Новоселье – не за горами

Строительство двух проблемных домов жилого комплекса «Черемушки» на улице Минигали Губайдуллина должно завершиться во втором квартале. Ключи от своих квартир, начиная с 2017 года, ожидают более 700 несостоявшихся новоселов.

Многие из дольщиков вынуждены не только платить ипотеку, но и снимать жилье. Уфимка Марина Антипова успела стать мамой во второй раз, пока ждала новоселья.

- Шесть лет назад купили двухкомнатную квартиру, понравилось расположение дома. В итоге вместо того, чтобы жить и обустраивать свое жилье, мыкаемся по съемным. Наш банк не дает никаких поблажек, и чтобы как-то снизить ежемесячный платеж, вложили еще и материнский капитал, - говорит Марина.

Но минувшим летом ситуация все же сдвинулась с мертвой точки. Стройка одного из крупных долгостроев столицы – ЖК «Черемушки» - возобновилась благодаря получению новым застройщиком проектного финансирования от ПАО «Сбербанк» на сумму более 300 млн рублей.

- На сегодняшний день готовность литера 3 составляет 90%. Строители завершают внутренние отделочные работы. Близятся к завершению и работы по устройству фасада. Установлены входные и противопожарные двери. Идет поставка лифтового оборудования, - рассказал руководитель строительной компании Ильшат Ахметов. – Готовность дома литера 2 оценивается в 60%, идет кирпичная кладка верхних этажей. При этом параллельно ведутся работы по внутренней отделке, устройству систем отопления, вентиляции, электро - и водоснабжения. Ливневая канализация вдоль паркинга по улице Губайдуллина готова, - добавил он.

Одним из серьезных вопросов, связанных с завершением строительства объектов, была прокладка наружных инженерных сетей. Это, к сожалению, отразилось на сроках ввода многоквартирных домов. Сейчас они все готовы. По тепловым и сетям электроснабжения - проекты согласованы, по водоснабжению и водоотведению – направлены на согласование в «Уфаводоканал».

- Строители уже начали подготовительные работы по прокладке наружных теплосетей к данному жилому комплексу. Работы будут проводиться поэтапно. К середине марта – планируем завершить, - подчеркнул Ильшат Ахметов.

– Перед нами стоит задача – восстановить права обманутых дольщиков Башкортостана к концу 2023 года. ООО «Монолитинвестстрой» (застройщик ЖК «Черемушки») находился в группе риска. Была проведена большая работа, результатом которой стало получение застройщиком проектного финансирования кредитной организации на достройку жилого комплекса, - говорит исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры РБ Егор Родин. – Все объекты – в зоне нашего внимания, но бывают вопросы, на решение которых уходит определенное время. Мы неоднократно проводили совещания по ЖК «Черемушки», на одном из последних – определили четкие сроки выполнения работ по наружным сетям, чтобы сроки больше не корректировались, - подчеркнул руководитель ведомства.

В соответствии с внесенными застройщиком изменениями в проектную декларацию ввод литер 2 и 3 ЖК «Черемушки» предусмотрен во втором квартале 2022 года. Передача квартир гражданам – начало третьего квартала текущего года.

Иван ЗАРОКОВ.