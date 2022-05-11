Невредная привычка

Доложить о готовности!

На прошлой неделе в наш город приезжала делегация Северного флота под руководством заместителя командующего флотом контр-адмирала Игоря Курочкина. Одним из пунктов, которые они посещали, стал лицей №161.

– Юнармеец Урасова!

– Я!

– Выйти из строя на два шага!

– Есть!

– Доложить о готовности!

– Отряд юнармейцев к строевому шагу готов!

В последние две недели каждое утро именно так встречали руководителя отряда ученики 10 «А» класса: юные кадеты репетировали строевой шаг для участия в военном параде, который прошел накануне. Их подготовку оценил и контр-адмирал Северного флота Игорь Курочкин.

– Поражен наповал – все строго по уставу, именно таких ребят мы и ждем у нас в Мурманске. Кем бы ни захотели вы стать – врачами, экономистами, финансистами и даже менеджерами – для всех найдется работа на флоте, – сказал он.

Его выбор не случаен, ведь лицей №161 является ярким примером успешного внедрения кадетских классов в систему общего образования. Несмотря на то, что школа открылась недавно, всего пять лет назад, педагогам удалось воспитать кадетов, о достижениях которых знает вся республика. Они участники и победители соревнований не только по военной подготовке, но и по естественным, точным и гуманитарным наукам: здесь каждый может выбрать свое направление и уделять больше внимания интересующему предмету.

Посетив предметные лаборатории по физике, химии, аудиокласс, актовый зал, контр-адмирал отметил также грамотный, комплексный подход к обучению ребят, когда в одном месте идет обучение, военно-спортивная подготовка и даже хореография.

– Военный должен быть образованным, умным, смекалистым, начитанным человеком. Важно и эстетическое воспитание. На ежегодных офицерских балах, которые мы проводим, я с сожалением замечал, как наши служащие не могут пройти полонез, покружить в вальсе или станцевать фокстрот. Здесь этому уделяется важное значение, – говорит Игорь Валентинович.

Сам он рассказывает, что всю жизнь готовился к поступлению в театральное училище: учил пьесы, стихотворения, много репетировал перед зеркалом, отрабатывал актерское мастерство. Все изменилось, когда он учился в 10 классе – осенью, накануне Дня офицера в их классе выступал старший лейтенант флота и рассказывал о военной службе, о романтике офицерских будней. Многие тогда прислушались к нему. В их числе был и старшеклассник Курочкин.

– Он будто бы щелкнул каким-то переключателем – я сразу забыл о театральных подмостках, шекспировских постановках и начал готовиться в поступлению в военное училище. Естественно, не попал с первого раза, ведь это совсем иная стезя, а за полгода перестроиться было невозможно, – вспоминает он. – Вот встретить бы сейчас этого старлея и сказать «спасибо!»

О своем выборе он ничуть не жалеет, ведь на новом поприще ему удалось добиться немалых успехов, это касается и личной жизни, и профессиональной.

– На нашем флоте есть большой десантный корабль «Иван Грен», мы его называем башкирским, так как в нем служат ребята из вашей республики. И служат, я бы сказал, с успехом! Они всегда на передовой, показывают отличные результаты, никогда не были замечены в конфликтных ситуациях, которые иногда могут происходить на службе. Только побывав в Башкирии, я понял, почему так: у вас сильно развита сила, дружба землячества, – отметил контр-адмирал.

Встреча завершилась торжественным мероприятием в актовом зале лицея, где перед присутствующими выступил хор кадетов, после чего ребята задавали вопросы о военной службе и получили ответы от офицера высшего состава Северного флота. Больше всех этот день запомнит ученик 11-го класса Алмаз Асфандияров, который за заслуги в учебе, спорте удостоился особого подарка от контр-адмирала – командирских часов.

Алина ГАРИПОВА.

Фото автора.