Старший по дому – состояние души

Мэр Уфы Сергей Греков наградил финалистов конкурса «Лучший совет многоквартирного дома». Победителем признан совет МКД по улице 8 Марта, 18.

– Благодаря вашей работе дома, в которых вы являетесь старшими, обретают свою душу, – отметил градоначальник.

Кстати, этот конкурс в нашем городе начали проводить первыми в России. В 2021-м в нем приняли участие 48 советов. В финал вышли 8 участников. Комиссия приехала в каждый дом и проверила его по нескольким параметрам: состояние подъездов, подвала, теплоузла, крыши, фасада, детской площадки, благоустройство придомовой территории, энергоэффективность здания.

- Опыт показывает, что успешны такие дома, где не только председатель активный, но и жители помогают, и все правление действует слаженно. Это работа не одного человека, - пояснил руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Уфы Рим Булатов.

…Пятиэтажка по 8 Марта, 18 - с виду стандартная хрущевка 60-х годов, но даст фору и современным высоткам: утепленный фасад, чистые и аккуратные подъезды, ухоженный двор. А самое главное – жители не привыкли ждать у моря погоды и всегда берут инициативу в свои руки.

- Совет дома и всех жильцов можно назвать уникальными, многие работы они сделали за свой счет. Из пяти существующих видов ремонта Регоператор провел всего два – утепление фасада и ремонт кровли. Все остальные – на собранные жителями деньги. Люди вкладываются в свой дом, что очень ценно, - отметил председатель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Советского района Уфы Венер Курбанов.

Деньги собирали отдельной строкой в квитанции, и общая сумма затрат составила порядка 1 360 000 рублей.

- Посмотрите, какая у нас детская площадка, наша гордость. Установили ее за собственные средства в 2015 году. Деревянные окна заменили на пластиковые, на лестничных площадках сразу стало тепло и тихо, - рассказывает заместитель председателя Совета дома Эльвира Хажиева. - Затем самостоятельно сделали текущий ремонт в подъездах: покрасили стены, побелили потолки. Пусть просто, но зато чисто и уютно. В 2016 году провели капремонт электропроводки, с ней у нас были большие проблемы, иногда даже приходилось организовывать дежурство, чтобы предотвратить возгорание. Также поменяли трубы водоснабжения и водоотведения, заменили светильники в подъездах, установили шлагбаумы.

Немало сил и времени жители потратили, чтобы дом стал энергоэффективным: провели теплоизоляцию всех трубопроводов, за свой счет установили теплосчетчик, а по городской программе - индивидуальный тепловой пункт. Как итог – приемлемые и прозрачные начисления за отопление.

Эльвира Хажиева живет здесь с 2017 года:

- Жители очень дружные, общаются в чате, устраиваем праздники двора, выходим на субботники. Не ожидала, что мы займем первое место. Приехала с награждения и сразу скинула фотографии в общедомовой чат, чтобы все радовались. Будем думать, как потратить деньги.

- Один из немногих домов, кого не нужно уговаривать. Мы предлагаем какое-то нововведение, уже через пару дней приносят согласованный протокол, - говорит директор ОАО «УЖХ Советского района Уфы» Фагим Салимьянов.

Победители конкурса «Лучший совет МКД» получили денежные призы: 150, 120 и 100 тысяч рублей соответственно. Эти деньги можно использовать на улучшение комфортности проживания в доме. Остальных участников конкурса наградили по номинациям. Сувениры и призы им вручила компания «Уфанет». Это сертификаты на услуги на выбор - видеонаблюдение, «умный домофон», телеметрия, обслуживание приборов учета, ИТП или тепловых узлов. Жители смогут выбрать одну из этих услуг, подключить ее в своем доме и в течение 3 месяцев пользоваться ею бесплатно.

Альфия ИБРАГИМОВА.

Корзинка:

В соответствии с положением о конкурсе администрация района, на территории которой находится дом, занявший 1 место, награждается переходящим кубком «Лучший район Уфы по работе с советами МКД». Три года подряд кубок не покидал Дему, а в этом году он вручается администрации Советского района.