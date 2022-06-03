По Белой в компании новых друзей

Место под солнцем

Заболеваний целый букет, но сегодня мы не хотим о них думать. Погода прекрасная, компания сложилась отличная! Тем более крестник окончил второй класс без троек, – говорит Людмила Кругликова, сопровождающая 10-летнего Богдана.

Отметить успешное завершение учебного года или просто весело провести время смогли дети с ограниченными возможностями здоровья и их родители во время речной прогулки на теплоходе «Чайка». «Круиз» по Белой подарили администрация Ленинского района и районное Общество инвалидов при поддержке производственно-торговой фирмы «Башторгсервис», научно-производственных предприятий «Полигон» и «Молния».

– Благотворительная акция проходит на протяжении 14 лет, в пандемию добрая традиция была приостановлена. В этом году мы возобновили ее. Надеемся, что катание на теплоходе принесет массу впечатлений, – обратился заместитель главы администрации Ленинского района Уфы Мирхат Казаргулов.

Стоим на набережной реки Белой у Монумента Дружбы. В спину дует легкий ветерок, тихо шумит вода, а взору открывается великолепная панорама: на противоположной стороне между кучерявыми кронами мелькают разноцветные дома Кооперативной поляны, справа – новый мост с бесконечным потоком автомобилей. По команде капитана судна, осторожно, в сопровождении взрослых, поднимаются на борт ребята. В их числе 17-летняя Софья Журавлева с родителями. Наше знакомство с ней произошло в марте 2021 года в большом зале администрации Ленинского района, когда девочке с ДЦП вручили современное кресло с двигателем и автоматическим управлением. И вот – новая встреча! За прошедший год новостей у семьи скопилось немало. В череде последних событий – операция на ноги в Республиканской детской клинической больнице. После хирургического вмешательства Соне пришлось пережить сложный восстановительный период. Ездили на реабилитацию в санатории Евпатории, в ближайшие дни запланирована еще одна поездка.

– Сегодня мы приехали втроем. Ребенок взрослеет, а доступность городской среды для инвалидов оставляет желать лучшего, поэтому без помощи папы не обойтись. На территории своего дома за городом на коляске с автоматическим управлением Софья передвигается уверенно, – рассказывает мама Александра Кондукторова.

У Аделии Каюмовой редкое генетическое заболевание, которое начало проявляться в возрасте трех с половиной лет, в виде обычной усталости во время прогулок и болей в ногах. Постепенно, набирая обороты, болезнь отняла навыки ходьбы, ухудшила интеллект, зрение, лишило возможности самостоятельно глотать пищу.

– И это невозможно остановить. Мы проходили лечение в Израиле, сделали операцию, она помогла лишь притормозить процесс. Сейчас дочери 10 лет, 3 раза в неделю домой приходит учитель, но программу Аделька усваивает плохо, – с комом в горле поделилась мама Алина Кантикова. – Выехать куда-либо нам сложно, поэтому редко бываем в обществе. В основном маршрут ограничивается посещением врача либо кабинета лечебной физкультуры, но в этот раз решились.

Прогулка сопровождалась развлекательной программой с концертными номерами и викторинами, которые провели преподаватели Детской школы искусств им. А. Искужина Марина Степанова, Софья Широких, заместитель директора Татьяна Желтова и ученики Варвара Кашигина, Екатерина Горшкова, Элина Саттарова, Роман Тимербаев, Данис Хасанов.

В ряду зрителей нельзя было не заметить позитивного молодого человека в яркой оранжевой футболке – Сергея Логинова, который с азартом снимал выступления артистов на телефон, а рядом такую же жизнерадостную маму.

– Ежегодно с удовольствием принимаем приглашение от общества инвалидов. Такие мероприятия помогают раскрепоститься, перестать бояться людей. Раньше, когда включали музыку, Сережа убегал на палубу, в этот раз согласился танцевать и участвовать в конкурсах, – легко подхватила беседу Валентина Логинова. – У детей с аутизмом, как правило, речь не нарушена, но тем не менее они – необщительные, боятся обратиться за помощью, также страдает моторика. Но сын физически хорошо развивается, занимается плаванием, конным и горнолыжным спортом.

Обогнув Уфимский полуостров, теплоход доплыл до Затона. На берегу, справа остались ажурная беседка в Софьюшкиной аллее, Центр управления регионом, с самого высокого холма нас проводил легендарный Салават.

– Поприветствовать нас на пляж «Ак Яр» подошла вся наша семья. Здесь очень здорово! Мы нашли друзей, они тоже из Затона, будем поддерживать общение. Накопилось много вопросов, которые нужно решить совместно, – говорит мама 17-летней Дианы Лиля Садриева.

Мария НИКОЛАЕВА.