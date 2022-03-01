Детям о моторостроении

В феврале в лицеях № 62 и 64 прошли мероприятия по ранней профориентации для учащихся 5-7 классов. На занятиях ребята из ассоциированных школ СоюзМаш России познакомились с историей завода, биографиями легендарных директоров Уфимского моторного завода В.П. Баландина, М.А. Ферина, а также узнали о продукции, выпускаемой ОДК-УМПО.

Подготовила и провела познавательные занятия Галина Сотникова - заведующая отделом научно-технической библиотеки ОДК-УМПО. Она может многое рассказать о прошлом и настоящем завода, поскольку трудится здесь более 40 лет. В период работы в профсоюзной библиотеке в ее задачи входили выступления и обзоры книг, позже к сотруднице стали обращаться за помощью в подготовке материала для работы с подрастающим поколением — так постепенно происходила систематизация знаний и складывался опыт публичных выступлений.

- Первые книги о заводе написаны Иваном Сотниковым и Михаилом Воловиком. Мы приглашали авторов в цеха и общежития, где постоянно происходило общение и велась просветительская деятельность, - вспоминает заведующая отделом научно-технической библиотеки. Сейчас в ее распоряжении большое разнообразие источников — десятки книг, газет и журналов, в том числе заводская газета «Моторостроитель» - из них она черпает информацию для занятий.

Поначалу у Сотниковой были сомнения, что учащиеся готовы воспринимать специфическую информацию, однако опасения оказались напрасны.

- Многое я даю в форме вопросов и ответов. Спрашиваю, например, что легче собрать, самолет или двигатель. Разумеется, вопрос каверзный: двигатель более высокотехнологичен и состоит из свыше 30 000 деталей, таким образом, на его сборку требуется вдвое больше времени, чем на сборку самолета.

Индивидуальный подход к выступлениям и многолетний опыт позволяют Галине Сотниковой, несмотря на волнение, удерживать внимание аудитории. Юные слушатели знакомятся с материалами с неподдельным интересом, не отвлекаясь на гаджеты. Больше всего школьников занимает история завода, однако они хорошо осведомлены и о новейших разработках.

- Ребята слышали о показательном полете МС-21. Это среднемагистральный пассажирский самолет, крыло которого изготовлено из полимерных композитных материалов российского производства. В кооперации с другими предприятиями наш завод выпускает отдельные узлы и детали для его двигателя ПД-14, - рассказывает Галина Хисматулловна.

Профориентационные занятия проводятся в рамках проекта «Ассоциированные школы Союза машиностроителей России». Он ориентирован на подготовку школьников к выбору инженерных специальностей и поступлению в технические вузы. В этой программе успешно участвует 31 школа на территории РБ. Ребята из профильных классов углубленно изучают математику, физику, химию — предметы, ключевые для успешного овладения инженерными специальностями. Многие из них тяготеют к программированию. На занятиях по ранней профориентации учащиеся узнают и о том, какие специалисты востребованы в ОДК-УМПО и какие специальности можно получить, чтобы в будущем пополнить ряды моторостроителей.

Текст: Наиля Галямова.

Фотографии предоставлены Галиной Сотниковой.