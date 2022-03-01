Без паники!

После объявления целого пакета западных санкций уфимцы озадачились глобальным вопросом: «Как сохранить свои кровные деньги?». Кто-то бросился к банкоматам снимать наличные, многие скупали бытовую технику, штурмовали строительные магазины. А те, у кого кубышка была побольше, старались приобрести стремительно дорожающие автомобили, ноутбуки и смартфоны. Мы собрали мнения экспертов, чтобы прояснить ситуацию.

Депутат Горсовета Уфы, управляющий уфимским отделением банка «Открытие» Айдар Зубаиров прокомментировал текущую ситуацию на финансовом рынке:

- В такие напряженные дни надо включать разум, хотя это непросто, когда эмоции преобладают. Конечно, что касается товаров, напрямую привязанных к курсу иностранной валюты, то они вырастут. Но могу сказать, что касается рублевых расчетов, все российские банки абсолютно ликвидны, денег и других активов — необходимое количество. Никаких проблем с безналичным расчетом внутри страны не будет.

Поэтому смысла в снятии наличных рублей с карт нет, так же как обналичивании вкладов. Сейчас наоборот все банки подняли ставки до 20% годовых и есть смысл свой старый вклад перевложить под новые условия.

- Как быть уфимцам, которые имеют сбережения?

- С повышением ключевой ставки банки повысили и проценты по вкладам, поэтому стоит открыть накопительный счет.

Что касается фондового рынка, то может быть, самое время приобреcти акции российских крупных сырьевых компаний — когда ситуация стабилизируется, они вновь вырастут в цене. Но сейчас пока временно прекращены торги на фондовых рынках России. Что касается валюты, то мы видим ограничительные действия Центрального Банка по защите интересов страны. Это ограничения введены на 6 месяцев и касаются ограничения на вывоз иностранной валюты в размере не более 10 тыс. USD, на безналичный перевод валюты на зарубежные счета не более 5 тыс. USD, а так же целый ряд других мер.

Один из самых обсуждаемых вопросов: «Виза и Мастеркард объявили, что уходят с российского рынка. Что будет с их картами?» мы адресовали в Национальный банк РБ.

- - Все карты международных платежных систем Виза и Мастеркард, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России в обычном режиме до истечения срока их действия, - пояснил управляющий Отделением-Национальным банком по Республике Башкортостан Банка России Марат Кашапов. - Операции по ним обрабатываются внутри страны, и санкции на них не влияют. Средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны. Держатели этих карт в России смогут проводить операции в банкоматах, расплачиваться, делать переводы с карты на карту внутри страны.

За границей эти карты работать не будут. Ими также нельзя будет расплатиться в иностранных интернет-магазинах.

Будут ли работать Apple Pay, Google Pay и другие мобильные сервисы?

- Сервисы Apple Pay и Google Pay для карт VISA и MasterCard будут недоступны. Тем не менее можно воспользоваться стандартной контактной или бесконтактной оплатой картами в полном объеме на всей территории России. Кроме этого, для оплаты с помощью смартфона работает мобильный платежный сервис МИР Pay. Его можно установить на смартфон на базе Android. МИР Pay позволяет проводить привычные платежные операции, сегодня к нему можно подключить карты «Мир» уже более 80 российских банков.

Что будет с ипотекой в ближайшее время?

Правительство создаст так называемое ипотечное меню, чтобы сохранить доступность кредитов на покупку жилья и сделать госпрограммы в этой сфере более адресными. Такое заявление сделал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. При этом ставки по кредитам, которые уже выданы в рамках программы льготной ипотеки, останутся прежними.

Во многих банках ставки уже поднялись. В Сбербанке она, например, составляет 18,6%, в ВТБ — и вовсе более 22%. Сегодня будущее ипотеки — вопрос поддержки не только покупателей квартир, но и целой строительной отрасли.

Правительство в рамках антикризисных мер упростит процедуры по утверждению документации по планировке территории и выдаче разрешений на строительство. Также кабмин намерен поддержать ипотечные программы и ввести субсидирование процентных ставок по кредитам для застройщиков. Об этих мерах объявил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании правительственной комиссии по региональному развитию.

Пока все застыли в ожидании, мошенники не дремлют. Последние используют любую нестандартную ситуацию, эксплуатируют самые злободневные темы, чтобы извлечь собственную выгоду.

- Очень важно не терять бдительности и не поддаваться запугиванию и панике. Сейчас один из самых распространенных приемов мошенников — звонки с требованием срочно снять все деньги со счетов в банках, потому что они станут недоступны после отключения SWIFT (СВИФТ) или перевести все накопления на «безопасный счет», который на самом деле принадлежит злоумышленникам, - отметил Марат Кашапов. - Не слушайте этих советов. Средства всех клиентов на счетах в российских банках сохранены и всегда будут доступны. Отключение некоторых банков от СВИФТ на это никак не повлияет.