Память увековечим…

В Затоне простились с солдатом Арсением Воробьевым, погибшим во время спецоперации на Украине. Ему был 21 год. Траурная церемония состоялась в Университете водного транспорта, которое Арсений успел окончить. Кроме родственников и друзей, проститься с героем пришли председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев, военный комиссар республики полковник Михаил Блажевич, мэр столицы Ратмир Мавлиев, глава администрации района Олег Котов.

В актовом зале университета собрались все, кто знал Арсения: родные и близкие, соседи, учителя школы № 4, одноклассники и одногруппники. Многие принесли цветы, венки. Студенты-речники стояли в почетном карауле.

— Знаю, что Арсений — коренной уфимец, наш с вами земляк. Еще в школе он активно участвовал в спортивных, военно-патриотических мероприятиях. Очень много светлых, добрых отзывов о нем от многочисленных друзей и знакомых. В армии он тоже пользовался большим уважением среди сослуживцев. Хочу выразить благодарность и глубокое сочувствие родителям, которые вырастили его. Мы искренне скорбим, сопереживаем вашему горю, — сказал Константин Толкачев, обращаясь к собравшимся.

После окончания школы будущий солдат поступил в университет водного транспорта. Учился по специальности «Эксплуатация судовых энергетических установок». В свободное время любил играть в волейбол, увлекался пейнтболом. Педагогам и сокурсникам запомнился вежливым и тактичным.

Диплом получил совсем недавно, летом прошлого года. Почти сразу же призвался в армию, на срочную службу. Учебку проходил в Самаре, договор на два года контрактной службы вместо одного срочной подписал уже в части. Обстоятельства гибели кратко описал военный комиссар республики полковник Михаил Блажевич.

— Будучи рядовым, он служил в миротворческой бригаде. Его товарищи сражались на передовой, задачей Арсения было обеспечить подвоз припасов к подразделениям. Но нахождение в тылу не гарантирует безопасности. Война всегда забирает лучших, так случилось и на этот раз, — рассказал он.

Свое слово в рамках траурной церемонии сказал и мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

— Гибель Аресния стала для всех нас большой утратой. Но память о нем нужно увековечить. Это обязательно будет сделано, — подчеркнул он.

Иван БЕГМА.