Эпоха – в фотографиях

В феврале Орджоникидзевский район отметит 70-летие.

В честь этой даты в Городском культурно-досуговом центре открылась фотовыставка «Черниковка: нашей истории славные вехи». В основе экспозиции – уникальные фотографии, отражающие разные стороны жизни района сквозь призму времени: орджоникидзевцы строили заводы и стадионы, участвовали в демонстрациях и спортивных соревнованиях, занимались обустройством территорий и встречали первых лиц государства. Целые подборки посвящены, в частности, празднованиям Сабантуя в 70-е годы или озеленению района в 1997 году.

Среди экспонатов можно увидеть благодарственные письма и новогодние поздравления, полученные от руководства Китайской Народной Республики. На снимках, заключенных в рамки или оформленных в альбомы, запечатлены и выдающиеся люди района – Герои Социалистического Труда, спортсмены, деятели науки и культуры. Например, сохранена память об успехах строителя Алексея Старикова, врача Ольги Французовой и титулованного мотогонщика Бориса Самородова.

- Собирать экспозицию – долгий кропотливый труд, - рассказала директор музея Вера Волкова. - Открытию выставки предшествовала обширная работа в Национальном архиве и музее. Также мы очень плотно взаимодействовали с Нефтяным университетом и предприятиями – в частности «Башнефтью», обменивались редкими документами. Немало интересных экспонатов предоставил завод «Химпром».

Как заметили организаторы, для подрастающего поколения выставка станет возможностью прикоснуться к истории, а для ветеранов - окунуться в атмосферу молодости. Например, председатель Совета ветеранов Орджоникидзевского района Николай Ярославцев проживает в Черниковке почти полвека. На его глазах район активно строился и преображался: появился биатлонный комплекс, стадион «Нефтяник» и другие знаковые объекты.

- В республику я приехал в 1967 году, - рассказал он. – В Уфе сначала проживал на другом конце города, первое время ездил в Орджоникидзевский к девушке, а потом и начал работать здесь. Так и связал свою судьбу с районом.

Не обошлось и без награждения сотрудников и учреждений, активно участвовавших в подготовке выставки. Почетные грамоты и благодарственные письма им вручил начальник Управления по делам архивов Республики Башкортостан Ильгам Фаткуллин.

- Орджоникидзевский район – это город в городе. Было время, когда он формировал 70 процентов доходов Уфы и 33 процента доходов Башкортостана, - отметил он. – Этой выставкой мы хотели показать, каким работящим может быть народ района, города, республики и страны.

А директор Национального архива республики Галей Хайритдинов подарил музею поистине ценный документ– копию Указа Президиума Верховного Совета РСФСР об образовании Орджоникидзевского района.

Мероприятие дополнила небольшая культурная программа: гимн района исполнил певец, заслуженный работник культуры РФ и РБ Павел Хомич. Словом, была создана теплая ностальгическая атмосфера.

А тем, кто не смог посетить церемонию открытия, не стоит расстраиваться: выставка продолжит работу до 1 марта. Ее двери будут открыты с понедельника по пятницу с 10 до 17 часов.

Антон СУХАРЕВ.