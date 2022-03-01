Из Демы объективно

Чтобы здесь погулять улицам, нужно из центра города проехать десяток километров, правда, путь этот скрашивают живописные лесные пейзажи. С чего же начинается Дема? С улицы Правды? Или со старинной Левитана, которая когда-то носила имя наркома Ворошилова? Когда здесь появился первый каменный дом? В какую школу ходили ученики?

Сегодня наша архивная прогулка будет по этому району. А начинался он с маленького разъезда, построенного в 1887 году по проекту железной дороги Самара–Уфа–Златоуст–Челябинск и получившего имя протекающей рядом реки. Состоял он из трех путей и шпалопропиточного завода.

В Гражданскую войну, здесь побывали М.В. Фрунзе, сам Чапаев, будущий писатель Д.А. Фурманов. В 1920-е тут еще мало, что изменилось – на полустанке насчитывалось всего пятьдесят работников.

Последующая история станции связана с развитием железнодорожного транспорта. Именно здесь из-за недостатка места рядом со станцией «Уфа», что в районе Нижегородки, в 1930-е строится сначала локомотивное, а затем вагонное депо. С 1932 года все резко меняется: Дема начинает новую страницу своей летописи - промышленную. Нефтяники открыли месторождение, им нужна железнодорожная ветка, и начинается активное строительство, в том числе появляются и объекты соцкультбыта. Еще до войны строят новые капитальные здания: клуб «1 Мая», рабочую столовую, хлебопекарню, больницу, а также двухэтажные жилые дома, куда заселяют семьи трудящихся локомотивного депо. Начало современной истории рабочего поселка было положено в 1944 году, когда Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 марта на его базе был создан Демский район Уфы.

Остановимся на клубе «1 Мая». Он открылся в 1937 году. Это было маленькое двухэтажное здание с уютным зрительным залом на 250 мест и киноустановкой, а так же со станционной библиотекой. И в 1942 году была сформирована легендарная Башкирская кавалерийская дивизия. 5 мая 1965 года на здании клуба открыли мемориальную доску.

В документах архива видим обращение к председателю к исполкома райсовета народных депутатов тов. С.Г. Минакаеву от 1 августа 1979 года:

«Президиум Демского районного отделения Всероссийского общества охраны памятников Истории и культуры просит в постановке на учет здания клуба имени 1 Мая как исторического памятника».

К истории легендарной дивизии всегда относились с особым трепетом. В решении местного президиума райсовета народных депутатов от 24 марта 1994 года можно прочитать:

«Идя навстречу 50-летию Победы принято решение ходатайствовать о присвоении имени 112-й Башкирской кавалерийской дивизии скверу на улице Правды между домами №3 и 11, центральной улице в микрорайоне «Баланово-Новоалександровка».

Кстати, об этих поселках. В решении президиума от 29 октября 1992 года «О статусе населенных пунктов Баланово и Ново-Александровка» значится: «Более 90% населения работают на предприятиях Уфы. По социальному обеспечению, торговому, бытовому и медицинскому обслуживанию они пользуются услугами учреждений Демского района. Исходя из этих факторов, администрация района должна внести предложения в мэрию Уфы о наименовании улиц присоединенных населенных пунктов. Но при этом жители Баланово и Ново-Александровки теряют преимущества сельских жителей».

Одно из печальных распоряжений числится в архиве от 27 июня 1989 года: «Во исполнение требования Уфимского городского штаба по ликвидации последствий катастрофы пассажирских поездов, происшедшей в ночь с 3 на 4 июня исполком райсовета народных депутатов предлагает выделить рабочих. Доставку людей осуществляет автотранспорт предприятий. Направить по адресу: «Уфа, Цветочная, 2».

Архив сохранил свидетельство еще одной катастрофы в Уфе – фенольной. Тогда утечка опасных отходов в Шугуровку привела к массовому отравлению жителей города. В период с 22 ноября 1989 года по 23 апреля 1990 года для более чем половины уфимцев употребление воды из крана было запрещено.

«На просьбу исполкома Демского райсовета народных депутатов включить жителей Демского района в число пострадавших от загрязнения фенолом питьевой воды исполком Уфимского горсовета дал отрицательный ответ, мотивируя его данными предприятия «Уфаводоканал» о том, что фенол в сетях «Козарез» не зарегистрирован. Но жители района не верят анализам, потому что не может быть чистой воды в водозаборе «Козарез», находящемся на берегу реки Белой по течению ниже стоков химических производств. Кроме того, население Демского района снабжается продуктами питания из основной части города, повседневно бывает там и не могло избежать вредного воздействия фенола. Это подтверждается уровнем заболеваемости, обращаемости граждан в медучреждения. Просим постоянную комиссию по экологии Уфимского городского совета включить население района в число пострадавших от фенола».

Но в большей части архив района содержит огромное количество документов, отражающих его становление и развитие. Вот исполком Демского райсовета народных депутатов подписал решение №249 от 23 сентября 1981 года, что «в связи с завершением строительства дома бракосочетания во встроенном этаже по улице Правды, 18 потребовать от руководства НГДУ «Уфанефть» завершить его комплектование мебелью, заведующей отделом ЗАГС тов. Лукъяновой Е.Н. – принять помещение, а комбинату общественного питания Демского района обеспечить работу банкетного зала в дни тождественной регистрации браков и новорожденных с выделением шампанского, вина, тортов и конфет».

Перед нами также докаменты о регистрации профессионального-технического училища №44, детской музыкальной школы №3, средних школ №123 и 103, школы-интерната для глухих детей и узловой больницы станции «Дема», аптеки №4, станции юных техников, муниципального кинотеатра «Орион», о благоустройстве места массового отдыха у озера Глубокое.

Хотя, конечно, не все шло гладко. Мы изучили сразу несколько протоколов жестких оперативок и совещаний по вводу новых школ.

В решении от 5 июня 1991 года читаем: «Заслушав информацию РОНО о ходе строительства школы №123 и пристроя к школе №113 на 1296 мест, исполком отмечает, что своевременный ввод к 1 сентября 1991 года находится под угрозой срыва. До настоящего времени не завершена кирпичная кладка стен, медленно продвигаются работы по внутренней отделке здания. Отставание от графика составляет две недели». Безусловно, было сделано все возможное, и учебные заведения ввели в срок и торжественные линейки прошли вовремя. Есть и решение о стимулировании строителей, где значится, что «по окончании строительства выделить ПСО БНЗС средства в размере 40 тысяч рублей для образования премиального фонда для поощрения строителей», а промторгу было велено отпустить один цветной телевизор для реализации в коллективе строителей БНЗС.

Альфия ИБРАГИМОВА.

Корзинка:

«Заявление Демского районного совета «Об агрессии НАТО в Югославии» от 14 апреля 1999 года:

«Мы выражаем протест против бомбардировок суверенной Югославии натовскими самолетами. Мы считаем, что решение этой проблемы военным путем не допустимо, оно способствует лишь росту напряженности и враждебности во всем мире. Мировая общественность выразила свое отрицательное отношение, но страны НАТО реагируют на это с полным неуважением. Мы обращаем внимание на то, что этот конфликт может перерасти в третью мировую войну. Сессия Демского районного Совета искренне поддерживает народ Югославии, осуждает агрессию НАТО против независимого государства».