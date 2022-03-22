10 лет в созвездии творчества

17 «звездочек» – танцевальных, вокальных, театральных творческих коллективов, гармонично сияющих в едином созвездии, дружно уживаются под крышей ДК «Ядкарь». Искусно руководит «домом» яркая, энергичная директор Валентина Урлапова. В канун приближающегося Дня работника культуры беседуем о популярных направлениях и перспективных планах учреждения.

ДК «Ядкарь», расположенный в тихом микрорайоне Нижегородка, зародился в 1932 году, когда интересы населения и задачи, которые стояли перед учреждениями культуры, были другими. Сегодня, спустя 90 лет, его двери по-прежнему открыты для всех, кто любит творчество.

– Валентина Юрьевна, вы 10 лет у руля. Благодаря вашему фонтану идей и кропотливому труду жизнь района наполняется интересными событиями. С чего все началось?

– В ДК «Ядкарь» пришла из Дома офицеров, где заведовала библиотекой. В 2012 году, когда по распоряжению экс-министра обороны Анатолия Сердюкова началась ликвидация непрофильных активов военного ведомства, здание исторического особняка, в котором размещались общественные ветеранские организации, передали на баланс Минземимущества РБ, и администрация Ленинского района пригласила сюда. В тот момент бывший директор Людмила Викторовна Маврина, сейчас она руководитель театральной студии в Городском культурно-досуговом центре народного творчества, кстати, совместно с ней мы провели не одно мероприятие, как раз уволилась и Дом культуры на 3-4 месяца остался без руководителя. Сотрудники, с которыми я была уже давно знакома, мы, люди творческие, часто пересекаемся на различных городских площадках, звонили и интересовались, когда я приду к ним.

– Вы сказали, что заведовали библиотекой, а теперь домом культуры…А на кого учились?

– Дипломов много: я и бухгалтер, и оператор ЭВМ, высшее образование получила по специальности «государственное и муниципальное управление», затем прошла переобучение на «управление учреждениями культуры». Но хочу сказать следующее. Для руководства обоими учреждениями необходимо уметь организовывать мероприятия. Такой опыт я обрела в Доме офицеров, где за 6 лет (с 2006 по 2012 год), выросла от инструктора до заведующей отделом по культурно-массовой работе, а затем библиотеки.

– Дом культуры вчера и сегодня. Что изменилось? Какие перемены произошли с тех пор, как вы переступили порог учреждения?

– Когда меня назначили директором, здесь было «три с половиной» кружка: вокально-инструментальная студия, детский танцевальный коллектив «Успех», танцевально-спортивный клуб «Вдохновение» и вокальный ансамбль «Сударушки». Почему говорю три с половиной, потому что бабушки то ходили, то нет. Постепенно количество клубных формирований достигло 17-ти. По данным последней переписи населения, в Нижегородке около 13 тысяч жителей. На такое количество населения мы единственное досуговое учреждение, если не считать объединение молодежных клубов «Алые паруса», поэтому посетителей у нас достаточно, даже не хватает кабинетов, приходится в одном помещении заниматься нескольким коллективам. Хоть доставшееся нам здание старое, мы стараемся поддерживать в нем уют, много в плане ремонта проделала бывший директор Людмила Викторовна –поменяла окна, полы, стены. При мне заменили кровлю, в зрительном зале протекала крыша, во втором и четвертом кабинетах вскрыли старые полы, поменяли лаги, постелили линолеум. Перекрасили входную группу, установили пандусы.

– На какой возраст вы больше ориентируетесь?

– У дома культуры, в отличие от Центров детского творчества, больше возможностей. К нам могут приходить абсолютно все желающие. Четырехлетние малыши учатся петь в вокальной студии «Ядкарь» и танцевать в хореографических студиях «Успех» и «Кредо», есть интересные творческие направления для детей постарше, мамочек приглашаем в группы «Йога» и «Тонус», а серебряное поколение – в клуб по интересам «Группа Здоровья». В помещении на втором этаже здания располагается доставшаяся интересным образом бывшая 12-я библиотека. Раньше она находилась на Рижской, в 2015 году заведующая написала письмо с просьбой передать фонд нам. Многие наши посетители приходят именно сюда и перечитали почти все книги.

– Несколько слов о трудовом коллективе...

