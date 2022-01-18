Ищу работу… и найду!

С 1 января вступил в силу ряд законов, касающихся работы центров занятости населения. О самых существенных из них – наша беседа с директором ЦЗН по Октябрьскому району Региной Поскониной.

- Регина Рависовна, взаимодействовать с Центром занятости населения теперь нужно будет через портал «Работа России»?

- Да. Центры занятости перешли на электронный формат работы. Теперь граждане на портале «Работа в России» (https://trudvsem.ru) могут составить резюме самостоятельного поиска. Для этого необходимо заполнить сведения об образовании и трудовой деятельности. А также, подать в центр занятости заявление для получения услуги по содействию в поиске работы.

Электронный формат позволит с помощью личного кабинета планировать собеседования и фиксировать результаты взаимодействия с работодателями.

Такой подход освобождает граждан от предъявления большинства документов. Теперь при приеме у специалиста необходимо иметь при себе только паспорт.

- Каким образом можно зарегистрироваться в ЦЗ?

- Подается заявление, посредством портала «Работа в России» и указывается цель обращения: поиск работы или получение пособия по безработице. В первом случае нет необходимости приходить в ЦЗН, специалисты по сведениям, указанным в резюме, произведут одить подбор вакансий, которые можно будет увидеть в своем личном кабинете на портале. Во втором случае подается заявление в ЦЗН по месту жительства. Специалисты произведут подбор вакансий, а также назначат дату явки для личного приема в ЦЗН.

Если в течение 10 дней со дня подачи заявления всем не смогут подобрать подходящую работу, вы признаетесь безработным. При отказе в таком признании безработным можно обратиться повторно через месяц.

Все эти сведения вы увидите в личном кабинете.

- Когда гражданин получит первое пособие по безработице?

- Оно назначается с первого дня признания их безработными.

Уволенные в связи с ликвидацией предприятия или прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности штата работников организации, признаются безработными, но пособие назначается им по истечении периода выплаты им выходного пособия, среднемесячного заработка за период трудоустройства или единовременной компенсации, если в этот период специалист не трудоустроится.

- Видимо, поиск вакансий будет усовершенствован?

- С 1 января работодатели, у которых среднесписочная численность работников превышает 25 человек, обязаны размещать информацию о потребности в кадрах и вакантных должностях на платформе «Работа в России». Поиск будет проходить автоматически, на основе данных, представленных в резюме соискателей.

Работодатели в своем личном кабинете могут произвести подбор, пригласить соискателей на собеседование либо провести его онлайн. Также, в своем личном кабинете, работодатели видят резюме граждан, направленных специалистами центра занятости для подбора необходимых работников.

- На что могут рассчитывать безработные помимо выплаты пособия?

- ЦЗН оказывает разные услуги. Ищущим работу гражданам, можем предложить помимо содействия в поиске, услугу по профессиональной ориентации. Безработным предоставят социальную адаптацию на рынке труда или психологическую поддержку. Центр занятости организовывает курсы по переподготовке или повышению квалификации безработных граждан, общественные или временные работы.

- Изменилась ли величина пособия?

- Правительства России предоставили от 15.11.2021 г. № 1940 максимальное пособие по безработице увеличено до МРОТ прошлого года и зафиксировано на уровне 12792 рублей (у нас в Башкортостане - 14710,80 рублей). Минимальное сохранено на том же уровне - 1500 рублей (в республике - 1725).

- Каков тогда минимальный размер оплаты труда на сегодня?

- С 1 января он установлен в размере 13890 рублей в месяц. А в Башкортостане, с учетом районного коэффициента - 15973,5.

- Районный ЦЗН продолжает проводить ярмарки вакансий?

- Разумеется. Хотела бы пригласить работодателей и уфимцев, на мини-ярмарки. Они пройдут: 19 января, 16 февраля, 23 марта с 10.00 до 12.00, для всех категорий граждан. Информацию для работодателей по вопросу участия можно получить по телефону 244–86–97.

- Как-то на глаза попалась информация о том, что суд взыскал с женщины значительную сумму за то, что она, будучи самозанятой, еще и получала пособие по безработице…

- Большинство, получающих пособие, действительно в нем нуждаются. Однако в практике встречаются случаи предоставления гражданами недостоверных сведений о себе, сокрытия факта трудоустройства или других обстоятельств, влияющих на размер, продолжительность выплаты пособия по безработице или возможность его назначения. В случае установления фактов незаконного получения пособия по безработице гражданин обязан возвратить денежные средства. В случае отказа ЦЗН взыскивает их в судебном порядке. В любом случае материалы по данному факту передаются центром занятости в правоохранительные органы, которые вправе завести уголовное дело по статье 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». В настоящее время возбуждено 19 таких дел в отношении граждан, состоящих на учете по безработице в филиалах ГКУ ЦЗН Уфы. Так, гражданин К. незаконно получил пособие в размере 4746,77 рублей. В ходе судебного разбирательства он добровольно вернул в бюджет сумму переплаты пособия, а также уплатил денежное возмещение в двукратном размере - 9600 рублей. По решению суда, он был освобожден от уголовной ответственности, так как добровольно возместил ущерб.

Ирина ШИПУНОВА.

Корзинка

Ярмарки пройдут 19 января, 16 февраля, 23 марта с 10.00 до 12.00 для всех категорий граждан.