Мне повезло: у отца-фронтовика Лутфуллы Хакимовича Хакимова я была одной из любимых дочерей, а всего детей у него и моей мамы было девять! С супругой Сахибьямал они прожили душа в душу почти полвека, показав нам пример крепкой семьи.

Вернулся с фронта в 35, и это была не первая его война. За спиной – еще и разгром японских милитаристов близ озера Хасан с июня по август 1938-го. Рассказывал, что тяжелее всего приходилось из-за нестерпимой жары, да еще тоску наводили бескрайние пески и так хотелось полежать в тени под березкой. Затем ему пришлось участвовать в вооруженном конфликте между СССР и Финляндией с конца ноября 1939 по 12 марта 1940 года. Целью было укрепление безопасности северо-западных границ нашей страны. Это бои в Заполярье и Северной Карелии. Отец вспоминал труднопреодолимые снежные заносы, холод, бессонные ночи, нехватку лыж и большие потери бойцов. В итоге война закончилась победой СССР. Отец с достоинством прошел вместе с однополчанами это испытание.

В Великую Отечественную отец сражался в пехоте. Сейчас трудно представить, что пришлось пережить на полях войны. Но Лутфуллу Хакимовича ждали еще националистические бандформирования в прибалтийских республиках, куда вошли предатели, служившие нацистской Германии, добивавшиеся дестабилизации советской власти изнутри. За все эти годы через отряды «лесных братьев» прошли до 80 тысяч человек, наибольший подьем этого движения был в Литве в1944-1947 годах. Так отец дошел до литовского Шауляя, где «добивал» нацистов.

В 1946 году отец возвратился в родное село с ранением и медалью «За Победу над Германией». Потянулись годы мирной жизни. Родителям пришлось много работать, чтобы мы ни в чем не нуждались. Сейчас семью даже с тремя детьми встретишь не часто, а нас было вон сколько: всех одеть, обуть, накормить, выучить. Всех вывели в люди, дали образование. Внуки достойны своего деда: Роберт Валеев, Радмил Галимов и Ильдар Хакимов участвовали в Афганской и Чеченской войнах, а День Победы считают и своим праздником. Мой отец за неделю до 9 мая начинал беспокоиться: какая погода? Очень не хотелось ему, чтобы в этот светлый праздник шел дождь. Доставал пиджак с наградами, проверял: все ли в порядке? И в этот раз 9 мая отец символически пройдет по главной улице Уфы. Замечательно, что у нас есть такая патриотическая акция.

Дания Хакимова.

Фото из семейного архива.

«Уходил на фронт счастливым»

- Мой прадедушка не вернулся с фронта, в семье не осталось фотографии Загидуллы Хуснулловича Магафарова, только одно-единственное письмо треугольником. Он был очень молод: всего 20 лет. Но уходил на фронт счастливым и уверенным, что скоро вернется, ведь его Фануза сообщила, что у них будет ребенок. Почему-то они решили, что у них родится девочка и уже придумали ей имя, но родился мой дедушка, тоже Загидулла.

В первом письме, написанном без ошибок, ровным аккуратным почерком, он сообщил, что долго ехали в теплушках, куда – не говорили, наконец, оказались под Смоленском. Все повествование посвящено любимой Фанузе, прадедушка вспоминал, как впервые увидел ее и сразу же подумал, что это на всю жизнь. Рассказывал, что она снится ему, советовал, чтобы не таскала тяжелые ведра с водой и вообще берегла себя. Где и как погиб прадедушка, нам неизвестно, пришло сообщение, что «пропал без вести». Прабабушка долго горевала и больше не выходила замуж, хотя слыла писаной красавицей. Она прожила почти до 97 лет и как сокровище хранила этот треугольничек. Видимо, она часто его доставала, так что на месте сгиба еще и аккуратно подклеила. Сейчас я оканчиваю вуз, но когда училась в школе №130, с гордостью шагая с ребятами в «Бессмертном полку», несла вместо фотографии снимок с почерком моего прадедушки. А под ним надпись: «Рядовой Загидулла Хуснуллович Магафаров пропал без вести в первые дни ВОВ».

Айгуль Миниахметова.