– С удовольствием! Два года я присматривалась к сотрудникам, никого не увольняла, но требовала дополнительные ставки. Теперь, считая руководителей кружков, административно-управленческий и вспомогательный персонал, нас 16 человек. Одна из тех, с кем работаем с первого дня, – талантливейший педагог, основатель Образцовой хореографической студии «Успех» Юлия Долгополова. Очень любит детей, будучи оформленной на полставки, руководит коллективом из 80 человек. Она в буквальном смысле горит работой, продолжала занятия даже в декрете. Коллектив регулярно отмечают на международных конкурсах. В Казани, Великом Устюге, Сочи, Туапсе стали лауреатами 1 степени. С прошедшего в январе в Питере Международного конкурса хореографического искусства «Золотой каблучок» привезли два диплома первой степени и лауреата первой степени в двух номинациях. А в прошлом году на Открытом фестивале детского творчества «Горы! Сосны! Фестиваль!», прошедшем на базе отдыха «Арский камень», удостоились Гран-при. У нас есть традиция в День культработника проводить в ДК «Ядкарь» внутренний конкурс, где Юлия Викторовна три раза становилась лучшей, а в этом году участвовала в профессиональном конкурсе работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям — 2022» и стала абсолютным победителем. Это ее заслуженная награда.

– А сами вы кружок ведете?

– В 2015 году организовала вокальную студию, куда входили взрослые и детские группы, но в связи с открытием в августе прошлого года филиала в Затоне, плюс много времени и сил затрачивается на решение вопросов строительства нового здания, пришлось передать коллектив другому руководителю.

– Чем руководствуетесь при открытии нового направления? Спрос рождает предложение или личные проекты продвигаете?

– Пробовали реализовать свои идеи. Была студия журналистики и диджеинга «Нижегородка-ТВ», ее участники с руководителем Динаром Юсуповым на своем канале через социальные сети освещали жизнь микрорайона, но постепенно, когда ребята выросли, она распалась. Однако в прошлом году, готовясь к 85-летию Ленинского района, один из заместителей главы вспомнил о ней и предложил нам снять репортаж с праздничного мероприятия в ГКЗ «Башкортостан». Было очень приятно, что нас знают и помнят! В основном популярностью пользуются вокальное, танцевальное направления, значительный спрос на инструментальные, декоративно-прикладные. Из новых – студия креативных проектов «Арт Шоу». Воспитанники студии с руководителем Алексеем Евгеньевичем Гориным пишут сценарии, выступают ведущими и аниматорами на праздниках. По просьбам населения открыли спортивные секции: студию брейк-данса Sense Of Lifе, на нашей базе проходят занятия спортивного клуба «Уфимец», проводятся занятия по тхэквондо и спортивной акробатике. Естественно, много желающих попасть на бесплатные кружки, они укомплектованы на 100%, но мы всегда разъясняем жителям: тем, кто не успел, есть возможность сначала записаться в платную, а по мере освобождения мест, перейти в бюджетную группу. Первый год работы на концертах в зрительном зале было пусто, люди даже не знали о существовании Дома культуры, а теперь аншлаг.

– Новый филиал оправдывает ваши ожидания?

– На весь Затон кроме открытой сцены в парке «Волна» нет мест, где население могло бы заняться творчеством: научиться петь, танцевать, писать картины. Для детей есть

центр творчества «Парус», школа искусств имени А. Искужина, у взрослых такой возможности не было. Поэтому, когда на Судоремонтной освободились помещения Центра социального обслуживания населения «Надежда Плюс», администрация предложила их нам. Там мы открыли группы по рукоделию, танцам, вокалу, игре на синтезаторе и фортепиано.

– Когда сможете переехать в новое здание?

– Его планируется построить к 450-летию Уфы на пересечении улиц Силикатной и Рабочей на пустыре. В настоящее время ищем проектировщика. Это будет двухэтажное здание с большим зрительным залом на 350 мест, здесь только 100 и сцена маленькая, не умещаемся. Должны быть также библиотека с книгохранилищем, гримерная, реквизитная. На прилегающей территории мини-аллея со сценой и скамейками, где будут проводиться праздничные мероприятия.

– Как относятся ваши родные к тому, что вы всецело посвятили себя культуре, в праздники и выходные на работе?

– Мои дети уже взрослые. Сын в армии по контракту служит, дочь учится в колледже на 3 курсе. Они привыкли к моему режиму работы: к дежурствам, мероприятиям. Когда они были маленькими, я брала их с собой в Дом офицеров. Супруга, к сожалению, много лет как нет.

– По сцене скучаете?

– Скучаю, иногда меня «несет» (улыбается)! На 8 Марта в кадетском корпусе не удержалась и под инструментальную партию спела «Старый клен». Даже отдавая все свои силы управленческой деятельности, «завязать» с творчеством не смогла. С прошлого года по просьбе директора школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени дважды Героя Советского Союза М.Г. Гареева Фаниля Радиковича Султангулова по совместительству руковожу группой «Кадетский натиск», которую он создал в 2005 году. Учу юношей петь, играть на клавишных, гитаре, барабанных установках. К приезду главы республики Радия Хабирова мы подготовили две песни и достойно выступили. Кстати, 18 марта мы провели концерт, посвященный годовщине присоединения Крыма к России.

Мария НИКОЛАЕВА.