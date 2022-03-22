В команду – по рейтингу

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев провел свой первый брифинг, где за 20 минут кратко обрисовал журналистам свое видение по развитию Уфы. При этом он подчеркнул, что открыт для общения с любыми средствами массовой информации.

Кадры

Как будут подбираться кадры для работы в мэрии и формироваться команда?

- Провели работу по выявлению лидеров среди заместителей мэра и глав районных администраций. Также составили и антирейтинг, который показывает наличие у кого-то двойной морали, коррупционных рисков. Это закрытый отчет, и я не могу вам его раскрыть в деталях и персоналиях. Но вырисовывается очень интересная картина. В любом случае кадровые вопросы не будем решать спонтанно, а будем опираться на мнение профессионалов, сопоставляя все показатели. Мне 32 года и хочется в своей работе опираться на команду молодых ребят и тех, кто хочет развиваться. Я сам прошел Молодежную палату, был депутатом сельского совета. Всех, у кого есть желание работать на благо республики и столицы, мы будем рады видеть в своей команде, - заявил Мавлиев.

Юбилей Уфы

Особое внимание планируется уделить ремонту и реставрации объектов культурного наследия. Многие из них требуют капитального ремонта – по нашим подсчетам порядка 215 зданий необходима реставрация фасадов. Для решения этой задачи нужны совместные усилия районных администраций, собственников зданий и бизнеса.

Что касается программы празднования 450-летия, значительную часть средств направят на возведение масштабных объектов, развитие ЖКХ, городского транспорта, благоустройство парков и общественных пространств. Но стоит ожидать пересмотра планов.

- С учетом того, что я ранее озвучил по экономике, мы к этому вопросу вернемся немного позже, поскольку сегодня некоторые планы пересматриваются исходя из финансовых возможностей, - пояснил Ратмир Рафилович.

Экономика и санкции

Уфа сегодня – это крупный промышленный, культурный, образовательный и научный центр России, важный межрегиональный транспортный узел. Основа экономики города устойчивая – промышленный комплекс, объединяющий 122 крупных и средних предприятия. Главные отрасли – это производство нефтепродуктов, машиностроение и химическая промышленность.

Объем отгруженной продукции в целом по экономике за 2021 год составил 1 триллион 412 миллиардов рублей. Это почти 130% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года и более половины от республиканского объема. Из них на промышленность приходится 1 триллион 76 миллиардов, темп роста – более 145 процентов.

Мэр пояснил, что пока отрицательный эффект западных санкций не сказался на уфимских предприятиях. Но очевидно, что это лишь вопрос времени. Ситуация находится на постоянном контроле.

- Мы ежедневно держим руку на пульсе. На сегодняшний день не зафиксировано, что экономический кризис до нас дошел. Волна идет, но на данный момент пока не ощутили снижения доходов городского бюджета.

Разметка на дорогах

В прошлом году в столице Башкирии площадь нанесения полос составила 58,8 тысячи квадратных метров. И это самый низкий показатель за последние годы. С 2017 по 2020 год количество новых разметок на дорогах не опускалось ниже 79,8 тысячи квадратных метров.

Мэр объяснил ситуацию недостаточным финансированием.

- Безусловно, Уфа должна быть в этом смысле в авангарде событий, разметка должна быть на улицах города. Это в первую очередь безопасность. Сейчас мы проводим работу с правительством, ежедневно поднимаем эти вопросы. Ожидаем, что будут выделяться средства, о точной цифре скажу чуть позже, надеемся на существенную поддержку, – отметил сити-менеджер.

Безнадзорные животные

На сегодняшний день городские власти заключили четыре муниципальных контракта, дополнительно привлекли еще две компании, работу по отлову бездомных животных ведут восемь выездных бригад. За прошлый год отловили 5 623 бездомных животных, а с начала этого года – 857.

Заявку на отлов можно отправить по номеру 8-917-730-03-03 (можно обратиться и по WhatsApp), а также электронным письмом по адресу 2861229@mail.ru, lapushka666@icloud.com.

- В этой работе есть определенный прогресс, но пока его недостаточно, - оценил Ратмир Мавлиев.

Социалка

Градоначальник подробно остановился на вопросе о нехватке поликлиник, детских садов и школ. Он рассказал, что у города были планы по продаже двух городских поликлиник. Но в разрезе существующей ситуации это решение пересмотрели:

- Сегодня не лучшее время, чтобы избавляться от таких активов. В этой части мы будем подбирать новую команду, чтобы эти поликлиники начали свою работу, - заявил он.

Ветхое жилье

Из 625 аварийных домов на данный момент расселен 301. Из оставшихся 324-х 150 домов включены в соответствующие адресные программы. По 28-ми назначены застройщики, с другими ветхими зданиями ведется активная работа.

- Это достаточно сложная проблема. Хочется отметить, что есть поручение президента страны о формировании новой программы по расселению из ветхого и аварийного жилья. И мы планируем достаточно объемное участие по оставшимся домам, будем заявляться в эту программу помимо того, что реализовываем сами, - сообщил глава администрации.

Подготовка к весне

Одним из важных направлений подготовки к теплому сезону является работа с ливневками:

- В этом году выпало очень много снега, и вы все это видите. Естественно, в процессе таяния будет образовываться много воды. В этой части пока погружаюсь в вопрос и буду очень признателен за обратную связь, - отметил сити-менеджер и попросил оперативно представлять информацию от жителей Уфы о проблемах с ливневками. Мэр намерен лично вникать и быстро решать эти вопросы.

Уже началась и подготовка к паводку. Предупреждающие мероприятия планируются с учетом максимально возможных уровней в реках, при которых частично подтапливаются территории городских районов. Это свыше 5 тысяч домов, в которых проживают более 14 тысяч человек. В план работ вошла отсыпка низких участков береговой линии, прошли тренировки МЧС.

Также в районах столицы проведут ремонт тротуаров, засеют газоны.

- Обратил внимание, что нужна не только зимняя техника, но и летняя нуждается в обновлении. Конечно, для этого понадобится дополнительное финансирование, - прокомментировал мэр.

Также в планах городской администрации – продолжить масштабное озеленение столицы.

- «Зеленая Башкирия» - один из моих любимых проектов. Высадку крупномеров будем проводить с учетом мнения жителей. К этой работе надо подходить комплексно, предусмотреть капельный полив, где есть возможность, разместим приствольные решетки, скамейки, организуем зоны отдыха. Всю эту работу будем делать совместно с горожанами. Если есть желающие посадить свое именное дерево, этой инициативе будем только рады, - пояснил Ратмир Мавлиев.

Желтый свет

Городские власти планируют модернизировать освещение улиц и отдаленных территорий.

— На мой взгляд, необходимо применять опыт энергоменеджмента в Нефтекамске, где заменили все уличное освещение на энергоемкое, что дало возможности и экономии для бюджета, и в целом поменялась картина города: желтое освещение — это и безопасность, и комфорт. Эту работу мы ведем и планируем заходить в районы комплексно - считает мэр.

Согласно плану, на замену освещения в городе уйдет примерно два года.

Точечная застройка

Мэр отметил, что точечная застройка держится на контроле.

- Есть угрозы перезагрузки существующей городской инфраструктуры, которые могут повлечь ухудшение качества жизни в районах столицы. Однако надо понимать, что строительство является драйвером экономического роста, поэтому его ограничение может вызвать последствия для города. Такие решения без учета мнения горожан не принимаются: есть Градостроительный кодекс, который обязывает проводить многие процедуры, - объяснил мэр Уфы.

Альфия ИБРАГИМОВА.