведения становится стадион «Водник», где прошла моя спортивная карьера, – говорит она.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе центра образования №25 Гулькай Баймуратова 7 лет преподает физику.

– Я из династии педагогов, учителями были родители, бабушка. Дедушка – физик. Предмет сложный, но мне хочется преподносить его более доступно, так, чтобы дети легко понимали, – отметила Гулькай Баймуратова.

Жителям района и гостям была представлена обширная культурно-развлекательная программа. На центральной площадке прошла двухчасовая концертная программа с участием творческих коллективов района и ГКЗ «Башкортостан».

Не было отбоя от желающих сфотографироваться с авто 34-78-х годов от общества любителей ретро-машин Республики Башкортостан.

У входа в парк жителей встречала выставка. На площадке 46-го лицея внимание привлекли полотна выпускника 1974 года, члена Союза художников РФ и РБ Григория Загвоздкина, на которых изображен родной Затон. Большой интерес вызвало древо шежере ученика 3 а класса Даниса Хасанова, в 10-летнем возрасте изучившего 11 поколений своего рода. А башкирский лицей №2 им. Гали Ибрагимова предлагал познакомиться с национальными женскими украшениями башкир Зауралья и отведать традиционные блюда.

Вдохновившись рисунками в галерее частной художественной студии для детей и взрослых, гости праздника могли попасть на мастер-классы по живописи, декоративно-прикладному искусству от учреждений культуры, сыграть сеанс одновременной игры в шашки.

Всего в состязаниях приняли участие свыше 60 человек – бабушки и дедушки, папы и мамы с маленькими детишками, подростки. Самому титулованному участнику, кандидату в мастера спорта Фирдоусу Шамсутдинову 69. Почти полвека играет в шашки, – поделился международный мастер, главный судья мероприятия Рустам Шаяхметов.

Активности для жителей разного возраста подготовило ОМК «Алые паруса». Самых маленьких ждали традиционные народные игры «Сабантуй» с бегом в мешках и с коромыслом. В спортивной зоне развернулись площадки от ВПК «Булат», где дети и родители могли принять участие в сборке и разборке автомата, а также, посмотрев показательные выступления, узнать, каких успехов можно достигнуть на занятиях по греко-римской борьбе. Клуб «Атлет» провел состязания по гиревому спору.

Клуб исторической реконструкции «Медвежий двор» подготовил интерактивную площадку «Живая история». Гости могут примерить реконструируемые в наши дни кольчуги, шлемы и сфотографироваться. В амфитеатре на «Семейной площадке» – игровая программа и мастер-классы по различным видам прикладного творчества, – комментирует, сопровождая по зонам активности, заместитель директора объединения молодежных клубов Татьяна Первушина.

Занятие по душе в парке «Волна» нашел каждый. На точке активности от общественной организации «Федерация семей Республики Башкортостан», супруги, состоящие в официальном браке, могли пройти «Обновление обета любви и верности».

Мария НИКОЛАЕВА.